Маурисио Почетино ще получи по-широки правомощия в Манчестър Юнайтед, отколкото предполага официалната му длъжност на старши треньор. Според The Athletic в клуба очакват аржентинецът на практика да изпълнява ролята на мениджър от традиционен английски тип, включително да има силно влияние върху спортните решения и подбора на нови футболисти.

Манчестър Юнайтед потвърди назначението на Почетино, който ще започне работа на „Олд Трафорд“ на 18 ноември. Той ще наследи Майкъл Карик, освободен след най-слабия старт на отбора във Висшата лига. Според клубното съобщение аржентинецът и неговият щаб ще бъдат освободени от задълженията си към националния отбор на САЩ, преди да поемат английския гранд.

Хора, запознати с работата на Почетино, смятат, че той ще настоява да има ключова роля при избора на нови играчи в следващите трансферни периоди. Това би разширило влиянието му отвъд тренировъчния процес и съставянето на отбора за мачовете.

„Има хора в клуба, които очакват Почетино да получи по-големи правомощия, когато започне работа, отколкото подсказва титлата му старши треньор, и да поеме ролята на мениджър от старата школа“, съобщава The Athletic.

Почетино е познат на английските футболни ръководители от петгодишния си престой в Тотнъм. Под негово ръководство лондонският клуб се превърна в редовен участник в Шампионската лига и достигна до финала на турнира през 2019 г.

Новият треньор поема Манчестър Юнайтед в тежка ситуация. Отборът е 18-и във Висшата лига с 8 точки след 10 мача и има само една победа в първенството. Според Sky Sports това е най-слабият старт на клуба в историята на Висшата лига.

Решението за назначаването на Почетино беше взето след освобождаването на Карик на 12 ноември. Аржентинецът е подписал договор за две години и половина, съобщи Би Би Си.

Преди финализирането на избора клубът е обсъждал и други имена, сред които Унай Емери, Сеск Фабрегас, Антонио Конте, Еди Хауи, Юлиан Нагелсман и Себастиан Хьонес. В крайна сметка ръководството се е спряло на Почетино, който ще започне опита си да извади Юнайтед от зоната на изпадащите на 18 ноември.