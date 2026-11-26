ПФК „Арда“ излезе с официална позиция в защита на помощник-треньора Веселин Минев. От клуба категорично отрекоха разпространените твърдения срещу специалиста и заявиха, че той ще потърси правата си по съдебен ред.

Според ръководството на Арда случаят е свързан с родител на дете, което е тренирало с първия отбор. Клубът не посочва името на родителя, не описва конкретните твърдения и не публикува подробности за предстоящото дело.

„Във връзка със случая, в който се злепоставя помощник-треньорът Веселин Минев, категорично заявяваме, че това не отговаря на истината“, се казва в позицията на клуба.

От Арда посочват, че през последните няколко години около 30-40 деца от школата са получили възможност да тренират с мъжкия отбор. Според клуба решението кои футболисти да бъдат включени в първия състав се взема от треньорското ръководство въз основа на качествата им.

Ръководството отхвърля и твърденията за неприемливо отношение по време на тренировъчния процес. „Винаги треньорите са отправяли градивна критика, както е имало шеги между всички, което е нормално в един тренировъчен процес“, заявяват от Арда.

Клубът съобщава, че помощник-треньорът вече е предприел действия и е наел адвокат. По думите на ръководството юристът трябва да заведе дело за опетняване на името на Веселин Минев.

До момента в публичната позиция на Арда не се посочва кога ще бъде внесен искът, нито дали по случая е сезирана прокуратура или друга институция. Не е публикувана и позиция на родителя, посочен от клуба.

Темата се появява на фона на отделна позиция на Българския футболен съюз за организацията на срещите от елитните юношески групи, свързана с ПФК „Арда“. БФС съобщи, че на клуба е даден седемдневен срок, считано от 26 ноември, да представи писмено становище и план с конкретни мерки. От футболната централа уточниха, че става дума за сигнали и прояви на агресия и неспортсменско поведение около мачове от детско-юношеския футбол. От Арда не свързват изрично тази позиция със случая „Веселин Минев“.