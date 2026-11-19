Педро Акоста смята, че е твърде рано да се говори за битка за титлата в MotoGP през 2027 г. Испанецът ще напусне KTM след края на настоящия сезон и ще се присъедини към Ducati Lenovo Team, където ще бъде съотборник и пряк съперник на Марк Маркес.

„Трябва да бъда реалист. Първо трябва да попадам редовно в топ 5, да се боря за подиуми и да печеля. За титлата се мисли чак след това. Твърде рано е да говорим за нея. Не можеш да сложиш всички карти на масата толкова време преди първото състезание“, заяви Акоста пред Motorsport.com.

Преминаването на Акоста в Ducati за сезоните 2027 и 2028 беше потвърдено през юни. Така той ще се озове в един отбор с Марк Маркес, който има девет световни титли във всички класове и седем в кралския клас.

„Той е един от най-добрите пилоти в историята и това се вижда ясно. Марк знае как да управлява всяка ситуация – както на пистата, така и извън нея. Той е интелигентен, талантлив и амбициозен човек. Когато събереш тези качества, получаваш деветкратен световен шампион“, каза испанецът.

„Научил съм много от него, но ще науча още повече, като делим един гараж“, добави Акоста. Ducati потвърди, че двамата ще оформят заводския състав на тима за 2027 и 2028 г.

Сезон 2027 ще започне при нов технически регламент. Работният обем на двигателите ще бъде намален от 1000 на 850 куб. см, а Pirelli ще замени Michelin като доставчик на гуми.

„От моя гледна точка е по-добре да има промяна. Мисля, че силите ще бъдат по-изравнени и пилотът ще има по-голямо влияние върху машината. Не мога да твърдя нищо със 100-процентова сигурност, преди да го изживея във Валенсия“, заяви Акоста. Първият му тест с Ducati е планиран за 1 декември.

Акоста посочи Хорхе Мартин, Фабио Ди Джанантонио и Марко Бецеки като пилоти, които вече са доказали възможностите си. „Ще видим как ще се развият нещата при новите правила, но съм сигурен, че повече от един пилот ще направи изненада“, каза той.

Испанецът пристига в Ducati след първата си победа в MotoGP, постигната на Гран при на Австрия през 2026 г. Триумфът дойде след 56 старта и 15 подиума в кралския клас.