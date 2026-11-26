Очакваният „нов раздел на света“ между Китай, САЩ и Русия не се състоя, въпреки че Си Цзинпин, Доналд Тръмп и Владимир Путин се срещнаха в рамките на срещата на върха на АТИС в Шънджън. Според политолози и анализатори разговорите са дипломатически успех за Москва, но не показват, че трите държави могат самостоятелно да решават съдбата на света.

„Има дистанция между съвременния свят и тези трима души на голямата маса“, заявява политологът Александър Астров. По думите му глобалните процеси не се свеждат до решенията на няколко държавни лидери, защото научните разработки, компаниите и специалистите често са свързани с повече от една страна.

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Изкуственият интелект изисква нов тип координация

Астров посочва като пример разработването на ваксини, в което участват учени и компании от различни държави. Според него същият проблем се вижда и при изкуствения интелект, където възможният преход към суперинтелект изисква международна координация.

Той сравнява настоящата ситуация с преговорите за ядрените оръжия по време на Студената война. При срещата между Леонид Брежнев и Джералд Форд във Владивосток зад лидерите са стояли експерти, които са познавали детайлите на обсъжданите въпроси. „Сега такава култура в обкръжението на тези хора не се вижда“, казва Астров.

Публичното равенство е успех за Путин

Политическият анализатор Борис Бондарев отхвърля тезата, че домакинството на Китай е било демонстрация на унижение за руския президент. Той смята, че по-важни от символичните детайли са позициите на лидерите и начинът, по който са представени пред света.

„Когато американският президент нарича Путин приятел и публикува обща снимка, това е голям успех за Путин“, заявява Бондарев. Според него самото публично поставяне на руския лидер до Тръмп и Си Цзинпин показва, че Москва е получила важен дипломатически сигнал за равнопоставеност.

Бондарев определя като анахронична идеята за „велики държави“, които имат право да решават вместо останалите. Той напомня, че Уставът на ООН утвърждава суверенното равенство на държавите, а специалните правомощия на постоянните членове на Съвета за сигурност не са универсално право да определят бъдещето на всички.

По думите му Европа трябва да формулира собствена цел за сигурността след войната в Украйна. Въпросът според него е как да приключи войната така, че резултатът да укрепи сигурността на Украйна и Европа, а не на агресора.

Китай запазва ползите от сегашния ред

Китаистът Алексей Чигадаев посочва, че Пекин постепенно показва готовност да играе по-активна политическа роля, но няма интерес от разрушаване на международната система. Китай е сред основните ѝ бенефициенти и разчита на търговските и международните институции, които са подпомогнали икономическия му растеж.

Китай няма военен договор с Русия и не желае да бъде въвлечен в руските проблеми. В същото време Пекин поддържа отношенията с Москва, купува нефт, газ, въглища и торове и се възползва от ограниченията пред руските възможности за продажба на ресурси.

Според Чигадаев Китай ще запази този подход, докато отношенията не започнат да носят загуби. Така срещата в Шънджън потвърждава интереса на Пекин към влияние и сделки, но не и към подялба на света между трима лидери.

Източници: svoboda.org