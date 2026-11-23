Капитанът на Манчестър Юнайтед Бруно Фернандеш разкритикува съдийството и работата на ВАР след загубата с 0:4 от Ливърпул. Португалският национал определи ранния червен картон на Лени Йоро като прекалено тежко решение.

„Това не е червен картон“, заяви Фернандеш след мача. Според него подобна грешка може да промени изцяло развоя на срещата, макар че той не прехвърли отговорността за поражението върху съдиите.

Халфът уточни, че Манчестър Юнайтед сам е допуснал гол от статично положение и че арбитрите не са виновни за това. Той обаче посочи, че ранното изгонване на Йоро е променило посоката на двубоя.

Капитанът изрази недоволство и от времето, което съдиите на терена и колегите им във ВАР стаята отделят за преглед на спорни ситуации. По думите му прекомерно дългите проверки допълнително влияят върху хода на мачовете.

Загубата от Ливърпул беше пета за Манчестър Юнайтед във Висшата лига от началото на сезона и дойде в дебюта на Маурисио Почетино начело на отбора. Юнайтед има само една победа и заема 19-о място с 8 точки.

Кристъл Палас е последен със 7 точки, а Съндърланд и Нотингам са с по 9. Нотингам е над зоната на изпадащите.

Около двубоя отново беше обсъждано и бъдещето на Фернандеш. Договорът на португалеца изтича в края на сезона, но самият той отрече да води преговори за ново споразумение.

Фернандеш отхвърли и твърденията, че настоява за по-висока заплата. Той заяви, че ако основната му цел е била да печели повече, щял да продължи кариерата си в друг клуб, а не в Манчестър Юнайтед.