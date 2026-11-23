Ламин Ямал ще пропусне гостуването на Барселона срещу Сабах в Шампионската лига заради леки болки в десния глезен. Испанският клуб потвърди, че 19-годишният нападател няма да пътува с отбора до Азербайджан, като отсъствието му е предпазна мярка.

Двубоят в Баку е насрочен за 25 ноември, сряда, от 19:45 часа българско време. Крилото е почувствало дискомфорт по време на загрявката преди домакинството на Виляреал на 22 ноември. След няколкоминутно лечение той се е върнал на терена и е започнал срещата. Ямал е останал на игрището до края, а Барселона е спечелила с 3:2, като футболистът е записал и асистенция.

Мундо Депортиво съобщи, че предстоящият двубой със Сабах ще бъде първият, който Ямал пропуска с екипа на Барселона през сезона. До момента той е натрупал 1445 игрови минути, в които е отбелязал 13 гола и е направил 13 асистенции.

В медицинското съобщение на Барселона се посочва: „Ламин Ямал има леки болки в десния глезен. Като предпазна мярка той ще пропусне мача срещу Сабах и се очаква да бъде на разположение за двубоя срещу Депортиво в неделя.“

Барселона гостува на Депортиво Ла Коруня на 29 ноември. Преди новия проблем с глезена Ямал пропусна мача на Испания срещу Чехия от Лигата на нациите заради болки в дясното коляно, но впоследствие се завърна в игра за националния отбор.

Сабах има три точки след първите четири мача в Шампионската лига, докато Барселона е спечелила три от четирите си срещи. Каталунците победиха Астън Вила с 3:0 в последния си мач от турнира.