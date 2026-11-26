Левски загуби с 0:1 от Олимпик Марсилия на „Велодром“ в петия кръг на основната фаза на Лига Европа. Единственият гол в мача отбеляза Амин Гуири от дузпа, а Светослав Вуцов спаси втори наказателен удар след почивката. Поражението е второ за „сините“ в турнира, които остават със седем точки.

Марсилия получи първата дузпа в 29-ата минута за нарушение на Алдаир срещу Анхел Гомес. Защитникът на Левски беше санкциониран и с жълт картон, а Гуири изпълни точно наказателния удар за 1:0.

Българският тим имаше възможност да изравни шест минути по-късно. Светослав Вуцов изведе Рейналдо, но нападателят не успя да преодолее Джефри де Ланге.

В 36-ата минута Мехди Мубарик отправи силен удар от границата на наказателното поле, който срещна напречната греда. Това бяха най-добрите положения за Левски, който завърши с един точен удар.

Марсилия стигна до втори наказателен удар в 52-ата минута след минимален контакт в наказателното поле. Гуири отново застана зад топката и опита изпълнение в стил „Паненка“, но Вуцов остана на място и улови топката.

Хулио Веласкес направи пет смени в опит да промени развоя на срещата, като пусна Евертон Бала, Майкон, Мазир Сула, Асен Митков и Хуан Переа. До изравнителен гол обаче не се стигна. Преди гостуването испанският треньор заяви: „Идваме в Марсилия с целта да спечелим мача, ако е възможно.“

Двубоят беше белязан и от сериозни ексцесии по трибуните. БНТ съобщи, че привърженици на Марсилия са атакували сектора с българските фенове с бутилки, сигнални ракети и бомбички, въпреки засиленото полицейско присъствие около стадиона.

bTV съобщи за сблъсъци и по време на мача, както и за хвърлени факли и други предмети към сектора, в който са били настанени привържениците на Левски. По-рано през деня медии съобщиха и за нападения срещу български фенове в Марсилия, но към момента няма единно официално потвърждение за всички твърдения за пострадали.

Левски започна кампанията със загуба от Залцбург, след което записа равенство с НЕК Ниймеген и победи Виктория Пилзен и Ягелония. След загубата във Франция „сините“ ще продължат участието си с домакинство срещу Лилестрьом на 10 декември.