Турция прекратява безвизовото пътуване за гражданите на Черна гора с обикновени паспорти. Решението е подписано с указ на президента Реджеп Тайип Ердоган и е публикувано в турския Държавен вестник.

С указа се преустановява действието на споразумението за взаимно премахване на визите, сключено между двете държави през 2008 г. Това означава, че черногорските граждани с обикновени паспорти вече ще трябва да получат виза, за да влязат в Турция. Мярката не засяга автоматично притежателите на дипломатически, служебни или специални паспорти.

Решението идва след промяна в Подгорица

Черна гора въведе визи за турски граждани от 1 ноември 2026 г. Освен за гражданите на Турция, визовият режим беше разширен и за граждани на Беларус, Китай, Русия и Саудитска Арабия.

Правителството в Подгорица обясни промяната с необходимостта от пълно съгласуване на националната визова политика с тази на Европейския съюз. „Чрез съгласуването на визовата си политика с визовата политика на Европейския съюз Черна гора изпълнява едно от важните условия по пътя към членството си в ЕС“, заяви правителството на страната.

Черна гора е кандидат за членство в ЕС и обвързва промяната с ангажиментите си по преговорната глава „Правосъдие и основни права, свобода и сигурност“. Според властите в Подгорица новият режим трябва да ограничи разминаванията между правилата за влизане в страната и общата визова политика на ЕС.

Предисторията започна през октомври 2025 г.

Отношенията между Подгорица и Анкара се изостриха след инцидент от 25 октомври 2025 г. в подгоришкото предградие Забело, при който при сбиване беше намушкан с нож черногорски гражданин. Първоначалните информации в местни медии свързаха нападението с турски граждани, което доведе до антитурски прояви и нападения срещу автомобили, заведения и магазини, свързвани с турски граждани.

На 27 октомври 2025 г. Черна гора временно спря безвизовия режим за турски граждани. По-късно разследването установи, че двамата задържани по подозрение за нападението не са участвали в него. На 23 декември 2025 г. Подгорица възстанови безвизовото пътуване, но ограничи престоя на турските граждани от 90 на 30 дни.

Съгласно действащите правила българските граждани не са засегнати от решението. Те могат да пътуват без виза до Турция за срок до 90 дни в рамките на 180 дни. Гражданите на Европейския съюз, включително българите, могат да влизат без виза и в Черна гора за престой до 90 дни с валиден паспорт.

Източници: turkiyetoday.com, en.vijesti.me