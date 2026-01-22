Времето днес, прогноза за четвъртък, 22 януари: Валежите в Южна и Източна България ще продължат до вечерта

Ограничения за движението на товарни автомобили над 12 тона са въведени по пътя Конявска планина – м. Стражата – с. Коняво – Кюстендил и по пътя за граничния контролно-пропускателен пункт "Гюешево" – Кюстендил – Дупница, съобщиха за БТА от Областното пътно управление.

В района на местността Черна нива има закъсал тежкотоварен камион, който възпрепятства движението. На място работят екипи на пътното управление. Движението се регулира от пътната полиция.

По пътищата в областта са изкарани всички налични машини за почистване, но снегът вали непрекъснато и екипите не могат да смогнат, казаха още за БТА от Областното пътно управление.

През нощта на много места в Централна България ще има снеговалежи, значителни в крайните южни райони, предаде БНТ.

След полунощ в източната половина от страната, валежите ще са предимно от дъжд и на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи ще има условия за поледици.

Вятърът ще е слаб-до умерен, от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, в София - около минус 2°, по Черноморието около 6°, а максималните предимно между 1° и 6°, малко по-високи в югозападните райони от страната, в София – около 6°, по Черноморието от 7° до 9°.

В Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират. Над Западна България ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток.

В петък и събота, вятърът ще е слаб, в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, не са изключени и изолирани слаби валежи.

В неделя и понеделник ще духа до умерен, в Източна България временно силен южен вятър. Там и температурите значително ще се повишат и в понеделник дневните ще достигат и надхвърлят 15°. Облачността ще е значителна, ще има и валежи от дъжд, на повече места в Южна България и западните райони.