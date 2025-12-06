Новини
Дуплантис гони четвърна световна титла в зала

6 Декември, 2025 11:03 467 0

Феноменалният състезател разкри програмата си за 2026-а

Дуплантис гони четвърна световна титла в зала - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Феноменалният състезател на скок на височина Арманд Дуплантис ще се стреми към четвърта поредна титла на Световното първенство по лека атлетика в зала в Полша, което ще се проведе от 20 до 22 март. Шампионатът ще се състои в "Арена Торун“, където през 2020 г. Дуплантис подобри световния рекорд за първи път, преодолявайки 6.17 метра, предава sportal.bg.

Преди Световното първенство по лека атлетика в зала Дуплантис планира да скача отново на турнира All-Star Perche в Клермон-Феран на 22 февруари – състезание, на което той е подобрявал световния рекорд два пъти. След това той ще бъде основната звезда на домашния си турнир Mondo Classic в Упсала на 12 март.

Дуплантис също така се цели в четвърта титла на Европейското първенство по лека атлетика през 2026 г. в Бирмингам, което ще се проведе от 10 до 16 август. 26-годишният атлет намекна, че би искал да направи нов опит за световен рекорд.

"Мисля, че не съм чупил световния рекорд на Европейско първенство? От мен зависи да се уверя, че съм в правилната форма и съм готов да го направя, когато му дойде времето. Но съм развълнуван за Бирмингам“, заяви Дуплантис.

Дуплантис ще се състезава и на Световния шампионат Ultimate в Будапеща през септември. Той постави световен рекорд от 6.29 метра в там миналото лято преди Световното първенство по лека атлетика в Токио, където постигна хеттрик от титли със своя 14-ти световен рекорд от 6.30 метра.


Швеция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
