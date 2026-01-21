Треньорът на Лудогорец: Обичаме да играем в подобна атмосфера, ще създадем шансове

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори преди битката на "орлите" с Рейнджърс от основната фаза на Лига Европа. Норвежецът е на мнение, че отборът има шансове и знае как да противодейства на основното оръжие на шотландците - статичните положения.

"Имаме малки проблеми, но всички би трябвало да мога да бъдат на линия. Ако погледнете в последните им мачове, те подобриха играта си. Играят много директно. В последните шест мача имат само победи и два допуснати гола. За нас е важно да използваме силата си и да продължим да атакуваме и да създаваме шансовете си", започна Хьогмо.

"Играчите обичат да играят на подобна атмосфера. Страхотно е да играем на такъв стадион, пълен с фенове. Ние сме много доволни, че сме в ситуация, при която имаме за какво да се борим. Знаем, че ще създадем шансове и имаме увереност, но все пак се изправяме срещу един добър отбор"

"Рейнджърс е много силен отбор на статични положения. Вкараха осем гола в последните 11 мача. Знаем за това им оръжие, но ние сме играли срещу такъв тип отбори. Ние обаче можем да използваме тези положения също, като след тяхно положение можем да организираме контраатака", заяви още Хьогмо.

"В Турция използвахме момента да се подготвим добре. Изиграхме добри мачове, макар да имахме кратка почивка и малко време за подготовка".