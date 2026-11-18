Ерлинг Холанд прати Норвегия на четвъртфиналите в Лигата на нациите, след като вкара от дузпа в 95-ата минута за победата с 3:2 срещу Дания в Копенхаген. Норвежците губеха с 0:2, но изравниха чрез Мартин Йодегор и стигнаха до пълен обрат в края.

Резултатът остави Норвегия на второ място в група А4 с 9 точки. Дания завърши трета със същия актив, но по-лоши показатели, и ще играе плейоф за запазване на мястото си в най-високото ниво.

Остра реакция след обрата в Копенхаген

Датският вратар Мадс Хермансен пое отговорността за грешката, довела до втория гол на Холанд. „Това е тежка грешка и я поемам върху себе си“, заяви той пред TV 2, цитиран от норвежкия VG. Капитанът Пиер-Емил Хойберг също беше критичен: „Просто не е достатъчно добро. Получихме каквото заслужавахме.“

Датските издания B.T., Politiken и Bold определиха поражението като тежък провал. Акцентът в коментарите беше върху изпуснатата преднина, грешката на Хермансен и липсата на реакция след изравнителния гол на Йодегор. Норвегия ще продължи в четвъртфиналите, докато Дания ще трябва да премине през плейоф.

Португалия спечели в Кардиф

Португалия победи Уелс с 3:2 в другия мач от група А4 и завърши първа с 15 точки. Бруно Фернандеш, Педро Нето и Карлос Форбс вкараха за гостите, а за домакините се разписаха Дейвид Брукс и Сорба Томас. Португалия игра с човек по-малко в заключителните минути след червения картон на Педро Нето, но задържа преднината си.

Треньорът на Уелс Крейг Белами призна пред BBC, че на отбора му е липсвала интензивност и че грешките в двете наказателни полета са решили мача. „Последната част ни коства много в тази група“, каза той. Хари Уилсън добави, че Уелс е играл добре в големи периоди, но е бил наказан за допуснатите грешки.

За Португалия успехът беше първи в новия период след оттеглянето на Кристиано Роналдо. Медиите в Англия определиха Карлос Форбс като героя на вечерта заради решаващия му гол, който донесе победата на състава на Жорже Жезус.

Ирландия си осигури плейоф

Ирландия победи Косово с 3:0 и завърши втора в група B3. Трой Парът реализира две дузпи, а Джак Мойлан оформи крайния резултат. Победата изпрати ирландците в жребия за плейофите за промоция, който ще се проведе на 20 ноември.

Мойлан беше избран за играч на мача и определи двубоя като „една от любимите ми игри досега“. Ирландската футболна асоциация отчете, че успехът е дошъл срещу Косово, което е играло с човек по-малко след червен картон през първото полувреме.

Полша и Швеция завършиха наравно

Полша и Швеция направиха 1:1 във Вроцлав. Хуго Ларшон отбеляза първия си гол за националния отбор на Швеция, а двата състава приключиха участието си в груповата фаза без промяна в крайното класиране.

Останалите срещи от вечерта завършиха с победа на Украйна с 1:0 срещу Грузия, равенства 1:1 между Унгария и Северна Ирландия и между Израел и Австрия, както и успех на Босна и Херцеговина с 2:1 срещу Румъния. Двойките в плейофите ще бъдат определени на жребия в петък.

Източници: uefa.com, theguardian.com, vg.no