Ромелу Лукаку обяви оттеглянето си от националния отбор на Белгия. Голмайсторът №1 в историята на „червените дяволи“ приключва международната си кариера на 33 години с 94 гола в 135 мача.

Нападателят на Фенербахче съобщи решението си в публикация в Instagram, в която благодари на съотборниците, треньорите и белгийските фенове. „Дадох всичко от себе си за националния отбор... Преживях всяка възможна емоция“, написа Лукаку.

Последните мачове на Лукаку за Белгия

Последният гол на Лукаку за националния отбор падна на 2 октомври 2026 година при победата с 3:0 над Турция в Лигата на нациите. Той се разписа в 76-ата минута, а останалите попадения бяха дело на Кевин Де Бройне.

Последният му мач за Белгия се оказа загубата с 1:4 от Франция на 5 октомври. В следващите срещи Лукаку не записа игрови минути. Той остана неизползвана резерва при домакинския успех с 4:1 над Италия на 15 ноември.

94 гола и участия на четири световни първенства

Лукаку дебютира за Белгия през 2010 година и в продължение на 16 години се превърна в рекордьор по голове за страната. Той представи националния отбор на четири световни първенства и три европейски първенства, като в тези турнири изигра 32 мача и отбеляза 14 попадения.

„Никога няма да забравя тези моменти. Спокоен съм с решението си да спра тук“, написа нападателят. Лукаку е петият най-резултатен футболист в историята на мъжкия международен футбол с 94 гола.

Белгия ще продължи участието си в четвъртфиналите на Лигата на нациите през март, но вече без своя водещ реализатор. Лукаку ще остане на разположение на Фенербахче за клубните състезания.