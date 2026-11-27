Старши треньорът на КуПС Куопио Мика Нуутинен призна превъзходството на Брага след загубата на финландския тим с 0:4 в Лигата на конференциите. Специалистът заяви, че съставът му трябва да направи необходимите изводи преди домакинството на ЦСКА.

„Да, крайният резултат е жесток. Разликата в класите на терена беше голяма. Чувството е на разочарование. Съперникът ни наказа при преходите от защита в атака. Просто не успявахме да реагираме достатъчно бързо и да се справим с тези ситуации“, каза Нуутинен пред Viaplay.

Финландският отбор ще бъде домакин на ЦСКА в Тампере на 10 декември. Мачът ще се играе на стадион „Таммела“ в предпоследния кръг от лиговата фаза на турнира.

Нуутинен подчерта, че до срещата има време за подготовка и анализ на представянето срещу Брага. „Разбира се, дотогава има доста дни. Трябва да си извлечем поуките. На стадион „Таммела“ ни очаква съвсем различен мач“, заяви треньорът.

След четири кръга КуПС е на последното, 36-о място в Лигата на конференциите с една точка. Тимът има една равенство и три загуби, като е отбелязал два гола и е допуснал десет.

ЦСКА също е с една точка, но заема 32-рата позиция заради по-добрата голова разлика от -3. Българският отбор е в серия от три загуби, едно равенство и няма победа в първите си четири мача. Същия актив като двата тима имат още Хартс, Хетафе и Пафос.

Предстоящият двубой в Тампере ще бъде директен сблъсък между два отбора от долната част на класирането. И КуПС, и ЦСКА ще търсят втора точка или първа победа, за да запазят шансове за придвижване напред преди последния си мач в лиговата фаза.