Ливърпул с категоричен успех в Марсилия и вече докосва осминафиналите



Ливърпул изигра отличен мач и спечели с 3:0 гостуването си на Марсилия в среща от седмия кръг на Шампионската лига. Доминик Собослай откри резултата в края на първото полувреме след умно изпълнение от пряк свободен удар. Автогол на вратаря на домакините Херонимо Рули удвои аванса на мърсисайдци в 72-ата минута, а в самия край резервата Коди Гакпо отбеляза третия гол.

Мърсисайдци започнаха добре мача и владееха топката в по-големи периоди. В шестата минута те стигнаха до възможност след ъглов удар. Джо Гомес се освободи от защитата, но стреля много неточно. Домакините обаче бързо показаха колко опасни могат да бъдат и организираха няколко бързи атаки. При най-добрата ситуация Павар се оказа на върха на атаката, но не успя да стигне до топката и Алисон спокойно я овладя.

В 19-ата минута Мак Алистър си освободи пространство за удар и бе на отлична позиция, но прати топката покрай дясната греда на Рули. Малко по-късно отлична бърза атака завърши с гол на Екитике, но попадението бе отменено поради засада. Ливърпул имаше известно предимство, но Алисон трябваше да прави спасяване в 27-ата минута след удар на Гуири.

"Червените" организираха още няколко добри атаки, но не успяха да ги завършат успешно. При една от тях Салах стреля над вратата от трудна позиция. В самия край на първата част Гравенберх спечели свободен удар малко пред наказателното поле. Собослай застана зад топката и стреля под стената, което не остави много шансове на вратаря.

След почивката Марсилия заигра по-агресивно, но първият шанс бе пред вратата на домакините. Екитике намери Виртц в наказателното поле, но германецът се забави с удар и той бе блокиран. Пред другата врата Мейсън Грийнууд демонстрира качествата си. Бившият играч на Манчестър Юнайтед отправи много хубав удар от дистанция, но Алисон показа класа и спаси. Секунди по-късно Грийнууд отново стреля, като този път топката мина покрай вратата след рикошет.

Тимът на Арне Слот можеше да удвои аванса си в 59-ата минута. Собослай отлично изведе Екитике и той стреля, а топката се удари в горната греда. Отговорът на французите бе прекрасна контраатака, при която Грийнууд изведе Траоре сам срещу Алисон. Той реши веднага да стреля и прати топката високо над вратата. Атаките се редяха една след друга и малко по-късно Виртц завърши от много добра позиция, но Рули отрази изстрела.

Екитике нямаше ден и при следващата възможност, която се откри пред него, вратарят докосна топката и тя мина над вратата. Ван Дайк обаче правеше много добър мач и негова решителна намеса попречи на Тимъти Уеа да прати топката във вратата. Де Дзерби направи тройна смяна и на терена се появи Пиер-Емерик Обамеянг.

Салах направи голям пропуск в 71-ата минута след прекрасно центриране на Екитике, но египтянинът бе в засада. При следващата атака на Ливърпул се стигна до втори гол. Пробив на Фримпонг завърши с опит за подаване, рикошет във вратаря и топката се озова в мрежата. Това попадение сякаш прекърши домакините и в следващия период те не създадоха много в предни позиции. Салах направи още един сериозен пропуск в 83-ата минута. Той бе сам срещу вратаря, но стреля покрай вратата.