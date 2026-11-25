Протест в подкрепа на варненския кмет Благомир Коцев започна в София. Граждани се събраха на улица „Георгий Сава Раковски“, а малко преди началото на прякото включване движението в района беше блокирано.

Демонстрацията преминава под наслов:

„Заедно с Благо срещу мафията“

По думите на организаторите мястото е избрано заради централата на една от икономическите групировки, свързвани с Варна. Според тях тази групировка е узурпирала влияние в страната. Твърдението е позиция на организаторите на протеста.

В демонстрацията участват и народни представители от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Казусът с кметския мандат

Протестът се провежда два дни след решението на Общинската избирателна комисия във Варна за предсрочно прекратяване на пълномощията на Благомир Коцев като кмет.

Решението е обжалвано пред Административния съд във Варна. На 25 ноември съдът остави жалбата без движение, след като установи, че адвокатът на Коцев не е представил пълномощно. Даден е срок нередовността да бъде отстранена.

Ако това не бъде направено, жалбата може да бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство да бъде прекратено. Разпореждането на съда не подлежи на обжалване.