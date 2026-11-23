Григор Димитров отстъпи с едно място и вече заема 136-ата позиция в световната ранглиста на АТР. Българинът остава първа ракета на страната при мъжете след последното обновяване на класирането.

Най-същественото движение сред българските тенисисти е свързано с Иван Иванов. 18-годишният състезател се изкачи с шест позиции до рекордното за кариерата си 452-ро място, като вече има 101 точки. Иванов е юношески шампион от „Уимбълдън“ и US Open през 2025 година.

Пьотр Нестеров, вторият най-високо класиран българин, също загуби една позиция и е №284 с 196 точки. Димитър Кузманов записа лек прогрес, като се изкачи с едно място до 368-ата позиция със 139 точки.

Александър Зверев продължава да оглавява ранглистата с 10 350 точки. Втори е Яник Синер със 7950, а третото място заема Карлос Алкарас със 7600 точки. Испанецът спечели Финалите на АТР в Торино на 22 ноември.

В челната десетка има една промяна. Французинът Артур Фис се изкачи до рекордното за кариерата си шесто място, измествайки италианеца Флавио Коболи.