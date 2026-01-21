Новини
Първи преки впечатления от най-новото Porsche Cayenne (ВИДЕО)

Първи преки впечатления от най-новото Porsche Cayenne (ВИДЕО)

21 Януари, 2026 15:00

Екипът на mobile.bg се опита да разбере какво се случи, когато еволюцията срещна тока

Първи преки впечатления от най-новото Porsche Cayenne (ВИДЕО) - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

През 2002 година Porsche предизвика истинско земетресение в автомобилния свят, дръзвайки да навлезе в територията на семейните SUV модели. Днес, повече от две десетилетия по-късно, легендарният Cayenne е готов за своята най-смела метаморфоза. Четвъртото поколение на флагмана отваря нова глава, за да прегърне изцяло електрическото бъдеще, но без да обръща гръб на своето наследство. Видяхме го на живо и първите ни впечатления са по-скоро положителни.

Важно е да отбележим веднага, за да разсеем всякакви притеснения у хардкор феновете на марката: бензиновите и хибридните версии на Cayenne няма да отидат в историята. Porsche ще продължи да ги предлага успоредно с новия модел, давайки свобода на избора между класическия звук на V8 мотора и тихата мощ на батериите. Но не се подвеждайте по тишината – това не е просто поредното EV, а машина, която крещи с идентичността на марката от всеки свой детайл. Дали ще е успешна или клиентелата ще си остане вярна на ДВГ, предстои да разберем, но сега ви разказваме за първата ни среща с новия, технологичен Cayenne.

Екстериор

Екстериорът на новия Cayenne Electric е истинско визуално пиршество, в което аеродинамиката и агресията танцуват в пълен синхрон. Дизайнерите са заложили на по-нисък преден капак и широки Matrix LED фарове, които придават на автомобила хищна, притаена към асфалта стойка. Впечатляващо е, че в Щутгарт са устояли на изкушението да скрият дръжките на вратите или да монтират безлични „затворени“ джанти в името на пробега.

Тук формата следва емоцията. По-късите надвеси и разтегнатото с цели 12 сантиметра междуосие не само подобряват пропорциите, но и обещават по-стабилно поведение на пътя. Отзад мускулестата задница и тънките светлинни ленти подчертават факта, че този SUV е проектиран първо като Porsche, а след това като електрическо превозно средство.

Интериор

В купето ни посреща перфектна симбиоза между дигитален минимализъм и класическа ергономия. Арматурното табло е вертикално и масивно, напомняйки ни, че се намираме в сериозен всъдеход, докато 14.25-инчовият OLED дисплей пред водача сякаш плува в пространството. Огромният 87-инчов Head-up дисплей с добавена реалност проектира важната информация далеч напред върху пътя, за да не отделяте поглед от кривата на завоя.

Обожаваме факта, че въпреки дигиталната инвазия, основните функции като климатика и звука все още се управляват от физически превключватели. За пътника до водача е предвиден опционален 14.9-инчов екран, а „Flow Display“ панелът в централната конзола е истинско технологично бижу с фината си извивка. Пространството отзад е царско, благодарение на регулируемите седалки, които превръщат и най-дългия преход в релаксиращо изживяване.

Двигатели, платформа и технологии

Под обвивката се крие авангардната платформа PPE, позната от новия Macan Electric, снабдена с 800-волтова архитектура. Базовият вариант разполага с 435 конски сили при активиран launch control, ускорявайки до „сто“ за приличните 4.5 секунди. Истинското чудовище обаче е Turbo версията – тя стоварва върху асфалта умопомрачителните 1139 конски сили и 1500 Nm въртящ момент.

Резултатът? Ускорение от 0 до 100 км/ч за едва 2.4 секунди, което е територия на хиперавтомобилите. Батерията с капацитет 113 kWh осигурява солиден пробег, а благодарение на възможността за зареждане с мощност до 390 kW, можете да „напълните“ от 10% до 80% само за 16 минути – точно колкото за едно бързо еспресо.

Заключение и цена

Удоволствието да притежавате това върхово постижение на немското инженерство започва от стартова цена от 109 700,00 евро с ДДС, но естествено, предвид допълнителното оборудване, може да нарасне доста. По-интересното е, че тук стигаме до един изключително интересен факт: електрическият Cayenne практически не е по-скъп от своите бензинови събратя. За сравнение, началната цена за бензинов Cayenne е 105 326 евро – разлика, която при този клас автомобили е почти символична на фона на огромния технологичен скок.

Въпреки технологичния си блясък обаче, новото Porsche Cayenne Electric не е лишено от предизвикателства, като най-осезаемото сред тях е енергийният му запас при дълги преходи. Макар батерията от 113 kWh да осигурява респектираща динамика, пробегът на германския флагман от около 600–640 км (WLTP) видимо изостава от постиженията на конкуренцията. За сравнение, новото Volvo EX60 вдигна летвата до над 810 км, а баварското BMW iX3 Neue Klasse вече демонстрира капацитет за впечатляващите 805 км с едно зареждане.

Този дефицит в автономността означава, че собствениците на Cayenne ще трябва да планират спиранията си за зареждане по-често, което може да се окаже решаващ фактор за тези, които са свикнали на безкомпромисната издръжливост на традиционните ДВГ версии на модела. От друга страна електрическият Cayenne разполага със много бърза система за зареждане, която компенсира донякъде основният му недостатък.

Макар новото електрическо Porsche Cayenne да поставя нови стандарти за динамика, неговото „прераждане“ носи и още компромиси. Основният физически недостатък е огромното тегло от близо 2,7 тона, което го превръща в най-тежкия сериен модел в историята на марката и поставя на изпитание окачването при агресивно шофиране.

Интериорът, макар и луксозен, вече е доминиран от прекомерен брой екрани, което, според нас, прави управлението на някои основни функции по-бавно и разсейващо в сравнение с класическите бутони. Традиционалистите може да останат разочаровани и от синтетичния звук, който изкуствено имитира работата на култовия V8.

Независимо от всичко това, от марката са на мнение, че Cayenne Electric е живото доказателство, че преходът към електричество не означава загуба на характер, а по-скоро отваряне на нова глава. Ние ще следим с интерес как пазарът ще приеме тази тиха революция, но едно е ясно – Porsche отново вдигна летвата, но като всяко ново нещо и това, в лицето на електрическия Cayenne, си има своите недостатъци. А сега вижте и нашето кратко видео ревю.

И ако вече сте заинтригувани, ще кажем, че този впечатляващ екземпляр на новото Porsche Cayenne Electric може да се види на живо в София от днес до 28 януари. Най-големите ентусиасти имат шанса за ексклузивна „първа среща“ с модела в Porsche Center Sofia, където той ще бъде изложен предпремиерно. Поръчките за новия автомобил са вече официално отворени, а първите доставки към клиенти са планирани за края на април.

