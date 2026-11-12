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Мало Густо обмисля раздяла с Челси през януари

Мало Густо обмисля раздяла с Челси през януари

12 Ноември, 2026 08:51 392 1

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Френският защитник не е твърд титуляр и ще разгледа възможностите си за трансфер през зимния прозорец

Мало Густо обмисля раздяла с Челси през януари - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Десният защитник на Челси Мало Густо може да напусне лондонския клуб още през януари. Според информация на “ВВС” 23-годишният французин е недоволен от намаленото игрово време и ще прецени какви варианти има пред себе си.

След назначението на Чаби Алонсо начело на Челси минутите на Густо на терена са намалели значително. Дори контузията на Рийс Джеймс не му помогна да си върне титулярното място. В момента предимство на десния фланг получава Джош Ачемпонг.

Според публикацията, Челси е бил готов да се раздели с Густо срещу оферта от около 85 милиона евро. При предишни разговори футболистът дори е бил склонен да премине в Манчестър Сити, където би се събрал отново с бившия си наставник в Лондон Енцо Мареска.

Густо пристигна на „Стамфорд Бридж“ през юли 2023 г. и оттогава има 144 участия с екипа на Челси.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разбирач

    0 0 Отговор
    Прецакаха се, но сега е време да вземат Мучо Густо

    08:53 12.11.2026

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