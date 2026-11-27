УЕФА започва дисциплинарна процедура срещу Олимпик Марсилия след сблъсъците с привърженици на Левски на стадион „Велодром“. Инцидентите избухнаха преди началото и продължиха по време на мача от петия кръг на Лига Европа, спечелен от домакините с 1:0. Същевременно официално решение за конкретна санкция все още няма.

Според полицейската префектура на департамента Буш-дю-Рон около дузина български фенове са били ранени. Петима са били откарани в болница с очни травми, черепно-мозъчни травми и изкълчено рамо, а шестима са получили медицинска помощ на място. Ройтерс цитира информация на френската телевизия BFMTV за 11 пострадали.

По данни на БНР напрежението ескалирало около десет минути преди началния съдийски сигнал, когато няколкостотин привърженици на Марсилия са нахлули в съседна трибуна. Последвали са сбивания, хвърляне на предмети и димни гранати. След намесата на силите за сигурност мачът е започнал по програма, а секторът с около 500 фенове на Левски е останал под полицейска охрана.

Левски официално е сезирал УЕФА за случилото се и е поискал проверка както на нападенията, така и на организацията по сигурността. „Предприетите мерки не успяха да осигурят адекватна защита на нашите фенове“, заяви клубът в позиция, цитирана от bTV Спорт.

От Левски уточниха още, че решението мачът да продължи не е било в компетентността на клуба. Според посочената от „сините“ информация прекратяването на срещата е можело да доведе до нова ескалация и да изложи привържениците на по-голям риск.

Олимпик Марсилия също осъди инцидентите. „Бързата намеса на екипите за сигурност на клуба позволи да се възстанови спокойствието, без това да се отрази на протичането на мача“, заяви френският клуб, цитиран от БНР. Марсилия посочи, че работи с компетентните власти за установяване на точните обстоятелства.

Дисциплинарният правилник на УЕФА позволява на европейската централа да налага на клубове глоби, ограничения за продажбата на билети за гостуващи мачове, частично или пълно затваряне на стадиона, срещи без публика, отнемане на точки и изключване от текущи или бъдещи турнири. Тези мерки са изброени в член 6 от изданието на правилника за 2026 г., докато член 16 отразява други нарушения, свързани с поведението на привържениците.

Марсилия вече има предишни санкции. Sportune посочва, че клубът е получил частично затваряне на южната трибуна след нарушение през ноември 2025 г., а през октомври 2026 г. е бил глобен с 80 500 евро за пиротехника и неподходящи послания в мача срещу Олимпиакос. При ново нарушение рецидивът може да бъде отчетен като утежняващо обстоятелство.

Следващият домакински мач на Марсилия в Лига Европа е срещу Селта на 10 декември. Именно тази среща може да се окаже първата, засегната от евентуална мярка, ако УЕФА наложи наказание в кратки срокове. Към момента няма потвърдено решение за изключване на френския клуб от европейските турнири.