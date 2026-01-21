Слави Трифонов: Е, няма такива лъжци. Извинете… има - ПП-ДБ!

Напоследък виждам една група лъжци, които са много специални, защото обединяват и трите вида. Те лъжат и от интерес, и от страх или по принуда, и защото им доставя удоволствие. Те си имат име. Те са "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ). Ако някой ден реша да напиша книга по психология на ПП-ДБ, ще им отделя цяла глава и ще я кръстя „Лъжата като ежедневие“. Това написа на личната си страница във Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов по повод гласуваните промени в Изборния кодекс.
Ето какво написа Трифонов:
"Скъпи приятели, ще ви кажа нещо за лъжата. Според мен има три вида лъжци. Първите лъжат от интерес. Вторите лъжат от страх или по принуда. Третите са най-интересни - това са патологичните лъжци. Те лъжат, защото им е кеф. Това са моите наблюдения. Аз не съм специалист по лъжите или професионален психолог, но общо взето такива лъжци съм виждал през живота си.
Напоследък обаче виждам една група лъжци, които са много специални, защото обединяват и трите вида. Те лъжат и от интерес, и от страх или по принуда, и защото им доставя удоволствие. Те си имат име. Те са "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).
Ако някой ден реша да напиша книга по психология на ПП-ДБ, ще им отделя цяла глава и ще я кръстя „Лъжата като ежедневие“.
Вижте сега - тъй като аз съм обратното, почитател на истината, затова работя с доказателства. Моите примери са факти, ако може - подкрепени с документи.
От една седмица насам Асен Василев, Николай Денков и групата около тях обясняват с горест и плам как предложението на ИТН за гласуване със сканиращи машини е вредно, ще донесе хаос и как на машините със сканиращи устройства не може да им се има никакво доверие. Обясняват всичко това по всички медии, медиите услужливо преповтарят казаното от ППДБ, заплашват с протести - даже с „юмрука на протеста“. И сега - истината, която ще подкрепя с документи.
На 7 януари 2025 година група депутати от ПП, начело с Асен Василев, Николай Денков, Кирил Петков и сие, внасят предложение до председателя на Народното събрание, което предложение ще приложа като документ, в което те предлагат, за да има честни избори, следващите избори - забележете - да бъдат реализирани с машини със сканиращи устройства.
Едно към едно, ама едно към едно, с предложението на ИТН, срещу което те в момента, заедно с присъдружните им медии, плюят като за световно.
Сега ще цитирам една малка част от тяхното предложение. Повтарям - от тяхното предложение. Повтарям - това е от предложението на ПП-ДБ.
Цитирам: „Начин на гласуване. Чл. 208а, ал. 1. Избирателят може да гласува в избирателната секция с хартиена бюлетина. Ал. 2. След произвеждане на гласуването с хартиена бюлетина избирателят я пуска през оптично устройство за сканиране в избирателната кутия.“ Край на цитата.
И сега тези хора най-нагло и лицемерно говорят точно обратното и заклеймяват идеята за гласуване със сканиращи машини - нещо, което всъщност те са предлагали.
Тъй като всичко звучи толкова абсурдно, че направо е абстрактно, прилагам като доказателство внесения от тях на 7 януари 2025 година законопроект с техните подписи под него. Ако имате малко време, прочетете законопроекта - важните пасажи са маркирани и, както в оня стар виц, „открийте седемте разлики“.
Е, няма такива лъжци. Извинете… има - ПП-ДБ!".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
