Олимпик Марсилия осъди насилието около мача с Левски от Лига Европа и обяви, че започва подробно разследване на случилото се на стадион „Велодром“. Френският клуб заяви, че работи съвместно с правоохранителните органи и ще съдейства на властите за изясняване на обстоятелствата.

„Олимпик Марсилия категорично осъжда насилието, което се случи по време на мача срещу Левски. Клубът в момента провежда щателно разследване на обстоятелствата около тези събития“, се посочва в позицията на клуба. От Марсилия допълват, че „безопасността на всички зрители остава абсолютен приоритет“.

Сблъсъците между привърженици са започнали преди началото на срещата и са продължили по време на двубоя. Според информация, цитирана от агенция Франс прес, петима фенове на Левски са били откарани в болница с очни травми, травми на главата и изкълчено рамо. Други шестима българи са получили медицинска помощ на място.

Около 500 привърженици на Левски са били в сектора за гости. Според полицейски източник, цитиран от „Ал Джазира“, преди началото на мача няколкостотин привърженици на Марсилия са напуснали своя сектор и са се насочили към зоната за гостуващите фенове. Срещата започна по програма, а охраната и полицията са възстановили реда на стадиона.

Френският президент Еманюел Макрон е осъдил „с най-голяма твърдост“ актовете на насилие срещу български привърженици. Българският президент Илияна Йотова е определила случилото се като „неприемливо“ и „шокиращо“ и е призовала френските власти да изяснят обстоятелствата и да потърсят отговорност от извършителите.

Йотова е поискала и УЕФА да провери как е била осигурена безопасността на българските фенове на стадиона. Към момента клубът от Марсилия съобщава за собствено разследване, но не посочва конкретни заподозрени или предприети дисциплинарни мерки.

На терена Марсилия спечели с 1:0, но резултатът остана на заден план заради инцидентите по трибуните. Левски има 7 точки и заема 16-о място във временното класиране на основната фаза на Лига Европа.

До края на тази част от турнира българският шампион ще играе два мача у дома – срещу Лилестрьом и Милан, както и едно гостуване на Съндърланд. Тимът запазва възможност да продължи към елиминационната фаза, но следващите срещи ще имат значение както за класирането, така и за реакцията на УЕФА след събитията в Марсилия.