От Реал Мадрид са водели разговори с Жозе Моуриньо

21 Януари, 2026 22:59 360 0

От Реал Мадрид са водели разговори с Жозе Моуриньо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Реал Мадрид е водило разговори с бившия си наставник Жозе Моуриньо за евентуалното негово завръщане на „Сантяго Бернабеу“.

В скорошно интервю за популярното предаване El Chiringuito, Айтор Каранка, който бе помощник на Моуриньо в Реал Мадрид между 2010 и 2013 г., разкри любопитни подробности за отношенията между португалеца и „белия балет“.

На директен въпрос от водещия Хосеп Педрерол дали Моуриньо би искал да се завърне в Мадрид, Каранка отговори:

„Мисля, че Моуриньо е имал няколко възможности да се завърне в Реал Мадрид. Но тези неща се случват във футбола – понякога обстоятелствата просто не съвпадат.“

Испанецът потвърди, че клубът действително се е свързвал със Специалния: „Доколкото знам – да, в определени моменти е имало контакт. Не помня точно кога беше“, сподели Каранка, който в момента заема поста директор по развитието в испанския национален отбор.

Интересен акцент в интервюто бе коментарът на Каранка за настоящата ситуация в клуба. Той изрази задоволство, че в момента начело на Реал Мадрид стои испански специалист в лицето на Алваро Арбелоа.

„За Испанската футболна федерация е добре да имаме треньори, обучени в Испания, и се надяваме това да продължи дълго“, заяви Каранка, подчертавайки възхода на бившия защитник в треньорската професия.

Тези разкрития идват само дни след като самият Моуриньо разкритикува медиите за поредните спекулации, свързващи името му с „Бернабеу“. Изглежда обаче, че зад слуховете през годините е имало реална доза истина.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
