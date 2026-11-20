Бенямин Шешко няма да напуска Манчестър Юнайтед през януарския трансферен прозорец, въпреки информациите за интерес от страна на Ювентус. Това заяви трансферният експерт Фабрицио Романо, който отрече между словенския нападател и италианския клуб да има реална възможност за сделка.

„Шешко иска да остане в Манчестър Юнайтед, така че напускане през януари не е планирано“, заяви Романо. По думите му футболистът вярва в клуба и поддържа добри отношения с ръководството и съотборниците си.

23-годишният нападател има труден старт на сезона заради повторна травма в пищяла. Проблемът, който го е тормозил и в края на миналата кампания, се е възобновил по време на мача за Купата на лигата срещу Брайтън на 16 септември.

Заради контузията Шешко е записал едва шест участия и два гола за Манчестър Юнайтед от началото на сезона. Клубът се надява той да се завърне в игра преди края на януари, но възстановяването му може да продължи и до февруари.

Очакваното завръщане на Шешко би било важно за новия старши треньор на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино, който пое тима след раздялата с Майкъл Карик. Аржентинецът ще разполага с ограничени опции в предни позиции, докато словенецът е извън терените.

Романо съобщи още, че Манчестър Юнайтед проучва пазара за нов централен нападател през януари независимо от бъдещето на Джошуа Зиркзее. Нидерландецът също е свързван с възможно завръщане в Серия А, а евентуалното му напускане би повлияло на плановете на клуба за зимния трансферен прозорец.