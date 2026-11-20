Наполи влиза под напрежение в домакинството си срещу Торино от 12-ия кръг на Серия А. Мачът е в събота, 21 ноември, от 20:45 часа на стадион „Диего Армандо Марадона“, а двата отбора са разделени само от една позиция и една точка в класирането.

Наполи е десети с 15 точки след 11 срещи, докато Торино заема 11-ото място с 14. Тимът на Масимилиано Алегри има само една победа в последните си пет мача от първенството, което засили критиките към опитния треньор.

Наполи отмени традиционната пресконференция на Алегри преди двубоя. Това е втора поредна отменена среща с журналисти преди мач от Серия А. Според решението на клуба треньорът ще говори след мача.

Решението идва след тежкия период за отбора, който на 4 ноември загуби с 1:4 от Порто в Шампионската лига. В двубоя срещу Торино Наполи ще трябва да реагира и на поредния кадрови проблем.

Вратарят Алекс Мерет е получил фрактура на петия поясен прешлен по време на тренировка. Очаква се възстановяването му да го остави извън състава за продължителен период, но точният срок за отсъствието му не е обявен.

На вратата ще бъде Ваня Милинкович-Савич. Сръбският страж вече е пазил за Наполи през сезона, а срещу Торино ще се изправи и срещу бившия си клуб.

Торино също търси промяна, след като не е спечелил нито един от последните си три мача в Серия А. Старши треньорът Игнацио Абате познава Алегри от съвместния им период в Милан, където е играл под негово ръководство.

„Имам специални отношения с треньора. Научил съм толкова много неща от него. Той е треньор от най-висока класа, изключително добър в управлението и четенето на играта. Виждам го често, защото живеем в една и съща сграда в Милано и си говорим от време на време“, заяви Абате.

Двубоят в Неапол ще бъде пряк сблъсък между два отбора от долната половина на таблицата, които имат нужда от резултат, за да прекъснат негативната си серия.