Новини
България »
Времето днес, прогноза за четвъртък, 22 януари: Валежите в Южна и Източна България ще продължат до вечерта

Времето днес, прогноза за четвъртък, 22 януари: Валежите в Южна и Източна България ще продължат до вечерта

22 Януари, 2026 03:00 599 0

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Снегът ограничи движението на автомобили над 12 тона в Кюстендилско

Времето днес, прогноза за четвъртък, 22 януари: Валежите в Южна и Източна България ще продължат до вечерта - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ограничения за движението на товарни автомобили над 12 тона са въведени по пътя Конявска планина – м. Стражата – с. Коняво – Кюстендил и по пътя за граничния контролно-пропускателен пункт "Гюешево" – Кюстендил – Дупница, съобщиха за БТА от Областното пътно управление.

В района на местността Черна нива има закъсал тежкотоварен камион, който възпрепятства движението. На място работят екипи на пътното управление. Движението се регулира от пътната полиция.

По пътищата в областта са изкарани всички налични машини за почистване, но снегът вали непрекъснато и екипите не могат да смогнат, казаха още за БТА от Областното пътно управление.

През нощта на много места в Централна България ще има снеговалежи, значителни в крайните южни райони, предаде БНТ.

След полунощ в източната половина от страната, валежите ще са предимно от дъжд и на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи ще има условия за поледици.

Вятърът ще е слаб-до умерен, от изток-югоизток. Минималните температури ще бъдат между минус 4° и 1°, в София - около минус 2°, по Черноморието около 6°, а максималните предимно между 1° и 6°, малко по-високи в югозападните райони от страната, в София – около 6°, по Черноморието от 7° до 9°.

В Южна и Източна България все още ще има валежи от дъжд, но привечер ще отслабват и спират. Над Западна България ще е без валежи, ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток.

В петък и събота, вятърът ще е слаб, в равнините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност, не са изключени и изолирани слаби валежи.

В неделя и понеделник ще духа до умерен, в Източна България временно силен южен вятър. Там и температурите значително ще се повишат и в понеделник дневните ще достигат и надхвърлят 15°. Облачността ще е значителна, ще има и валежи от дъжд, на повече места в Южна България и западните райони.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове