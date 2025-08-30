Новини
30 август 1987 г. Стефка Костадинова покорява 209 см. (ВИДЕО)

30 Август, 2025

Това става на световното първенство в Рим

Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 30 август 1987 г. Стефка Костадинова поставя световен рекорд в скока на височина.

Това става на световното първенство в Рим.

Стефка Костадинова преодолява от втори опит 209 см.

Музеят на олимпизма в Лозана пък отбелязва рекорда, като и до днес на входа има летва с постижението на Костадинова и това на Хавиер Сотомайор при мъжете от 245 см.

В Кариерата си Костадинова има олимпийска титла от игрите в Атланта 1996 г. и сребърен медал от Сеул' 88. Двукратна световна шампионка – Рим'87 и Гьотеборг'95. Еврошампионка от първенството на открито в Щутгарт през 1986 г.

Състезателката на Николай Петров има общо девет титли от големи шампионати на закрито – пет пъти е световна шампионка и четири европейска. Четири пъти е избирана за Спортист №1 на България и пет пъти е избирана за №1 на Балканите. През 1997 г. прекратява състезателната си кариера.

През 2012-та влиза в Залата на славата на световната федерация по лека атлетика (ИААФ). От 2005-та година Костадинова е председател на Българския олимпийски комитет. През 2013-та беше преизбрана на поста. Преди това е била вицепрезидент на БОК и заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 гост

    18 0 Отговор
    Когато имаше спортисти и тренирахме безплатно в залите .Жалко че не ни плащаха както трябваше .

    07:41 30.08.2018

  • 2 ежко бежко

    8 0 Отговор
    Стефче, тогава те гледах и се радвах от сърце!Аз плачех от радост на успехите на нашите спортисти!

    11:26 30.08.2018

  • 3 Бай Тошо

    7 4 Отговор
    Комунизма раждаше и правеше спортисти, а Демокрацията ги ражда и ги превръща в ЧАЛГАРИ

    11:36 30.08.2018

  • 4 гост

    2 1 Отговор
    Чалгар,в името на любовта , се отказа от чалгарите!!!!!!!Това се казва истинска любов!!!А сега какво се раждат - индивиди,които искат да скачат с кеф върху някой!Да пази Бог!!!!! С ,,инерционна сила,,!

    15:12 30.08.2018

  • 5 социалист

    1 2 Отговор
    Ура за социалистическия допинг! ГДРейски ли беше или от Дупнишки? Сега без гопинг не могат, да я доближат.

    08:48 31.08.2018

  • 6 Жалба за радост

    0 3 Отговор
    Времето, когато още имаше черно-бели телевизори, дъвки "Турбо", "Седморката на Блейк", ходехме по селата събота и неделя да копаем, имаше магарета, коне, каруци, чисто небе и без ГМО храна... Бащите ни биеха, защото Държавна сигурност следеше за звуците от панелките, а поповете от тъмна доба си правеха сметките чия глава да вземат! Нямаше биткойни, смартфони, нямаше и джендърия с чалгия. Тиквун и Шиши още сучеха от Сокола и Командира...
    А Стефка си скачаше весело щурче - то си личи, че още 15 сантиметра можеше да сложи ама кой да знае как ще те блъсне анабола?!

    04:01 30.08.2025

  • 7 ЕЛЛИН

    0 1 Отговор
    На снимката - каква по - хубава реклама на Nike 🇺🇸!?

    04:02 30.08.2025

  • 8 Софийски

    0 1 Отговор
    На допинг

    04:16 30.08.2025

