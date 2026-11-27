Албания може да се присъедини към Европейския съюз до 2030 г., заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос в Тирана. Тя говори на съвместна пресконференция с албанския премиер Еди Рама след срещата на върха, посветена на Плана за растеж на ЕС за Западните Балкани.

„Албания може да се присъедини към Европейския съюз до 2030 г.“, заяви Кос. По думите ѝ, ако страната продължи да постига резултати по реформите и получи необходимата подкрепа от държавите членки, преговорите могат да бъдат близо до приключване през 2027 г.

Пътят към договора за присъединяване

След затварянето на половината от преговорните глави трябва да бъде създадена работна група от държави членки, която да подготви договора за присъединяване на Албания. Кос посочи 2028 г. като възможен срок за подписването му, а 2030 г. – като възможна година за членство.

Еврокомисарят определи настоящата година като най-успешната за процеса на разширяване на ЕС през последните 25 години. Тя подчерта, че напредъкът на страните от Западните Балкани зависи от конкретните резултати по реформите, а не от общ график за целия регион.

Албания ще получи 185,6 милиона евро

Албания е изпълнила 80 процента от предвидените реформи по Плана за растеж и ще получи 185,6 милиона евро по четвъртата вноска. Черна гора е изпълнила 94 процента от реформите, а Северна Македония – 54 процента.

Планът за растеж предвижда финансовата подкрепа да бъде обвързана с изпълнението на конкретни ангажименти. Това означава, че държавите получават средства според постигнатите резултати, а различният напредък води и до различен достъп до финансиране.

Роумингът и SEPA носят преки ползи

Албанският премиер Еди Рама заяви, че през октомври са започнали преговори за използване на мобилни услуги без допълнителни такси за роуминг в Западните Балкани. Той очаква гражданите да усетят ефекта от услугата „Роуминг като у дома“ през 2027 г.

Рама посочи и резултатите от присъединяването на Албания към Единната зона за плащания в евро. За 11 месеца са обработени 788 000 трансакции на обща стойност 8,7 милиарда евро, а според премиера гражданите и фирмите са спестили 20 милиона евро.

Той свърза европейската интеграция и с развитието на транспортните коридори, енергийните взаимовръзки и цифровите мрежи. В Тирана на 25 и 26 ноември се проведе и второто издание на Инвестиционния форум ЕС – Западни Балкани, след срещата на върха ЕС – Западни Балкани в Брюксел на 25 ноември.

Рама заяви, че страните от региона не трябва да чакат пълноправното членство, за да се възползват от икономическите възможности на сближаването с ЕС.

Източници: bta.bg, rtsh.al