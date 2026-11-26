Москва отхвърли твърденията, че подготвя изстрелването на космически апарат с ядрена бойна глава. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова определи публикациите в германски медии като спекулации и заяви, че Русия спазва Договора за космоса от 1967 г.

„Абсурдните спекулации относно дейността на Русия в космоса нямат нищо общо с реалността“, каза Захарова. По думите ѝ твърденията са представени като журналистическо разследване за предполагаеми планове за нанасяне на масиран удар по орбитални сателитни групировки.

Захарова посочи, че член IV от Договора за космоса забранява извеждането в земна орбита на обекти, носещи ядрени оръжия или други оръжия за масово унищожение. Тя допълни, че договорът не предвижда механизми за проверка на спазването му, включително чрез Съвета за сигурност на ООН.

Какво твърдят германските медии

На 23 ноември германските WDR и NDR, съвместно със „Зюддойче цайтунг“, съобщиха, че западни разузнавателни служби и военни структури, сред които германското разузнаване и Бундесверът, са обсъждали възможността Русия да изведе в орбита спътник, наричан „Спутник-С“. Според публикациите апаратът може да бъде изстрелян до края на годината.

В разпространените оценки се посочва, че спътникът може да бъде изведен в космоса в рамките на 60 дни след предупрежденията, отправени в началото на ноември. Германското министерство на отбраната не отговори на конкретните въпроси, а руското посолство в Берлин заяви, че не разполага с информация за описаните планове и отхвърля обвиненията като част от пропагандна кампания.

Германското правителство заяви, че приема съобщенията сериозно, но отказа да разкрие действителната разузнавателна картина. Представител на канцлерството уточни, че няма непосредствена заплаха. Германското външно министерство определи разполагането на ядрено оръжие в космоса като грубо нарушение на Договора за космоса.

Спорът за германските военни космически планове

Захарова свърза публикациите с плановете на Германия да инвестира над 35 милиарда евро в космоса, космическата сигурност и свързаната инфраструктура. Според руската страна Берлин използва твърденията за „Спутник-С“, за да оправдае развитието на собствени военни способности.

Германската армия обаче описва Deep Precision Strike като система за далечни удари с ракети, изстрелвани от въздуха, сушата или морето. В официално описание на програмата се посочва, че става дума за поразяване на цели на повече от 500 километра, а не за разполагане на оръжия в орбита. Съвместната британско-германска програма предвижда разработване на далекобойни оръжия с обсег над 2000 километра, които трябва да влязат в експлоатация през 2030-те години.

Темата се обсъжда на фона на заседанието в Женева на Работната група на ООН за предотвратяване на надпреварата във въоръжаването в космоса. Сесията продължава до 27 ноември. Захарова твърди, че разпространяването на непотвърдени данни затруднява диалога, докато германското правителство подчертава необходимостта от подготовка за различни заплахи срещу спътници и космическа инфраструктура.

Източници: news.bg, tagesschau.de, investing.com