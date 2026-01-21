Новини
Жоан Лапорта: Надяваме се, че с Тер Стеген си казваме само "до скоро"

Жоан Лапорта: Надяваме се, че с Тер Стеген си казваме само "до скоро"

21 Януари, 2026 20:28 587 0

Завършването в топ 8 е цел, която имаме, като мисля, че е постижима, ако спечелим последните си два мача

Президентът на Барселона Жоан Лапорта изрази надежда, че тази вечер тимът ще влезе в топ 8 на класирането в Шампионската лига с победа при гостуването си на Славия (Прага). Той също така коментира преотстъпването на Марк-Андре тер Стеген в Жирона, намеквайки, че то не означава, че ще има постоянна раздяла с вратаря през лятото.

Лапорта постави категорична цел пред тима, заявявайки: „Завършването в топ 8 е цел, която имаме, като мисля, че е постижима, ако спечелим последните си два мача. Със сигурност ще сме сред кандидатите за топ 8. Трябва да вкарваме голове, според мен това ще бъде от голямо значение“. По темата за вратарския пост шефът на клуба поясни, че наемът на Тер Стеген е само временно решение, продиктувано от амбициите на германеца за националния отбор. Той сподели: „Надяваме се, че с Тер Стеген си казваме само „до скоро“. Ние обаче знаем, че ако иска да участва в Мондиала, както му е казал селекционерът на Германия, той трябва да играе мачове. Марк-Андре знае, че Барса е неговият дом и че това е наем до края на сезона“. Лапорта подчерта, че изпитва противоречиви чувства, тъй като иска най-доброто за вратаря, но в същото време го иска в Барса. Преди мача президентът спази и популярната традиция на Карловия мост, търкайки барелефите на статуята на Ян Непомуцки за късмет и бъдещо завръщане в Прага.

С тези думи Жоан Лапорта успокои духовете около съдбата на своя „голям капитан“ и насочи цялото внимание към предстоящата битка на терена. Барселона излиза тази вечер с ясната мисия да реализира своите цели и да затвърди позицията си сред европейския футболен елит.


