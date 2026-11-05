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Всички резултати от ранните мачове в Лига Европа (5 ноември)
  Тема: Български спортни успехи

Всички резултати от ранните мачове в Лига Европа (5 ноември)

5 Ноември, 2026 22:01 516 0

  • лига европа-
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  • европейски футбол

Българският тим спечели с 1:0, а унгарците записаха сензационен успех с 2:0 на „Сан Сиро“. Андерлехт, Борнемут и НЕК Неймеген също взеха победи

Всички резултати от ранните мачове в Лига Европа (5 ноември) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски София постигна най-значимия резултат за българския футбол във вечерта на Лига Европа, след като победи Ягелония с 1:0 в София. Успехът е втори пореден за „сините“ във фазата на лигата след победата с 2:1 над Виктория Пилзен в предишния кръг. Мачът се игра на Националния стадион „Васил Левски“.

Голямата изненада дойде от „Сан Сиро“, където Милан загуби с 0:2 от Ференцварош. Лени Жозеф отбеляза и двете попадения за унгарския тим – в 52-рата и 66-ата минута. Мариус Корбу започна като титуляр за гостите и беше сменен в добавеното време. Това е второ поражение за Милан у дома в турнира след загубата с 0:2 от Бенфика в първия кръг.

Андерлехт спечели с 2:0 срещу Залцбург. Августинсон откри резултата в 20-ата минута, а Винклер оформи крайния резултат в 90-ата. За белгийския тим това е трета поредна победа в Лига Европа след успехите над Ягелония и Динамо Загреб.

Кристъл Палас и Хофенхайм завършиха 1:1 на „Селхърст Парк“. Прас даде преднина на гостите още в седмата минута, а Камада изравни в първата минута на добавеното време. Английският тим игра с човек по-малко от 77-ата минута след червения картон на Адам Уортън.

Реал Сосиедад и Лион също поделиха точките след 1:1. Оскарсон изведе домакините напред в 28-ата минута, а Тюсо изравни в 54-ата. Резултатът остави двата отбора без победа в четвъртия кръг.

Борнемут спечели с 3:1 при гостуването си на Спарта Прага. Сингате откри за чешкия тим в 35-ата минута, но Адамс изравни в 57-ата, Еванилсон направи обрата в 81-вата, а Раян оформи крайния резултат в 90-ата.

НЕК Неймеген победи Омония с 3:1. Дионе даде аванс на кипърския тим в 23-тата минута, но домакините стигнаха до обрат след почивката. Линсен се разписа два пъти – в 50-ата и 76-ата минута, а Бишоф добави третия гол в 74-ата.

Виктория Пилзен спечели с 1:0 срещу Лилестрьом с гол на Принс Аду в десетата минута.. Останалите девет срещи от кръга започват от 22:00ч. тази вечер.


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