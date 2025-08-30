30 август 1987 г. Стефка Костадинова покорява 209 см. (ВИДЕО)

На 30 август 1987 г. Стефка Костадинова поставя световен рекорд в скока на височина.
Това става на световното първенство в Рим.
Стефка Костадинова преодолява от втори опит 209 см.
Музеят на олимпизма в Лозана пък отбелязва рекорда, като и до днес на входа има летва с постижението на Костадинова и това на Хавиер Сотомайор при мъжете от 245 см.
В Кариерата си Костадинова има олимпийска титла от игрите в Атланта 1996 г. и сребърен медал от Сеул' 88. Двукратна световна шампионка – Рим'87 и Гьотеборг'95. Еврошампионка от първенството на открито в Щутгарт през 1986 г.
Състезателката на Николай Петров има общо девет титли от големи шампионати на закрито – пет пъти е световна шампионка и четири европейска. Четири пъти е избирана за Спортист №1 на България и пет пъти е избирана за №1 на Балканите. През 1997 г. прекратява състезателната си кариера.
През 2012-та влиза в Залата на славата на световната федерация по лека атлетика (ИААФ). От 2005-та година Костадинова е председател на Българския олимпийски комитет. През 2013-та беше преизбрана на поста. Преди това е била вицепрезидент на БОК и заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гост
07:41 30.08.2018
2 ежко бежко
11:26 30.08.2018
3 Бай Тошо
11:36 30.08.2018
4 гост
15:12 30.08.2018
5 социалист
08:48 31.08.2018
6 Жалба за радост
А Стефка си скачаше весело щурче - то си личи, че още 15 сантиметра можеше да сложи ама кой да знае как ще те блъсне анабола?!
04:01 30.08.2025
7 ЕЛЛИН
04:02 30.08.2025
8 Софийски
04:16 30.08.2025