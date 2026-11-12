Кремъл мълчи за загубите: журналисти разкриха имената на 283 000 загинали руснаци

Над 283 000 имена на руски военнослужещи, загинали във войната срещу Украйна, са събрани в базата Russia 200, поддържана от „Медиазона“ и руската служба на Би Би Си. Последната актуализация на „Медиазона“ от 6 ноември посочва 286 000 потвърдени поименно смъртни случая. Списъкът не се приема за изчерпателен, тъй като много загуби не се съобщават публично.
Данните са събирани от публикации на роднини, местни медии, регионални власти и други публични източници. Сред доказателствата са и снимки от погребения и гробища. Именно снимането на военни гробове се превърна в обект на натиск от руските власти.
През септември съд в Ярославъл осъди мъж на 14 години затвор за фотографиране на надгробни плочи на руски военнослужещи. Според Politico през последните месеци Федералната служба за сигурност патрулира по гробищата, а в различни части на Русия са били арестувани няколко десетки души. Делата се водят при закрити врата, като обвиненията са свързани с държавна измяна и предполагаемо сътрудничество с украинските служби.
Оценките за загиналите се разминават
По-широките оценки за руските загуби са значително по-високи от поименно потвърдените случаи. Британското външно министерство и нидерландското разузнаване оценяват загубите на Русия на над 500 000 военнослужещи. През юли украинският президент Володимир Зеленски заяви, че загиналите руснаци са достигнали 700 000.
Тези числа не са напълно съпоставими. Поименното преброяване включва само случаи, за които има публично проверими данни, докато оценките на правителства и разузнавателни служби обхващат и непотвърдени индивидуално загуби. Затова разликата между отделните оценки не означава непременно противоречие, а показва различни методи на изчисление.„Все повече гробове вероятно е това, което много тревожи властта, защото те ѝ напомнят за провала на путиновата война. Загинали са твърде много хора“, заяви Ян Берендс от Центъра за съвременна история „Лайбниц“ в Германия.
Москва прекъсва официалната статистика
През септември 2022 г., шест месеца след началото на пълномащабното нахлуване, министърът на отбраната Сергей Шойгу съобщи за 5937 загинали руски военнослужещи. След това официалните съобщения за руските загуби почти изчезнаха.
През април 2024 г. говорителят на Кремъл заяви, че информацията за загубите е държавна тайна и че оповестяването ѝ е „изключителна прерогатива“ на Министерството на отбраната. По-късно същата година „Росстат“ ограничи достъпа до данните за свръхсмъртността в Русия.
Подобна политика има исторически прецедент. По време на войната в Афганистан съветските власти са ограничавали начина, по който върху гробовете може да бъде отбелязано, че човекът е загинал на фронта. Според историка Джеф Джонс някои семейства дори са били принуждавани да организират погребения през нощта, за да не привличат внимание.
Източници: unian.net, politico.eu, en.zona.media
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ром
Коментиран от #3, #30
08:57 12.11.2026
2 осраински
Коментиран от #36, #49
08:57 12.11.2026
3 Ром
До коментар #1 от "Ром":500 годишни турски роби.
Коментиран от #5, #61, #87
08:57 12.11.2026
4 Пропагандата срещу Русия
Коментиран от #9, #10
08:57 12.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Абе
08:58 12.11.2026
7 Някой си
08:58 12.11.2026
8 Пич
Коментиран от #21, #79
08:58 12.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Русия
До коментар #4 от "Пропагандата срещу Русия":Приключи
Коментиран от #19
08:59 12.11.2026
11 осраински
Коментиран от #25, #38, #90
08:59 12.11.2026
12 Безследно изчезналите
В Русия се надяват да ги открият. Вълците и чакалите в окупираните райони обаче, много бързо намаляват шансовете им.
Коментиран от #14
09:00 12.11.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тъпотията
До коментар #12 от "Безследно изчезналите":Няма почивен ден, ти - също!!!
09:01 12.11.2026
15 Пропаганда го Уронг
Коментиран от #23
09:01 12.11.2026
16 Вова
09:01 12.11.2026
17 пони, ама розАво
Вече не знам на кой господ да се моля!?!
Сало Уганде, хероинам сало!
Коментиран от #27
09:03 12.11.2026
18 Това са само погребаните
Губят се 1 милион.Безследно изчезнали,в плен,чужди наемници и доживотно инвалидизирани.Страшно е!
09:03 12.11.2026
19 Така е
До коментар #10 от "Русия":Само защо опря фашисткият режим в Украйна до теб да се излагаш, показваш трагедията си и отчаянието на фашистите. 😄
09:03 12.11.2026
20 Факти
Хакерите изтеглили терабайти от Ростат показват, че руските убити са ПОЛОВИН МИЛИОН и нагоре.
09:04 12.11.2026
21 Апчетата!
До коментар #8 от "Пич":БЪРЗО!
Коментиран от #40
09:04 12.11.2026
22 Нормален
Коментиран от #32, #59
09:04 12.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Историческите земи на Русия
До коментар #11 от "осраински":Са 20 км радиус около Москва.
Коментиран от #48
09:05 12.11.2026
26 Червената аристокрация
09:06 12.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Т.е.
09:06 12.11.2026
29 Руската секция на ВВС
09:06 12.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гост
До коментар #22 от "Нормален":Да ги каже Кремъл, не да мълчат като бит г..крепостните си мълчат и мрЪт...
09:07 12.11.2026
33 Гориил
Коментиран от #42
09:07 12.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Казах!
09:08 12.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ами действай!!!
До коментар #11 от "осраински":Като седиш и дома с нищо не помагаш на кочината.
09:10 12.11.2026
39 Ром
До коментар #36 от "Медински":Българин всъщност е от Татарстан, от Казан.
+
Българин е турчин + циганин.
Коментиран от #44, #45
09:10 12.11.2026
40 Ти си
До коментар #21 от "Апчетата!":Моето Апче, ела...
09:11 12.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Ахъм
До коментар #33 от "Гориил":Даже са само един-двама, да знаеш. При това са някакви заблудени от азиатските республики. Питери и москвичи там нямат работа. Но ще свърши тази лудост един ден и цифрата вероятно ще доста над посочената. А ко добавим и осакатените, може да се окаже, че заради егото на един дребен руснак са загубени над милион други.
09:11 12.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Гориил
До коментар #39 от "Ром":Искаш ли да ти разкажа за научния произход на българите?
Коментиран от #70
09:15 12.11.2026
46 А нам нужна победа
Руската логика е друга, след като сме дали толкова жертви и са ни причинени толкова щети, значи трябва да победим за да са си стрували жертвите.Ако Путин пречи за постигане на победата ( под Путин да се разбира управляващата клика) значи ще ги зметем за да победим.И колкото повече продължава войната толкова повече тази мисъл се оформя в армията.
09:15 12.11.2026
47 ?????? НАЛИ ВИЕ
ФАКТ : УКРАИНСКА АРМИЯ НЯМА ОТ МАЙ 2022 г, КОГАТО БЕ УНИШОЖЕНА ! НИКАКВИ ПОДОБНИ РУСКИ ЖЕРТВИ НЯМА,ЗАЩОТО НЯМА УКРАИНСКА АРМИЯ. ВСИЧКИ ЖЕРТВИ СА ОСНОВНО УКРАИНСКИ =2,7 МЛН.НА НАСИЛСТВЕНО МОБИЛИЗИРАНИ УКРАИНСКИ НЕОПИТНИ ГРАЖДАНИ.
09:16 12.11.2026
48 Ром
До коментар #25 от "Историческите земи на Русия":Исторически земи на БГ - вилаят от Турция.
500 годишни турски роби.
09:16 12.11.2026
49 койдазнай
До коментар #2 от "осраински":С една дума, в Русия за мир не говори! Те са решили с война, да си връщат някакви "руски земи". А колко ли други страни, имат исторически земи, които трябва да си връщат?!?
Коментиран от #84
09:17 12.11.2026
50 Ето на
09:17 12.11.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Украйна излезе на Пусин...
Те "журналята" пак, са намалили жертите на половина!
Истината е 550 000 жертви и още толкова осъкатени-инвалиди!!!
Да му е сладка " болочката" на Пусин днес!!!
09:18 12.11.2026
53 Хаха
09:18 12.11.2026
54 Чети само малка част 😄
До коментар #27 от "Това къде го четеш бе каскет":19 Декември, 2025 12:55
Русия е предала на Украйна тленните останки на 1000 украински военнослужещи и в замяна е получила телата на 26 руски войници
30 Декември, 2025 05:07
За година: Москва предала на Украйна 12 хиляди тела на загинали войници, върнала си 200
29 Януари, 2026
Русия и Украйна размениха тела на загинали войници: 1000 за Киев, 38 за Москва
9 Април, 2026 15:43
Москва предаде 1000 тела, а Киев - 41 в рамките на договорените процедури
18 Юни, 2026 13:54
Москва предаде 522 тела, Киев - 33, на фона на продължаващи хуманитарни размени между двете страни
13 Август, 2026 16:39
Москва е върнала на Украйна 261 тела и е получила от Украйна 24 тела
22 Октомври, 2026 20:40
Украйна е получила 252 тела, Москва е получила обратно 25 тела на свои военни
Коментиран от #65, #68
09:22 12.11.2026
55 Много лйоши неща
Коментиран от #72
09:23 12.11.2026
56 ГРАД КОЗЛОДУЙ
09:23 12.11.2026
57 Айдеее...пак се почна...!
09:23 12.11.2026
58 Герги
09:23 12.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 фактология
Коментиран от #64
09:25 12.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 БАНДЕРИТЕ ПАК СА ШМЪРКАЛИ
09:27 12.11.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Сметах,сметах
До коментар #60 от "фактология":Вече трябваше да са около Лисабон.
Коментиран от #67
09:28 12.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 АБВ
Айде стига евроатлантическа, укрофилска и русофобска пропаганда ! Не ви ли омръзна ?
Дори потвърдено 100 пъти не стават истина, предвид източниците.
09:29 12.11.2026
67 Ако Лисабон е била цел
До коментар #64 от "Сметах,сметах":да са там!
09:29 12.11.2026
68 Кремълските измишльотини
До коментар #54 от "Чети само малка част 😄":НЕ ЧЕТА.
Коментиран от #71, #73
09:30 12.11.2026
69 Хайде на Бас
09:30 12.11.2026
70 АБВ
До коментар #45 от "Гориил":Няма смисъл. Вече се е самоопределил като ром.
09:31 12.11.2026
71 Така е
До коментар #68 от "Кремълските измишльотини":Затова лапай само пропаганда за глупаци. Ко се случва пред теб не гледай, че вземе да ти стане лошо за ко те ползват корумпираните урсули, докато те обират! 😄 Жалкото е, че докато те ползват така евино, в Украйна загиват хиляди!
09:32 12.11.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Не е приятна реалността
До коментар #68 от "Кремълските измишльотини":19 Декември, 2025 12:55
Русия е предала на Украйна тленните останки на 1000 украински военнослужещи и в замяна е получила телата на 26 руски войници
30 Декември, 2025 05:07
За година: Москва предала на Украйна 12 хиляди тела на загинали войници, върнала си 200
29 Януари, 2026
Русия и Украйна размениха тела на загинали войници: 1000 за Киев, 38 за Москва
9 Април, 2026 15:43
Москва предаде 1000 тела, а Киев - 41 в рамките на договорените процедури
18 Юни, 2026 13:54
Москва предаде 522 тела, Киев - 33, на фона на продължаващи хуманитарни размени между двете страни
13 Август, 2026 16:39
Москва е върнала на Украйна 261 тела и е получила от Украйна 24 тела
22 Октомври, 2026 20:40
Украйна е получила 252 тела, Москва е получила обратно 25 тела на свои военни
Коментиран от #76, #92
09:33 12.11.2026
74 007 лиценз ту кил
Коментиран от #85
09:36 12.11.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Кремълски измишльотини
До коментар #73 от "Не е приятна реалността":Никой не ги чете.Глрдск какво ядат вълците и мечките в Донбас.
Коментиран от #80
09:38 12.11.2026
77 Ти да видиш
09:40 12.11.2026
78 Цеко
09:40 12.11.2026
79 Като четеш УНИАН
До коментар #8 от "Пич":трябва да четеш дали е потвърдено също от Галущенко, Плотников и Коваленко.
Ако не е потвърдено от тях значи е съмнително.
Аз лично съм за 15 милиона а не 28.
09:41 12.11.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Българин
09:44 12.11.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 НЯКОЙ
09:46 12.11.2026
84 Баце ЕООД
До коментар #49 от "койдазнай":Върви на фронта да ни браниш, не виждам друг начин.
09:47 12.11.2026
85 Никой
До коментар #74 от "007 лиценз ту кил":Не може да брои до толкова, а има и още бройки до последния
09:49 12.11.2026
86 Вероятно
09:55 12.11.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Масов убиец!
10:28 12.11.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Антирашист 5068
До коментар #11 от "осраински":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети!
10:43 12.11.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Математик
До коментар #73 от "Не е приятна реалността":Броя на разменените тела не е пропорционален на броя жертви и служи само за пропаганда !
10:48 12.11.2026
93 НИКАКВИ ПОДОБНИ ЖЕРТВИ НЯМА РУСИЯ,
САЩ СА УВЕЛИЧЕН ДЪЛГ ЗА 5 Г ОТ= 30 НА =40 ТРИЛ.$ А РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА, УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНО ВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ .РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
ПОВЕЧЕ И НОВИ ВИДОВЕ. ЦЕЛТА Е СВО,А НЕ УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА,ЗА КОЕТО РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ.
СВО- СТРУВА НА РУСИЯ ЕДВА= 3 % ОТ БВП ! 🇷🇺РФ Е С =3 ПЪТИ ПО-МОЩНА ВОЕННА ПРОМИШЛЕНОСТ ОТ ТАЗИ НА САЩ И НАТО - ДУМИ НА МАРК РЮТЕ-ГЕН.СЕК.НА НАТО. ЯДРЕНИЯТ 🇷🇺РУСКИ АРСЕНАЛ Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ(=5500 Бг), И ОБНОВЕН С НОВИ С-МИ,КАТО САМО= 12 бр 🇷🇺SS-X-30,СА ДОСТАТЪЧНИ ЗА =9 МИН. САЩ И НАТО ДА БЪДАТ ИЗПЕПЕЛЕНИ. БЕЗ ШАНС ЗА ПРОТИВОД. В ПЕНТАГОНА ВЕЧЕ КОМЕНТИРАХА ТОВА .ЗА 2022 г.ГР.МОСКВА (13-19 МЛН.ЖИТ ), Е ОПРЕДЕЛЕН ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД В СВЕТА С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ( ИЗ МЕЖДУ 50 СВЕТ.МЕГАЛОПОЛИСА ).
10:49 12.11.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.