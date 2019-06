Скандално ВИДЕО със звезда на Манчестър Юнайтед

Звезди на Манчестър Юнайтед попаднаха в доста скандално видео. Джеси Лингард, който е заснел всичко, и Маркъс Рашфорд, който се мярка на кадрите, оставиха без дъх феновете си.

На изтеклото в социалните мрежи видео се вижда как Лингард снима хотелския си апартамент в Маями, където е отседнал с още няколко приятели, между които е и съотборникът му от Манчестър Юнайтед - Рашфорд.

"В тази стая са се случили доста мръснишки неща, доста шиб*ни неща", започва той. След това продължава с показването на стаите. На кадрите се появява и Рашфорд.

"Не забравяйте да се наспите в тази стая", казва Лингард и показва гледката, която е имал неговият съотборник.

В края на видеото, обаче, нещата излизат извън контрол. Играчът на Манчестър Юнайтед снима свой приятел, който прави секс с... възглавница. Видеото обаче достига и до мениджъра на Манчестър Юнайтед - Оле Гунар Солскяер. Той побеснял и извикал двамата футболисти, обяснявайки им, че с подобни провинения петнят името на клуба.

Лингард се извинил и обяснил, че е заснел видеото за свое ползване и не е имал намерението да го публикува в социалните мрежи.

Jesse Lingard posted this video on his snapchat. This man definitely had about ten bottles of Ciroc before uploading this. Ole won’t be happy 😂 pic.twitter.com/BMZVqyeZJD