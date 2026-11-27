Манчестър Юнайтед активира опцията за удължаване на договора на капитана Бруно Фернандеш с 12 месеца. Така португалският полузащитник остава обвързан с клуба до юни 2028 г., съобщава The Athletic, позовавайки се на източници, запознати с решението.

Става дума за задействане на клауза в настоящото споразумение, а не за подписване на нов дългосрочен договор. Предишният контракт на Фернандеш изтичаше в края на сезон 2026/27. Активирането на опцията предотвратява възможността той да започне преговори с чуждестранни клубове за предварителен договор още през януари 2027 г.

Решението не означава непременно, че 32-годишният футболист ще остане на „Олд Трафорд“ до края на новия срок. Според The Athletic удължаването не изключва евентуална продажба през 2027 г., но позволява на Манчестър Юнайтед да търси трансферна сума, вместо да рискува да загуби капитана си без компенсация.

Клубът и Фернандеш започнаха преговори за ново споразумение през лятото. Sky Sports съобщи, че полузащитникът е отхвърлил две предложения, а двете страни са се съгласили да отложат разговорите, за да насочат вниманието си към представянето и класирането на отбора.

Самият Фернандеш потвърди пред Sky Sports, че Манчестър Юнайтед му е отправил предложение, но преговори в момента няма.

„Клубът ми предложи нов договор, така че от тяхна страна това показва, че искат да остана. Но разговори за договор в момента няма“, заяви капитанът.

Португалецът добави, че при решение на клуба да се раздели с него няма да се противопостави. „В момента, в който клубът каже: „Бруно, време е да продължиш нататък“, аз ще бъда първият, който ще излезе през вратата“, каза той.

Фернандеш премина в Манчестър Юнайтед от Спортинг Лисабон през януари 2020 г., а през юли 2023 г. наследи Хари Магуайър като капитан. Последният му договор беше подписан през август 2024 г. и включваше възможност за допълнителен сезон.

През сезон 2025/26 той записа 21 асистенции във Висшата лига, с което постави рекорд за едно издание на първенството. Постижението му донесе наградата за най-добър футболист на сезона според Асоциацията на професионалните футболисти в Англия.