Селекционерът на Португалия Жорже Жезус отговори на острите думи на Долорес Авейро, майката на Кристиано Роналдо, преди двубоя с Уелс. Тя изрази задоволство от тежката загуба на португалците с 1:4 от Дания и обвини ръководството на отбора, че синът ѝ е бил подведен и не е получил заслуженото уважение.

„Сега и на майката на Кристиано Роналдо ли трябва да отговарям? Майката на Кристиано Роналдо е дама, която много уважавам. Майката си е майка, разбирам изказванията ѝ“, заяви Жезус.

Треньорът подчерта значението на Роналдо за португалския футбол, но отхвърли твърденията, че е подвеждал нападателя. По думите му това не се е случвало нито в националния отбор, нито по време на съвместната им работа в Саудитска Арабия.

„Кристиано е легенда на португалския футбол. Националният отбор на Португалия и португалският футбол никога няма да могат да го забравят“, каза Жезус.

Специалистът разказа, че е работил с Роналдо в продължение на една година, когато е бил начело на Ал-Насър. Тогава му заявил, че отива в клуба, за да помогне на отбора да стане шампион.

„Аз не съм го измамил“, категоричен беше Жезус. Той добави, че не се страхува от продължаващите въпроси по темата и ще отговаря за Роналдо, ако разговорът се повтори и през следващата година.

Жезус коментира и решението Бернардо Силва да бъде освободен от лагера на Португалия. Поводът е мускулен проблем, за който медицинският щаб е информирал треньора.

По думите му Бернардо Силва и Фабио Силва са поискали да направят упражнения с асистента Педро. След това халфът се оплакал от дискомфорт и бил прегледан от медицинския екип.

„Аз не съм част от медицинския щаб. Това, което лекарите ми казаха, е, че предвид двата дни между мачовете нямаше време Бернардо да играе в този мач“, обясни селекционерът.

Жезус уточни, че през уикенда ще има повече време за възстановяване, но окончателната оценка за състоянието на футболиста трябва да бъде направена от лекар.