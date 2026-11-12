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Кремъл мълчи за загубите: журналисти разкриха имената на 283 000 загинали руснаци
  Тема: Украйна

Кремъл мълчи за загубите: журналисти разкриха имената на 283 000 загинали руснаци

12 Ноември, 2026 08:55 1 511 94

  • руски загуби-
  • войната в украйна-
  • медиазона-
  • кремъл-
  • русия

Независими журналисти документират поименно загиналите руски военнослужещи, докато Москва обявява данните за военните загуби за държавна тайна

Кремъл мълчи за загубите: журналисти разкриха имената на 283 000 загинали руснаци - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Над 283 000 имена на руски военнослужещи, загинали във войната срещу Украйна, са събрани в базата Russia 200, поддържана от „Медиазона“ и руската служба на Би Би Си. Последната актуализация на „Медиазона“ от 6 ноември посочва 286 000 потвърдени поименно смъртни случая. Списъкът не се приема за изчерпателен, тъй като много загуби не се съобщават публично.

Данните са събирани от публикации на роднини, местни медии, регионални власти и други публични източници. Сред доказателствата са и снимки от погребения и гробища. Именно снимането на военни гробове се превърна в обект на натиск от руските власти.

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През септември съд в Ярославъл осъди мъж на 14 години затвор за фотографиране на надгробни плочи на руски военнослужещи. Според Politico през последните месеци Федералната служба за сигурност патрулира по гробищата, а в различни части на Русия са били арестувани няколко десетки души. Делата се водят при закрити врата, като обвиненията са свързани с държавна измяна и предполагаемо сътрудничество с украинските служби.

Оценките за загиналите се разминават

По-широките оценки за руските загуби са значително по-високи от поименно потвърдените случаи. Британското външно министерство и нидерландското разузнаване оценяват загубите на Русия на над 500 000 военнослужещи. През юли украинският президент Володимир Зеленски заяви, че загиналите руснаци са достигнали 700 000.

Тези числа не са напълно съпоставими. Поименното преброяване включва само случаи, за които има публично проверими данни, докато оценките на правителства и разузнавателни служби обхващат и непотвърдени индивидуално загуби. Затова разликата между отделните оценки не означава непременно противоречие, а показва различни методи на изчисление.

„Все повече гробове вероятно е това, което много тревожи властта, защото те ѝ напомнят за провала на путиновата война. Загинали са твърде много хора“, заяви Ян Берендс от Центъра за съвременна история „Лайбниц“ в Германия.

Москва прекъсва официалната статистика

През септември 2022 г., шест месеца след началото на пълномащабното нахлуване, министърът на отбраната Сергей Шойгу съобщи за 5937 загинали руски военнослужещи. След това официалните съобщения за руските загуби почти изчезнаха.

През април 2024 г. говорителят на Кремъл заяви, че информацията за загубите е държавна тайна и че оповестяването ѝ е „изключителна прерогатива“ на Министерството на отбраната. По-късно същата година „Росстат“ ограничи достъпа до данните за свръхсмъртността в Русия.

Подобна политика има исторически прецедент. По време на войната в Афганистан съветските власти са ограничавали начина, по който върху гробовете може да бъде отбелязано, че човекът е загинал на фронта. Според историка Джеф Джонс някои семейства дори са били принуждавани да организират погребения през нощта, за да не привличат внимание.

Източници: unian.net, politico.eu, en.zona.media


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ром

    30 6 Отговор
    БГта е дъното.

    Коментиран от #3, #30

    08:57 12.11.2026

  • 2 осраински

    65 9 Отговор
    Ръководителят на руската делегация, Владимир Медински, заяви след срещата, че Русия ще си върне „всеки сантиметър от земята си “, докато европейските издания живеят в свят на илюзии.

    Коментиран от #36, #49

    08:57 12.11.2026

  • 3 Ром

    17 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ром":

    500 годишни турски роби.

    Коментиран от #5, #61, #87

    08:57 12.11.2026

  • 4 Пропагандата срещу Русия

    67 10 Отговор
    няма почивен ден. Лошото е, че с нея се крие унищожението на Украйна и източването и унищожението на Европа!

    Коментиран от #9, #10

    08:57 12.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Абе

    9 29 Отговор
    Путин що избива руснаци?

    08:58 12.11.2026

  • 7 Някой си

    48 8 Отговор
    А украинските просто умножете по 10...

    08:58 12.11.2026

  • 8 Пич

    38 4 Отговор
    Тези некадърници са изпуснали неколко нули!!! Около 28 милиона руснаци са избити от Ирод Велики......ааа....... Зелю в Украйна лично!!!! Аз съм чел Укроинформ и УНИАН бе, спрелите.......

    Коментиран от #21, #79

    08:58 12.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Русия

    10 27 Отговор

    До коментар #4 от "Пропагандата срещу Русия":

    Приключи

    Коментиран от #19

    08:59 12.11.2026

  • 11 осраински

    42 6 Отговор
    Историческите земи на Русия трябва да бъдат освободени, а нацисткият режим в Киев трябва да бъде принуден да капитулира. Никаква „сделка“ няма да спре агресията на Запада и бясната русофобия, нито геноцида над руските граждани.

    Коментиран от #25, #38, #90

    08:59 12.11.2026

  • 12 Безследно изчезналите

    8 26 Отговор
    не са в сметката.
    В Русия се надяват да ги открият. Вълците и чакалите в окупираните райони обаче, много бързо намаляват шансовете им.

    Коментиран от #14

    09:00 12.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тъпотията

    21 3 Отговор

    До коментар #12 от "Безследно изчезналите":

    Няма почивен ден, ти - също!!!

    09:01 12.11.2026

  • 15 Пропаганда го Уронг

    26 4 Отговор
    Жалки западни напъни най много да мотивирате руснаците още повече!

    Коментиран от #23

    09:01 12.11.2026

  • 16 Вова

    10 14 Отговор
    Нямаме загуби,това са лъжи

    09:01 12.11.2026

  • 17 пони, ама розАво

    28 2 Отговор
    Напоследък съотношението при размяна на тела на загинали военни е 1÷15/20 в полза на руснаците!
    Вече не знам на кой господ да се моля!?!

    Сало Уганде, хероинам сало!

    Коментиран от #27

    09:03 12.11.2026

  • 18 Това са само погребаните

    4 18 Отговор
    И на тези,които е платено някакво обезщетение на близките.
    Губят се 1 милион.Безследно изчезнали,в плен,чужди наемници и доживотно инвалидизирани.Страшно е!

    09:03 12.11.2026

  • 19 Така е

    22 2 Отговор

    До коментар #10 от "Русия":

    Само защо опря фашисткият режим в Украйна до теб да се излагаш, показваш трагедията си и отчаянието на фашистите. 😄

    09:03 12.11.2026

  • 20 Факти

    3 16 Отговор
    Опитват се да замажат. Медиазона брои некролози.

    Хакерите изтеглили терабайти от Ростат показват, че руските убити са ПОЛОВИН МИЛИОН и нагоре.

    09:04 12.11.2026

  • 21 Апчетата!

    4 6 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    БЪРЗО!

    Коментиран от #40

    09:04 12.11.2026

  • 22 Нормален

    26 3 Отговор
    Добре е като излизате с тези данни. А сега, кажете загубите и на другата страна.

    Коментиран от #32, #59

    09:04 12.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Историческите земи на Русия

    8 20 Отговор

    До коментар #11 от "осраински":

    Са 20 км радиус около Москва.

    Коментиран от #48

    09:05 12.11.2026

  • 26 Червената аристокрация

    6 17 Отговор
    Избива синовете на работническата класа в гражданска братоубийствена специална военна операция

    09:06 12.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Т.е.

    4 12 Отговор
    са разкрили имената на около 20% от загиналите

    09:06 12.11.2026

  • 29 Руската секция на ВВС

    19 4 Отговор
    Тези откога имат журналисти там? Отдавна Русия ги обяви за пропагандна агенция обслужваща чужди интереси!

    09:06 12.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гост

    4 11 Отговор

    До коментар #22 от "Нормален":

    Да ги каже Кремъл, не да мълчат като бит г..крепостните си мълчат и мрЪт...

    09:07 12.11.2026

  • 33 Гориил

    28 4 Отговор
    Това са слухове и клюки от украински блогъри, живеещи в Европа в просперитет, добре хранени и в комфорт (във видеоклиповете всички те се открояват с наднорменото си тегло поради заседналия начин на живот). Съвсем наскоро в голям и авторитетен английски вестник беше публикувана статистика за руските жертви (общо около 14 000 войници към началото на ноември 2026 г., но половината от тези загуби са наемници от повече от петдесет държави). Следователно няма точна картина и не се очаква такава.

    Коментиран от #42

    09:07 12.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Казах!

    5 14 Отговор
    Путин ще се бие бди предпоследният руснак!

    09:08 12.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ами действай!!!

    5 10 Отговор

    До коментар #11 от "осраински":

    Като седиш и дома с нищо не помагаш на кочината.

    09:10 12.11.2026

  • 39 Ром

    9 8 Отговор

    До коментар #36 от "Медински":

    Българин всъщност е от Татарстан, от Казан.

    +


    Българин е турчин + циганин.

    Коментиран от #44, #45

    09:10 12.11.2026

  • 40 Ти си

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Апчетата!":

    Моето Апче, ела...

    09:11 12.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ахъм

    5 14 Отговор

    До коментар #33 от "Гориил":

    Даже са само един-двама, да знаеш. При това са някакви заблудени от азиатските республики. Питери и москвичи там нямат работа. Но ще свърши тази лудост един ден и цифрата вероятно ще доста над посочената. А ко добавим и осакатените, може да се окаже, че заради егото на един дребен руснак са загубени над милион други.

    09:11 12.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Гориил

    18 4 Отговор

    До коментар #39 от "Ром":

    Искаш ли да ти разкажа за научния произход на българите?

    Коментиран от #70

    09:15 12.11.2026

  • 46 А нам нужна победа

    13 4 Отговор
    Не разбирам логиката на Запада.Смятат, че като разкрият колко големи са загубите на руснаците те ще възстанат, ще свалят Путини и ще се съгласят с капитулацията, която им се предлага от Европа.
    Руската логика е друга, след като сме дали толкова жертви и са ни причинени толкова щети, значи трябва да победим за да са си стрували жертвите.Ако Путин пречи за постигане на победата ( под Путин да се разбира управляващата клика) значи ще ги зметем за да победим.И колкото повече продължава войната толкова повече тази мисъл се оформя в армията.

    09:15 12.11.2026

  • 47 ?????? НАЛИ ВИЕ

    14 4 Отговор
    ПУБЛИКУВАХТЕ = 1,5 МЛН.ПРЕДИ СЕДМИЦА ,СЛЕД ТОВА 800 000 ,СЕГА =260 000 ? 😀😀😀 УКРАИНСКИТЕ ФЕЙК СЛУЖБИ РАБОТЯТ НЕУМОРНО,А "НАШИТЕ МЕДИИ" ПРЕПИСВАТ БЕЗ ДА МИСЛЯТ😀
    ФАКТ : УКРАИНСКА АРМИЯ НЯМА ОТ МАЙ 2022 г, КОГАТО БЕ УНИШОЖЕНА ! НИКАКВИ ПОДОБНИ РУСКИ ЖЕРТВИ НЯМА,ЗАЩОТО НЯМА УКРАИНСКА АРМИЯ. ВСИЧКИ ЖЕРТВИ СА ОСНОВНО УКРАИНСКИ =2,7 МЛН.НА НАСИЛСТВЕНО МОБИЛИЗИРАНИ УКРАИНСКИ НЕОПИТНИ ГРАЖДАНИ.

    09:16 12.11.2026

  • 48 Ром

    4 6 Отговор

    До коментар #25 от "Историческите земи на Русия":

    Исторически земи на БГ - вилаят от Турция.


    500 годишни турски роби.

    09:16 12.11.2026

  • 49 койдазнай

    6 12 Отговор

    До коментар #2 от "осраински":

    С една дума, в Русия за мир не говори! Те са решили с война, да си връщат някакви "руски земи". А колко ли други страни, имат исторически земи, които трябва да си връщат?!?

    Коментиран от #84

    09:17 12.11.2026

  • 50 Ето на

    12 4 Отговор
    Значи няма как мира да не е при руските условия и украинците и запада трябва да си платят

    09:17 12.11.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Украйна излезе на Пусин...

    6 12 Отговор
    през носа!!!
    Те "журналята" пак, са намалили жертите на половина!
    Истината е 550 000 жертви и още толкова осъкатени-инвалиди!!!
    Да му е сладка " болочката" на Пусин днес!!!

    09:18 12.11.2026

  • 53 Хаха

    7 4 Отговор
    "Независимите" ББС не спират да копаят дъното....

    09:18 12.11.2026

  • 54 Чети само малка част 😄

    8 2 Отговор

    До коментар #27 от "Това къде го четеш бе каскет":

    19 Декември, 2025 12:55

    Русия е предала на Украйна тленните останки на 1000 украински военнослужещи и в замяна е получила телата на 26 руски войници

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    Коментиран от #65, #68

    09:22 12.11.2026

  • 55 Много лйоши неща

    4 4 Отговор
    Значи са направили тея украински нацисти и техните атлантически спонсори и помагачи. И сега се моля в Абу Дабу за милост ама не я заслужават като чета що народ са избили тея фашунгери

    Коментиран от #72

    09:23 12.11.2026

  • 56 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 5 Отговор
    Дано се оправят хората!

    09:23 12.11.2026

  • 57 Айдеее...пак се почна...!

    6 3 Отговор
    Със смешният пропаганден плаче и хленч,за...,,руските жертви"...:)))?!

    09:23 12.11.2026

  • 58 Герги

    6 5 Отговор
    Хайде да се опитаме да си спомним всички тук......кога Русия е признала нещо.... което е в нейн ущърб....и година да търсим няма да намерим нещо такова...

    09:23 12.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 фактология

    8 3 Отговор
    Тези жертви, ако информацията е вярна, защото у нас всичко е евроатлантическа лъжа и пропаганда, са в резултат на войната на НАТО срещу Русия. По тази причина всички ще си платят много сериозно - между другото те вече си плащат с цената на вътрешни бунтове, размирици, масови фалити, огромна инфлация, нулево доверие в политиците им и процес на разпад на ЕС. А както е тръгнало, ако не се усмирят и продължават с тази война, руснаците може отново да стигнат до Берлин.

    Коментиран от #64

    09:25 12.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 БАНДЕРИТЕ ПАК СА ШМЪРКАЛИ

    6 1 Отговор
    И са чели телефонния указател.

    09:27 12.11.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Сметах,сметах

    2 4 Отговор

    До коментар #60 от "фактология":

    Вече трябваше да са около Лисабон.

    Коментиран от #67

    09:28 12.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 АБВ

    8 1 Отговор
    Пак ли руските загуби ? А украинските ?
    Айде стига евроатлантическа, укрофилска и русофобска пропаганда ! Не ви ли омръзна ?
    Дори потвърдено 100 пъти не стават истина, предвид източниците.

    09:29 12.11.2026

  • 67 Ако Лисабон е била цел

    5 2 Отговор

    До коментар #64 от "Сметах,сметах":

    да са там!

    09:29 12.11.2026

  • 68 Кремълските измишльотини

    2 6 Отговор

    До коментар #54 от "Чети само малка част 😄":

    НЕ ЧЕТА.

    Коментиран от #71, #73

    09:30 12.11.2026

  • 69 Хайде на Бас

    3 3 Отговор
    Няма ни един загинал близък на руската върхушка

    09:30 12.11.2026

  • 70 АБВ

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Гориил":

    Няма смисъл. Вече се е самоопределил като ром.

    09:31 12.11.2026

  • 71 Така е

    7 1 Отговор

    До коментар #68 от "Кремълските измишльотини":

    Затова лапай само пропаганда за глупаци. Ко се случва пред теб не гледай, че вземе да ти стане лошо за ко те ползват корумпираните урсули, докато те обират! 😄 Жалкото е, че докато те ползват така евино, в Украйна загиват хиляди!

    09:32 12.11.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Не е приятна реалността

    8 2 Отговор

    До коментар #68 от "Кремълските измишльотини":

    19 Декември, 2025 12:55

    Русия е предала на Украйна тленните останки на 1000 украински военнослужещи и в замяна е получила телата на 26 руски войници

    30 Декември, 2025 05:07

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    Коментиран от #76, #92

    09:33 12.11.2026

  • 74 007 лиценз ту кил

    7 2 Отговор
    Пишете колко са загиналите украинци.

    Коментиран от #85

    09:36 12.11.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Кремълски измишльотини

    1 7 Отговор

    До коментар #73 от "Не е приятна реалността":

    Никой не ги чете.Глрдск какво ядат вълците и мечките в Донбас.

    Коментиран от #80

    09:38 12.11.2026

  • 77 Ти да видиш

    8 1 Отговор
    Не знам кой колко но ТЦК не смогва да запълни загубите на украинците!!!

    09:40 12.11.2026

  • 78 Цеко

    1 7 Отговор
    Повече смрадт е измрела.Толкова измре само първата година.Затова руснаците от 4 години са все на едно място.

    09:40 12.11.2026

  • 79 Като четеш УНИАН

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    трябва да четеш дали е потвърдено също от Галущенко, Плотников и Коваленко.
    Ако не е потвърдено от тях значи е съмнително.
    Аз лично съм за 15 милиона а не 28.

    09:41 12.11.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Българин

    6 1 Отговор
    Киев мълчи:имат ли въобщи загуби?Само бебета и пенсионери.Велики са!

    09:44 12.11.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 НЯКОЙ

    1 2 Отговор
    Путин изчести престъпниците от затворите на фронта, руските войници си седели в казармите.

    09:46 12.11.2026

  • 84 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "койдазнай":

    Върви на фронта да ни браниш, не виждам друг начин.

    09:47 12.11.2026

  • 85 Никой

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "007 лиценз ту кил":

    Не може да брои до толкова, а има и още бройки до последния

    09:49 12.11.2026

  • 86 Вероятно

    2 3 Отговор
    Числото изглежда правдоподобно. Заедно с около 2 000 000 украински загуби, тежат на съвестта на байдън,урсула,мерц и други европейски мизантропи.

    09:55 12.11.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Масов убиец!

    2 3 Отговор
    Крамълския злодей Путин, това отвратително, мразено от цял свят чудовище, е масов убиец и престъпник срещу човечествоот! Тръгнал, горкият пигмей, "да възражда" СССР Мерзавец от най-висока класа!

    10:28 12.11.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Антирашист 5068

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "осраински":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети!

    10:43 12.11.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Математик

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "Не е приятна реалността":

    Броя на разменените тела не е пропорционален на броя жертви и служи само за пропаганда !

    10:48 12.11.2026

  • 93 НИКАКВИ ПОДОБНИ ЖЕРТВИ НЯМА РУСИЯ,

    1 0 Отговор
    ЗАЩОТО НЯМА УКРАИНСКА АРМИЯ ОТ МАЙ 2022г.КОГАТО БЕ УНИЩОЖЕНА.ФАКТ :🇷🇺 РУСИЯ ПОПИЛЯ МЕЖДУНАР.КОАЛИЦИЯ СПОНСОРИРАЩА ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ .РЕЖИМ ОТ 2014 г. РУСИЯ ЗАПОЧНА,И ЩЕ ДОВЪРШИ СВО-СПОРЕД ЧЛ. 1,55,106,107 ОТ УСТАВА НА ООН..АМЕРИКАНСКИ ЕКИП ХОДИ ДА МОЛИ ЗА МИР В МОСКВА,СЕПТЕМВРИ,А НА 14.10.26г.ДОРИ И ШЕФА НА ФБР !!! КАШ ПАТЕЛ! ЗАГУБИТЕ НА ЗАПАДА СА ОГРОМНИ,А САМО УНОЩОЖЕНОТО АМЕРИК.ОРЪЖИЕ Е ЗА =550 МЛРД $....УБИТИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.УКРАЙНА Е ЛИШЕНА ОТ ДОСТЪП ДО ЧЕРНО МОРЕ,И ИНФРАСТРУКТУРАТА Е УНИЩОЖЕНА.
    САЩ СА УВЕЛИЧЕН ДЪЛГ ЗА 5 Г ОТ= 30 НА =40 ТРИЛ.$ А РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА, УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ .РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ И НОВИ ВИДОВЕ. ЦЕЛТА Е СВО,А НЕ УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА КОЕТО РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
    СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА= 3 % ОТ БВП ! 🇷🇺РФ Е С =3 ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ(=5500 Бг), И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО САМО= 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).

    10:49 12.11.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

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