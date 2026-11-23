Лудогорец може да направи промяна на вратарския пост в домакинството си срещу Дунав. Иво Гърбич се очаква да започне като титуляр на „Хювефарма Арена“ в мача от 15-ия кръг на Първа лига, докато Хендрик Бонман вероятно ще остане извън стартовия състав.

Двубоят е на 23 ноември от 18:00 часа в Разград. Очакваната промяна идва след равенството 2:2 с ЦСКА 1948 в предишния кръг. В тази среща Ивайло Чочев донесе точката на Лудогорец с гол в последните секунди, но се очаква отново да започне като резерва.

Гърбич е пазил само в един мач за разградчани през сезона. Това се случи срещу Берое за Купата на България. В първенството титуляр досега е Бонман, който е допуснал 11 гола от началото на кампанията.

Хърватският вратар е преминал през Атлетико Мадрид, преди да продължи кариерата си в други клубове. Ако прогнозата за състава се потвърди, той ще получи възможност да застане под рамката и в мач от първенството.

Дунав ще гостува без наказани играчи. Хосе Кабаркас и Чарлс Апия са възстановени от травмите си и отново са на разположение на старши треньора Георги Чиликов. Извън състава до края на годината остават Денислав Минчев и Билал Ел Баккали Салах.

„Очакваме много сериозно изпитание. Казал съм на футболистите, че няма какво да губим. Излизаме, за да се опитаме да се противопоставим на съперника“, заяви Чиликов пред БТА, цитиран от Novsport.

Стартовите състави ще станат официални непосредствено преди началото на срещата.