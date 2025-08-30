30 август 1987 г. Стефка Костадинова покорява 209 см. (ВИДЕО)

На 30 август 1987 г. Стефка Костадинова поставя световен рекорд в скока на височина.

Това става на световното първенство в Рим.

Стефка Костадинова преодолява от втори опит 209 см.

Музеят на олимпизма в Лозана пък отбелязва рекорда, като и до днес на входа има летва с постижението на Костадинова и това на Хавиер Сотомайор при мъжете от 245 см.

В Кариерата си Костадинова има олимпийска титла от игрите в Атланта 1996 г. и сребърен медал от Сеул' 88. Двукратна световна шампионка – Рим'87 и Гьотеборг'95. Еврошампионка от първенството на открито в Щутгарт през 1986 г.

Състезателката на Николай Петров има общо девет титли от големи шампионати на закрито – пет пъти е световна шампионка и четири европейска. Четири пъти е избирана за Спортист №1 на България и пет пъти е избирана за №1 на Балканите. През 1997 г. прекратява състезателната си кариера.

През 2012-та влиза в Залата на славата на световната федерация по лека атлетика (ИААФ). От 2005-та година Костадинова е председател на Българския олимпийски комитет. През 2013-та беше преизбрана на поста. Преди това е била вицепрезидент на БОК и заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта.