След като изтегли самолет Airbus A320 с тегло близо 44,5 тона на разстояние 20 метра за 23,25 секунди, Христо Мусков си постави нова цел – да тегли кораб. Силовият атлет заяви, че е видял подобен рекорд в САЩ с плавателен съд от 108 тона и планира да започне сериозна подготовка през януари. „Преди това мисля да направя няколко опита с други превозни средства. Видях, че има такъв рекорд в Америка – със 108 тона кораб. Мисля януари да започна сериозна подготовка. Всеки ден съм в залата“, каза Мусков пред Bulgaria ON AIR.

Опитът със самолета се проведе на летището в София. Мусков е успял да премести машината за 23,25 секунди – с повече от 8 секунди по-бързо от предишното постижение от 2021 г. Документите за рекорда са изпратени до „Гинес“, но официалното му потвърждение все още предстои.

„Въпросът беше да тръгна. Нарочно направихме да не виждам времето. Целта ми беше да го направя така, че да е на толкова секунди, че никой повече да не може да го подобри“, разказа силовият атлет. По думите му от предишен опит е знаел, че може да бъде с 4-5 секунди по-бърз и е очаквал да постави рекорд.

Началното раздвижване на самолета е било най-трудната част. „В началото трудно тръгна, над 44 тона са това. След това всичко стана спокойно“, каза Мусков. Той допълни, че преди опита е премислял дни наред всички детайли, защото не е имал право на грешка. „Много неща могат да се объркат. 100 неща мислиш. Нямаш право на грешка. Да нямаш план Б е голяма отговорност“, посочи той.

Силовият атлет очаква процедурата по разглеждане на документите да отнеме време заради спецификата на опита. Според него максималният срок за отговор е 12 седмици.