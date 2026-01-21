Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Луис Хамилтън е на прага на да запише исторически постижение

Луис Хамилтън е на прага на да запише исторически постижение

21 Януари, 2026 22:28 515 0

  • формула 1-
  • луис хамилтън-
  • спорт-
  • историческо постижение

Британецът дебютира през 2007 година с Макларън и е на път да започне своя 20-ти сезон в световния шампионат

Луис Хамилтън е на прага на да запише исторически постижение - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седемкратният световен шампион във Формула 1 Луис Хамилтън е на прага на това да запише исторически постижение, участвайки в своя 20-ти пореден сезон във Формула 1 през 2026 година.

Британецът дебютира през 2007 година с Макларън и е на път да започне своя 20-ти сезон в световния шампионат. Така той ще стане едва третия пилот с участие в поне 20 сезона, но първият, който го прави в последователни години.

Освен него с поне 20 сезона са Кими Райконен, който завърши кариерата си с 20 и Фернандо Алонсо, за когото сезон 2026 ще е 23-ят във Формула 1. За разлика от Хамилтън обаче и Райконен, и Алонсо са пропускали сезони в своите кариери. Райконен не стартира през 2010 и 2011, докато Алонсо има пропуснати общо три години от дебюта си през 2001 насам. Испанецът не се състезава през 2002, 2019 и 2020 година.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ