Кремъл мълчи за загубите: журналисти разкриха имената на 283 000 загинали руснаци

Над 283 000 имена на руски военнослужещи, загинали във войната срещу Украйна, са събрани в базата Russia 200, поддържана от „Медиазона“ и руската служба на Би Би Си. Последната актуализация на „Медиазона“ от 6 ноември посочва 286 000 потвърдени поименно смъртни случая. Списъкът не се приема за изчерпателен, тъй като много загуби не се съобщават публично.

Данните са събирани от публикации на роднини, местни медии, регионални власти и други публични източници. Сред доказателствата са и снимки от погребения и гробища. Именно снимането на военни гробове се превърна в обект на натиск от руските власти.

Още новини от Украйна

През септември съд в Ярославъл осъди мъж на 14 години затвор за фотографиране на надгробни плочи на руски военнослужещи. Според Politico през последните месеци Федералната служба за сигурност патрулира по гробищата, а в различни части на Русия са били арестувани няколко десетки души. Делата се водят при закрити врата, като обвиненията са свързани с държавна измяна и предполагаемо сътрудничество с украинските служби.

Оценките за загиналите се разминават

По-широките оценки за руските загуби са значително по-високи от поименно потвърдените случаи. Британското външно министерство и нидерландското разузнаване оценяват загубите на Русия на над 500 000 военнослужещи. През юли украинският президент Володимир Зеленски заяви, че загиналите руснаци са достигнали 700 000.

Тези числа не са напълно съпоставими. Поименното преброяване включва само случаи, за които има публично проверими данни, докато оценките на правителства и разузнавателни служби обхващат и непотвърдени индивидуално загуби. Затова разликата между отделните оценки не означава непременно противоречие, а показва различни методи на изчисление.

Москва прекъсва официалната статистика

„Все повече гробове вероятно е това, което много тревожи властта, защото те ѝ напомнят за провала на путиновата война. Загинали са твърде много хора“, заяви Ян Берендс от Центъра за съвременна история „Лайбниц“ в Германия.

През септември 2022 г., шест месеца след началото на пълномащабното нахлуване, министърът на отбраната Сергей Шойгу съобщи за 5937 загинали руски военнослужещи. След това официалните съобщения за руските загуби почти изчезнаха.

През април 2024 г. говорителят на Кремъл заяви, че информацията за загубите е държавна тайна и че оповестяването ѝ е „изключителна прерогатива“ на Министерството на отбраната. По-късно същата година „Росстат“ ограничи достъпа до данните за свръхсмъртността в Русия.

Подобна политика има исторически прецедент. По време на войната в Афганистан съветските власти са ограничавали начина, по който върху гробовете може да бъде отбелязано, че човекът е загинал на фронта. Според историка Джеф Джонс някои семейства дори са били принуждавани да организират погребения през нощта, за да не привличат внимание.

Източници: unian.net, politico.eu, en.zona.media