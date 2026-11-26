Пилотът на Ферари Шарл Льоклер отрече твърденията, че в договора му с италианския тим има специална клауза, която му гарантира статут на първи пилот. Монегаскът направи уточнението по време на пресконференция преди Гран При на Катар.

Той беше попитан как са разпределени ролите в отбора между него и седемкратния световен шампион Люис Хамилтън.

„По принцип никога не разкривам какво включва договорът ми, но смятам, че е важно да уточня едно нещо: категорично няма клауза, според която съм номер 1 в отбора.

Обичам Ферари и ще дам всичко от себе си, за да върнем тима на върха“, заяви Льоклер.

29-годишният пилот призна, че го дразнят обвиненията, че не е достатъчно отдаден на Скудерията и не влага всички сили в името на отбора.

Льоклер подчерта, че наскоро е подписал нов договор с Ферари, тъй като има пълно доверие в проекта и вярва в успешното бъдеще на италианския тим.