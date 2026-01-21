Олимпик Марсилия се споразумя с Арсенал за трансфер

Олимпик Марсилия се споразумя с Арсенал за привличането на полузащитника Итън Нванери под наем до края на сезона, съобщава BBC.

В сделката за младия англичанин не е включена клауза за откупуване, тъй като „артилеристите“ имат желание той да бъде част от състава в предстоящите години. Нванери има договор с лондончани до 2030 година, но след пристигането на Нони Мадуеке и Еберечи Езе, неговите изяви станаха все по-редки.

18-годишният халф напуска „Емирейтс“ в търсене на повече време на терена, след като изигра едва 12 мача във всички турнири от началото на настоящата кампания.

Нванери е най-младият играч в историята на английската Висша лига и на Арсенал, дебютирайки в надпреварата през септември 2022, когато беше само на 15 години и 181 дни.

Олимпик Марсилия заема 3-ото място във френското първенство с 35 точки, на 8 зад лидера Ланс и на 7 зад Пари Сен Жермен.