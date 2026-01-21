Новини
Слави Трифонов: Е, няма такива лъжци. Извинете… има - ПП-ДБ!

Слави Трифонов: Е, няма такива лъжци. Извинете… има - ПП-ДБ!

21 Януари, 2026 20:49

  • слави трифонов-
  • изборен кодекс-
  • гласуване-
  • машини-
  • пп-дб

От една седмица насам Асен Василев, Николай Денков и групата около тях обясняват с горест и плам как предложението на ИТН за гласуване със сканиращи машини е вредно, ще донесе хаос и как на машините със сканиращи устройства не може да им се има никакво доверие

Слави Трифонов: Е, няма такива лъжци. Извинете… има - ПП-ДБ! - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Напоследък виждам една група лъжци, които са много специални, защото обединяват и трите вида. Те лъжат и от интерес, и от страх или по принуда, и защото им доставя удоволствие. Те си имат име. Те са "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ). Ако някой ден реша да напиша книга по психология на ПП-ДБ, ще им отделя цяла глава и ще я кръстя „Лъжата като ежедневие“. Това написа на личната си страница във Фейсбук лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов по повод гласуваните промени в Изборния кодекс.

Ето какво написа Трифонов:

"Скъпи приятели, ще ви кажа нещо за лъжата. Според мен има три вида лъжци. Първите лъжат от интерес. Вторите лъжат от страх или по принуда. Третите са най-интересни - това са патологичните лъжци. Те лъжат, защото им е кеф. Това са моите наблюдения. Аз не съм специалист по лъжите или професионален психолог, но общо взето такива лъжци съм виждал през живота си.

Напоследък обаче виждам една група лъжци, които са много специални, защото обединяват и трите вида. Те лъжат и от интерес, и от страх или по принуда, и защото им доставя удоволствие. Те си имат име. Те са "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

Ако някой ден реша да напиша книга по психология на ПП-ДБ, ще им отделя цяла глава и ще я кръстя „Лъжата като ежедневие“.

Вижте сега - тъй като аз съм обратното, почитател на истината, затова работя с доказателства. Моите примери са факти, ако може - подкрепени с документи.

От една седмица насам Асен Василев, Николай Денков и групата около тях обясняват с горест и плам как предложението на ИТН за гласуване със сканиращи машини е вредно, ще донесе хаос и как на машините със сканиращи устройства не може да им се има никакво доверие. Обясняват всичко това по всички медии, медиите услужливо преповтарят казаното от ППДБ, заплашват с протести - даже с „юмрука на протеста“. И сега - истината, която ще подкрепя с документи.

На 7 януари 2025 година група депутати от ПП, начело с Асен Василев, Николай Денков, Кирил Петков и сие, внасят предложение до председателя на Народното събрание, което предложение ще приложа като документ, в което те предлагат, за да има честни избори, следващите избори - забележете - да бъдат реализирани с машини със сканиращи устройства.

Едно към едно, ама едно към едно, с предложението на ИТН, срещу което те в момента, заедно с присъдружните им медии, плюят като за световно.

Сега ще цитирам една малка част от тяхното предложение. Повтарям - от тяхното предложение. Повтарям - това е от предложението на ПП-ДБ.

Цитирам: „Начин на гласуване. Чл. 208а, ал. 1. Избирателят може да гласува в избирателната секция с хартиена бюлетина. Ал. 2. След произвеждане на гласуването с хартиена бюлетина избирателят я пуска през оптично устройство за сканиране в избирателната кутия.“ Край на цитата.

И сега тези хора най-нагло и лицемерно говорят точно обратното и заклеймяват идеята за гласуване със сканиращи машини - нещо, което всъщност те са предлагали.

Тъй като всичко звучи толкова абсурдно, че направо е абстрактно, прилагам като доказателство внесения от тях на 7 януари 2025 година законопроект с техните подписи под него. Ако имате малко време, прочетете законопроекта - важните пасажи са маркирани и, както в оня стар виц, „открийте седемте разлики“.

Е, няма такива лъжци. Извинете… има - ПП-ДБ!".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    72 11 Отговор
    Има Такъв Лъжец-Слави.ИТЛ.

    20:51 21.01.2026

  • 2 славундер

    69 8 Отговор
    кажи кога ще чегърташ бойко и шиши и македонец в космоса и още други простоти дето измисли с чалгаджийската си кратуна и кажи колко ти плащат мутрите

    20:51 21.01.2026

  • 3 Погнуса

    68 9 Отговор
    Няма по долни,продажни ,гнycни и вече най мразени в България от тези oтпaдъци ИТН ( Имаше Такива Негодници). Не ги показвайте повече тези пропаднали дегенерати които са срам за човешкия род!

    20:51 21.01.2026

  • 4 Един от близките му преди

    56 8 Отговор
    "Слави,ти беше култов водещ. Харесван и отричан,но всяка вечер в делничен ден в 22.30 часа стотици хиляди сядаха пред екрана на БТВ в очакване да започне ,,Шоуто на Слави". Слави ,преди малко повече от 6 години създаде политическата формация ИТН. Отново стотици хиляди я очакваха с трепет да промени политическото статукво в страната. Вече за всички е ясно че тази "партия и формация" не е била твоя а на тази същата олигархия. Слави ,с какво те държаха? Пари ли ти трябваха ,известност ли,уважение ли? Ти го имаше преди! Защо трябваше да стигнеш до тук? Най презиран ,обругаван, с жестоки клетви и подигравки! Какво ти липсваше Слави, че създаде проект на който си бил само лице а зад него мафиотски кръгове? Явно са те държали с наистина нещо страшно и кошмарно за да стигнеш до ТУК!"

    20:52 21.01.2026

  • 5 Пешо

    57 8 Отговор
    Слави е утайката на утайката… най ниската точка …

    20:52 21.01.2026

  • 6 Слуховете за смърта на ИТН са силно

    20 15 Отговор
    Преувеличени-
    Извънредно в новини.бг - ДПС-НН покани трима от настоящите народни представители от ИТН да се включат в листите на движението на предстоящите парламентарни избори. Това са Тошко Йорданов ,Станислав Балабанов и Павела Митова. Предложението е направено от лидера на движението Делян Пеевски и председателя на бюджетната комисия Йордан Цонев. С оглед на последните социологически проучвания в които ИТН не намира място в следващия парламент,ДПС-НН показва че е мултинационална а не етническа партия. Предстои да се уточни в кои региони ще бъдат водачи на листи бившите депутати от ИТН.

    Коментиран от #8

    20:53 21.01.2026

  • 7 СЛАВЧО

    44 7 Отговор
    Не забравяй ИТН - те също сте ЛЪЖЦИ!

    20:53 21.01.2026

  • 8 Гошо

    42 7 Отговор

    До коментар #6 от "Слуховете за смърта на ИТН са силно":

    Най накрая гнycните и продажни чалгари се връщат при тези които ги създадоха - МАФИЯТА. Но близо 5 години успяха да лъжат наивниците. Но на софрата остава само върхушката им. Болния най мразен славуц и трите подлоги...Другите каквото успяха да свият досега..

    20:53 21.01.2026

  • 9 тошко африкански

    27 5 Отговор
    браво шефе ще накажем суверена като влезем в власта след изборите

    20:55 21.01.2026

  • 10 славуца клета ...

    39 5 Отговор
    Колкото повече падат процентите на "гласоподавателите" на чалгарите, вече са под 2% и колкото повече българи открито показват огромната си омраза, презрение и отвращение от чалгарската сбирщина на сакатия, толкова повече той се натиска да си показва мъртвешката мутра пред хората! Какво, да не би да търси съжаление?! Ами то Хаджи Тошко Африкански каруцарина с мръсния език и клептомана Балабана Джебчията дотам докараха жалката си чалгарска сбищина, дето й викат "Има Такива Наглеци", съкратено - ИТН!

    20:56 21.01.2026

  • 11 Обективен

    33 6 Отговор
    Ако знаеш какво нищожество си в очите на народа ,че скочиш от най-високият виадукт за да му направиш най-доброто

    20:56 21.01.2026

  • 12 УдоМача

    30 6 Отговор
    Бегай бе, б0клYк! Ти си вече персона нон-грата!!!

    20:56 21.01.2026

  • 13 Няма такива лъжци като ПП и ДБ

    12 28 Отговор
    През България минаха много, но като ги хванат в лъжа, се покриваха. ПП и ДБ са толкова гнусни, че обвиняват останалите и крещят по всички медии.

    20:56 21.01.2026

  • 14 гост

    29 6 Отговор
    Унищожената вече клика от ИТН (Имаше Такива Нещастници) е тест за интелигентноста на Българския народ който в началото видя в един полу-грамотен и несъстоятелен чалгар своя спасител. Още февруари месец 2021г.по време на 3-тото правителство на Борисов,Васил Божков който тогава беше в Дубай се обърна към "чалга-месията " славуца - "слави нали си спомняш какво говорихме в моя офис малко преди да замина? Че аз знам за твоите тежки зависимости и че тази "партия" не е твоя". След него бившия зам.председател на ИТН и бивш министър на спорта Радостин Василев заяви " Преди казах че мафията е пробила в ИТН но съм сгрешил. ИТН е проект на самата мафия". След него бившия председател на парламента и министър на културата Вежди Рашидов заяви " ИТН е наш проект и на ДПС. Лично аз съм водил трифонов на събиранията на Мултигруп". Бившия главен прокурор Иван Гешев в студиото на Ивелин Николов заяви " ИТН е проект на ГЕРБ и ДПС". Водещия Николов го попита "Имате ли доказателства", Гешев "Имам разбира се. Един бизнесмен (Орлин Алексиев) финансира създаването на ИТН (бивш ковчежник на ГЕРБ в СОС) и после взе на концесия столична община" , водещия го попита " за тези факти кой ви е информирал" и Гешев " да кажем че е документирано" ,вече привършват символите да изброя всички. Да информират народа председател на НС, бивш гл.прокурор,заместник предс.на мафията ИТН и въпреки всичко в тази гнycнa oтпадъчна клика да видите спасител е трагично. За радост са убити и скоро ще връщат в

    Коментиран от #17

    20:57 21.01.2026

  • 15 Спецназ

    27 5 Отговор
    Слави е гнил политик!
    ФАКТ!

    Инициира ЗАМИСЪЛА на Герб за сканиращи машини,
    които даже и да се гласуват за Изборите,

    НЯМА КАК в тези срокове да бъдат доставени и СЕРТИФИЦИРАНИ!

    ...и гнидите го ЗНАЯТ!

    Има едно допълнение най- отдолу на изборния Закон с малки букви е написано:

    "Ако процеса на внедряване на сканиращи машини се забави- да се гласува ИЗЦЯЛО със ... хартиени бюлетини...


    ТОЯ уж водеше смешно ШОУ. ама некак си не ми е смешно от тая гнусна постъпка на тая К.РВА на Боко!
    ПФУ!

    20:59 21.01.2026

  • 16 хахаха

    25 6 Отговор
    Пинокио разправя че някой лъжел,а в същия момент носа му ставал все по голям 😂

    20:59 21.01.2026

  • 17 Факт

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    В студиото е бившият главен прокурор Иван Стоименов Гешев! Който предупреди населението още преди близо 2 години! Бившият главен прокурор който има документи и данни за всички политически лидери и партии...

    20:59 21.01.2026

  • 18 Чалгаря

    23 7 Отговор
    Чалгаря, освен да гледа лошо като нед•оебана монахиня,нещо смислено направи ли в жалкия си живот

    Коментиран от #31, #45

    21:01 21.01.2026

  • 19 Слави

    7 17 Отговор
    изчегъртай ги от парапета!

    21:02 21.01.2026

  • 20 Видно е и напълно ясно

    16 6 Отговор
    Слави Трифонов и ИТН работят за ПП-ДБ. Всеки ден излизат с декларации срещу тях! ИТН и Трифонов са най мразени вече в България и подигравани и с декларациите срещу ПП-ДБ привличат симпатизанти към тях. Когато някой е най мразен ,неговия враг става симпатичен.

    21:02 21.01.2026

  • 21 Слави

    9 8 Отговор
    помпа ППДБ...

    21:03 21.01.2026

  • 22 тиририрам

    19 4 Отговор
    ЛЪЖЦИТЕ, които обещават да чегъртат ГЕРБ и после им полягат, от кой тип ЛЪЖЦИ СА?

    Коментиран от #29

    21:04 21.01.2026

  • 23 Да бе

    16 6 Отговор
    Нещо за герб нн? Слави е още с лактите на софрата на Баце и Д.

    21:04 21.01.2026

  • 24 Кака Славуца

    14 5 Отговор
    Уморена Славуца, гладна хиена,
    във студиото влизам аз във този час.
    Ще говоря с бизнесмена Дидошоумена,
    че говорител ставам аз, става тя.

    Със обици натъкмена, с анцуг пременена,
    без пукнат грош във джоба аз във този час.
    Да говоря с бизнесмена Дидошоумена,
    че важна дама ставам аз, става тя.

    Министерските палати, ах, палати,
    вече са ми познати, ах познати.
    Нощи омайни, купони безкрайни,
    и с Тошкопуших до зори.
    Обещаха ми заплати, ах, заплати, а само кревати, тез кревати.
    Мандръсаха ме в Банка, ах, Банкя
    не ми се размина, ах, размина.
    И в този час загубих аз блян и мечти... "

    21:05 21.01.2026

  • 25 слави

    11 4 Отговор
    ЛЪЖЕ

    21:05 21.01.2026

  • 26 Румен

    14 4 Отговор
    Чак пък толкова нагъл

    21:05 21.01.2026

  • 27 Как

    16 4 Отговор
    Нищо не става от дългия чалгаджия!

    21:05 21.01.2026

  • 28 Гост

    16 4 Отговор
    Стига си се словоизпразвал за щяло и не щяло, всеки ден бе, чалгар. Писна ни от тебе. Богат си на змей вече. Ходи и харчи и ни отърви от неприятната си персона

    21:06 21.01.2026

  • 29 тиримири

    19 5 Отговор

    До коментар #22 от "тиририрам":

    А кой гласува да остане охраната на боко и шиши

    Коментиран от #33

    21:06 21.01.2026

  • 30 ИТН

    23 4 Отговор
    Има Такива Наглеци!

    21:07 21.01.2026

  • 31 Изясни си понятията!

    17 4 Отговор

    До коментар #18 от "Чалгаря":

    Този не е монахиня, а чалгаджия и сатанинско изчадие!

    21:07 21.01.2026

  • 32 Тити

    11 4 Отговор
    Как може да се има доверие на такива скандиращи машини ако си член на избирателна комисия какво ти ти пречи да надпилел сто бюлетини и да ги сканирал. Този модел машини обслужва Боко и Шиши все едно работим по старият модел с хартиена бюлетина.

    21:08 21.01.2026

  • 33 ха ха

    6 1 Отговор

    До коментар #29 от "тиримири":

    За охраната имам особено мнение, ама няма да го напиша тук.

    21:09 21.01.2026

  • 34 Таня

    18 5 Отговор
    Има такъв Наглец! Слави Зулуса

    21:09 21.01.2026

  • 35 Таня

    14 5 Отговор
    Има такъв Наглец! Слави Зулуса

    21:09 21.01.2026

  • 36 Алекс Раева

    12 2 Отговор
    Извинявай, Слави, не те чух. Какво каза? Бай бай....

    21:11 21.01.2026

  • 37 Питане

    13 2 Отговор
    Тоя на снимката не е ли близнак на "черепа".???
    Страх ме фаща само като го гледам на снимка.
    Не мога да си представя пък на живо....
    /на африканеца хич не му е леко/ !

    Коментиран от #49

    21:12 21.01.2026

  • 38 ?????

    1 3 Отговор
    Ха ха.
    Напълно съм съгласен с пишещит по-долу за Слави Трифонов.
    НО тва не променя факта че седем човека от ПП-ДБ на 07.01.2025 са внесли предложение за скенерите.

    21:13 21.01.2026

  • 39 ?????

    1 3 Отговор
    Втора страница от долното.

    21:14 21.01.2026

  • 40 ?????

    1 3 Отговор
    Трета страница от долното.

    21:14 21.01.2026

  • 41 Слави

    13 2 Отговор
    а кога ще видим македонец в космоса? Хиляди българи гласуваха за теб само за да видят македонец в космоса, а те всичките са още на земята, докато ние търпим тошко, балабанчо и памелка. Как поне малко достойство нямате да се скриете някъде и да не изпълзявате обратно? Има такива НИЩОЖЕСТВА, за които никой никога няма да гласува, даже и майките им /по Чудомир/.

    21:15 21.01.2026

  • 42 Хмм

    9 1 Отговор
    Според Фройд, най-много ни дразнят нашите недостатъци, когато ги забележим в другите

    21:16 21.01.2026

  • 43 Чалгар!

    12 2 Отговор
    Демагог, лъжец,подлец и карикатура на мъж

    21:17 21.01.2026

  • 44 слави

    12 2 Отговор
    СКРИЙ СЕ!!

    21:18 21.01.2026

  • 45 Маркорни

    11 2 Отговор

    До коментар #18 от "Чалгаря":

    Живот в лъжа!

    21:18 21.01.2026

  • 46 ?????

    1 3 Отговор
    Четвърта страница от долното.

    21:18 21.01.2026

  • 47 Мдаа

    11 2 Отговор
    Слави ти гледаш нагоре и виждаш дъното. Поне народът разбира какъв си след толкова години преструвки.

    Коментиран от #54

    21:19 21.01.2026

  • 48 Тоя куция

    11 2 Отговор
    Какво се е активизирал ,че по два три пъти на ден го публикувате . Наглец , ,, чегъртач" нима си мисли ,че хората забравят простотиите ,които натвориха той и чалгарската му шайка . Парламент вече на мукавей....

    21:19 21.01.2026

  • 49 Оооо не питай...

    11 2 Отговор

    До коментар #37 от "Питане":

    Тази снимка е от преди 4-5 години. Да го видиш сега? Не случайно му казват ,,мумията". Някои го съжаляваха но като виждат колко е долен ,продажен крадлив и им минава и съжалението..

    21:20 21.01.2026

  • 50 Възмутен

    10 3 Отговор
    Публикацията на Слави Трифонов е типичен пример за политическа демагогия, а не за диалог, основан на факти.

    Коментиран от #57

    21:20 21.01.2026

  • 51 Обидите са липса на аргументи!

    9 3 Отговор
    Слави Трифонов не прави нищо повече от това да персонализира дебата, да обижда опонентите и да създава илюзия за морално превъзходство, като използва емоционален език („патологични лъжци“, „най-нагло и лицемерно“).

    21:21 21.01.2026

  • 52 Слави е Позор!

    7 3 Отговор
    Вместо да аргументира защо сканиращите машини са „вредни“ или „хаотични“, Слави Трифонов се опитва да дискредитира политическите си конкуренти ПП-ДБ чрез лични квалификации. Това е по-скоро нападение върху характера на хората, а не върху Съдържанието на Политиката.

    Коментиран от #68

    21:22 21.01.2026

  • 53 така, така

    5 11 Отговор
    Браво Слави! Много добро определение за ПП ДБ

    21:22 21.01.2026

  • 54 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Мдаа":

    Долу винаги се обръща и става Горе! Трябва да сме готови и за обратното!

    21:23 21.01.2026

  • 55 Парадокс БГ

    6 3 Отговор
    Фактите обаче говорят ясно: ПП-ДБ действително е предлагала въвеждането на сканиращи машини за гласуване – точно както посочва законопроектът от 7 януари 2025 г. Противно на обвиненията на Трифонов, ПП-ДБ е последователна и прозрачна в позицията си за модернизиране на изборния процес с технологии, които повишават сигурността и намаляват човешката грешка при броене на бюлетини. Вместо да се критикува с лични квалификации, е редно обществото да обсъжда конкретните плюсове и минуси на технологията и да се взема решение на база доказателства и анализи – точно това правят ПП-ДБ.

    21:23 21.01.2026

  • 56 Радул

    8 3 Отговор
    Обвиненията на Трифонов звучат като опит за отвличане на вниманието от реалните въпроси: защо България има нужда от прозрачни и бързи избори, как да се гарантира честността им и как технологиите могат да помогнат, вместо да се страхува от тях. Ако целта е истинска грижа за демокрацията, аргументите трябва да са рационални и документално подкрепени – не обиди и емоционални квалификации.

    21:24 21.01.2026

  • 57 така, така

    3 6 Отговор

    До коментар #50 от "Възмутен":

    а да изпереш Момчето, да му седиш в скута и да пиеш мазно турско кафе, докато обесняваш и тръбиш, че Пеевски е вреден за демокрацията - това какво е? Систематично и почтенно?

    Бегай, тия от ПП ДБ са готови да се сглобят с всеки, само да припечелят, т.е. да са при разпределянето на софрата. Щом не си го разбрал, много си зле с анализа на политическото в България.

    Коментиран от #67, #71

    21:26 21.01.2026

  • 58 Слави Трифонов е измамник!!

    7 4 Отговор
    ПП-ДБ заслужава похвала за последователността си и за това, че се опитва да въведе конкретни решения за модернизация на изборния процес, вместо да се занимава с циркови нападки и личностни обиди, каквито демонстрира Слави Трифонов. Истината не се крепи на крясъци и обидни етикети, а на конкретни документи и политическа последователност.

    21:26 21.01.2026

  • 59 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 2 Отговор
    Не си заслужава дори да го коментирам тоя!

    21:26 21.01.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Те ППДВ

    5 2 Отговор
    Искаха да сканират личните карти,а не бюлетините
    Ти им отказа тогава,а сега го третираш като лъжа е НТН(нема такъв нерез)

    21:27 21.01.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Славчо,

    6 2 Отговор
    прибери си надутите гайди малък тошко, стънчо и памелка, и обясни защо толкова хвалите скенерите. Само скенерите ли гарантират влизането ви в следващото НС? Щото луди да гласуват за теб и жалките ти карикатури не останаха, затова трябват скенерчета. Що не се сканирате и не се скриете някъде дето слънце не огрява и откъдето изпълзяхте?

    21:27 21.01.2026

  • 64 Саша Грей

    5 2 Отговор
    Не знам Слави на луд ли се прави или са му казали да говори глупости, но машини вече си имаме и най-лесното нещо е да се провери софтуера им. Всяка партия да си наеме ИТ специалисти за проверка на изходния код на машините. Сто процента е сигурно, че не са манипулирани, обаче се тупа топката, за да може отново да откраднат изборите, защото няма време за нови машини и ще се гласува само с хартия. Има 500 хиляди "мъртви души" в списъците, които няма как да минат, ако се гласува само машинно.
    И нека не забравяме, че дори сканиращите машини са всъщност компютри, които също като другите машини работят със софтуер.

    21:28 21.01.2026

  • 65 Ото фон Бломберг

    3 7 Отговор
    Браво Слави!

    21:28 21.01.2026

  • 66 Ехааааааа

    8 1 Отговор
    Славчо аз виждам един голям ЛЪЖЕЦ който е на тая снимка ....нали щеше да махаш тиквата ,, народа ти повярва - излъга го , нали щеше да правиш правителство - излъга го .....после отиде и се прегърна със тиквата - излъга отново Българите .......по голям ЛЪЖЕЦ от тебе НЯМА !!!!!!

    21:28 21.01.2026

  • 67 По-точно

    4 2 Отговор

    До коментар #57 от "така, така":

    В скута на Пеевски седяха Слави Трифонов, Зафиров и Бойко Борисов! Тези тримцата са пуделите на Пеевски!!

    Коментиран от #82

    21:29 21.01.2026

  • 68 да де

    5 1 Отговор

    До коментар #52 от "Слави е Позор!":

    ама Тошко каза, че скенерите са единствената гаранция за честни избори. Шизофренията в измислената "партия" е пълна.

    21:30 21.01.2026

  • 69 Итн

    8 3 Отговор
    Отиде в коша ....Слави я погреба ....защото е мутра като всички останали във властта !

    21:31 21.01.2026

  • 70 Хмм

    7 1 Отговор
    скъпи приятели, какви приятели, нали бяхме плебеи и няма да ни се обяснява, ама идат избори и заради соларния парк на синчето на многознайкото яко се издъниха с охраната на пеевски и борисов, дори си направиха телевизийката безплатна, че да залъжат някак "плебеите" отново, а с машини цигганският си заминава, а с него и статуквото

    21:32 21.01.2026

  • 71 Слави е лъжец!

    9 3 Отговор

    До коментар #57 от "така, така":

    Фалшивите "моралистични" драми на Трифонов са само заучено шоу и лъжи!

    21:32 21.01.2026

  • 72 Тоя се отече във канала

    7 3 Отговор
    Язък за Тошко дето разясняваше Българите със простотията си .....!!!!!!

    21:33 21.01.2026

  • 73 Тъпа

    6 2 Отговор
    чалга

    21:33 21.01.2026

  • 74 Ейй....

    7 2 Отговор
    Мразим те

    Коментиран от #78

    21:33 21.01.2026

  • 75 Тоя се отече във канала

    6 3 Отговор
    Язък за Тошко дето развеселявсше Българите със простотията си .....!!!!!!

    21:34 21.01.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Гошо

    4 2 Отговор
    Слави Трифонов лъже и от интерес, и от страх или по принуда, и защото му доставя удоволствие.

    21:35 21.01.2026

  • 78 недей

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "Ейй....":

    Не го мрази. Той е беден, има само парите си и нищо друго. Дори достойнство и чувство за срам няма. Тъжна гледка е. И грозна.

    21:36 21.01.2026

  • 79 Руди

    3 2 Отговор
    Долен капут

    21:36 21.01.2026

  • 80 Радев

    2 2 Отговор
    Късно е чадо за китка ....тренирай за по следващите избори !

    21:37 21.01.2026

  • 81 Истината

    4 3 Отговор
    Трифонов напада ПП-ДБ, защото те демонстрират политическа последователност и работят с документи – нещо, което руши неговия образ на „чист морал“ и му лишава медиен ефект. Вместо диалог и дебат, получаваме спектакъл с драматични квалификации и лични нападки.

    21:37 21.01.2026

  • 82 Лъжеш

    4 4 Отговор

    До коментар #67 от "По-точно":

    като седящите в скута на пеевски ПП и ДБ. Няма такава гнус.

    Коментиран от #89, #91, #94, #95

    21:39 21.01.2026

  • 83 Ква е тая на наглост

    7 2 Отговор
    Що за гьон сурат дебил трябва да си като си наясно колко хора те псуват и пак да наглееш да се показваш......нз не мога да го разбера.Наистина трябва да си много сбъркан....Ако е нормален човек ще се засрами ,ще се покрие ,или ще се разкае и ще иска прошка.....Тука няма братче.....Ужааасссс😡😡😡

    Коментиран от #88, #90

    21:39 21.01.2026

  • 84 Е, няма такъв лъжец като Слави.

    6 2 Отговор
    Подлият ЛЪЖЕЦ е Слави Трифонов.

    21:41 21.01.2026

  • 85 Ирония

    6 2 Отговор
    Българите го плюят и мразят Чалгаря, а той си мисли, че дъжд вали.

    21:42 21.01.2026

  • 86 въпрос

    3 2 Отговор
    Не е ли Тошко този, който поиска в предстоящите избори да се ползват избирателните списъци от 2021 г., когато немалка част от днешните пълнолетни не са имали право на глас? Какво означава това? Не е ли, че част от вече пълнолетните млади избиратели ще бъдат изключени от гласуването и ще трябва да се дописват в списъците, което създава предпоставки част от тях да гласуват на няколко места? Прибирай си Тошкото и се разкарайте с добро, защото в обичания от теб суверен такава агресия се трупа, че и в космоса няма да се спасите от нея.

    21:43 21.01.2026

  • 87 Възмутен

    4 2 Отговор
    Този гнусен брутален Лъжец гъдуларя Слави да се скрие в тъмната си дупка и да не се показва повече, че отврати всички българи от себе си.

    21:43 21.01.2026

  • 88 То тук не е нищо

    5 1 Отговор

    До коментар #83 от "Ква е тая на наглост":

    Да видите по форумите и социалните мрежи! Десетки хиляди хора реални ,със снимки ,семейства, деца...Такава омраза и презрение към човешко същество макар и придажно,подло и крадливо не бях виждал никога. Как ли се поглежда в огледалото тази измет славуца

    21:47 21.01.2026

  • 89 Дрънкаш глупостите измислени от Пеевски

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "Лъжеш":

    ПП и ДБ подкрепят закони и политики, които често противоречат на интересите на медийни и икономически групи, свързвани с Пеевски. Това показва, че тяхното политическо поведение не е „в скута“ на когото и да е.
    В скута на Пеевски са Борисов, Слави Трифонов и Зафиров.

    Коментиран от #97

    21:47 21.01.2026

  • 90 тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Ква е тая на наглост":

    се мисли че е над всичко и всички защото събирал огризките на мутрите

    21:48 21.01.2026

  • 91 Лъжеш нагло!

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Лъжеш":

    Партии като ПП и ДБ са част от парламентарни коалиции, където решенията се вземат чрез преговори между различни партии и министерства. Подобна структура изключва еднолично влияние от страна на отделен олигарх като Пеевски.

    Коментиран от #106

    21:48 21.01.2026

  • 92 Слави Трифонов е пудела на Пеевски

    5 0 Отговор
    Славии, много се излагаш, чоуек...

    21:49 21.01.2026

  • 93 шопа

    3 0 Отговор
    Абре Станослаучооу; крадецо на крадеца крадец вика ли се? Тавиа сите тама стесал крадец до крадеца и до крадеца , па крадец. Глей сиздравето и са мащай ата не глеат ората , чене мой татраат веки. Батау съществото мръснои долно едновременно. АУТ си отсекъде.

    21:50 21.01.2026

  • 94 Това е дезинформационна атака

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Лъжеш":

    Твърдения като „седят в скута на Пеевски“ са класически пример за демагогия, използвана, за да се подиграе на опонентите без доказателства, вместо да се води дебат за конкретни политики.

    Коментиран от #96

    21:50 21.01.2026

  • 95 Дрън-дрън-дрън

    2 0 Отговор

    До коментар #82 от "Лъжеш":

    ПП и ДБ имат доказана политическа независимост, документи и действия, които опровергават всякакви опростяващи твърдения за „скут“ на Пеевски. Това е политическа инсинуация, а не факт.

    Коментиран от #100, #110

    21:51 21.01.2026

  • 96 политиката на копейките

    1 1 Отговор

    До коментар #94 от "Това е дезинформационна атака":

    е лъжа кражба заплахи и насилие

    21:51 21.01.2026

  • 97 Толкова е гнусно

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Дрънкаш глупостите измислени от Пеевски":

    седящите в скута на пеевски да плащат и за лъжи. Няма такава гнус като ПП И ДБ!

    Коментиран от #99

    21:52 21.01.2026

  • 98 Слави няма морал

    1 0 Отговор
    Вместо да се аргументира по същество относно сканиращите машини, той избира да обижда ПП-ДБ, наричайки ги „лъжци“ и драматизирайки ситуацията. Това е класическа тактика за отвличане на вниманието от реалните аргументи

    21:53 21.01.2026

  • 99 Мдаа, прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "Толкова е гнусно":

    Няма такава гнус като Слави Трифонов седящ в скута на Пеевски.

    Коментиран от #101

    21:54 21.01.2026

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Толкова е гнусно

    0 1 Отговор

    До коментар #99 от "Мдаа, прав си":

    седящите в скута на пеевски да плащат и за лъжи. Няма такава гнус като ПП И ДБ!

    Коментиран от #105

    21:54 21.01.2026

  • 102 Слави

    1 0 Отговор
    е НИЩО!!!

    21:55 21.01.2026

  • 103 Чалгаря е май гнусното нещо

    2 0 Отговор

    До коментар #100 от "ПП и Дб са май гнусното нещо":

    Прилича на БАЦИЛ пр
    Лешив.

    21:55 21.01.2026

  • 104 Ъчков

    1 0 Отговор
    Славчо, ти си първенец лъжец! Как може да вярва някой на думите ти, след като продължаваш с лъжите за новите машини. Не всички сме от село.

    21:55 21.01.2026

  • 105 Толкова е гнусно

    2 0 Отговор

    До коментар #101 от "Толкова е гнусно":

    седящите в скута на пеевски да плащат и за лъжи. Няма такава гнус като ИТН и гъдуларя-чалгар Славуца!

    Коментиран от #107

    21:56 21.01.2026

  • 106 Факт

    0 1 Отговор

    До коментар #91 от "Лъжеш нагло!":

    Не само са долни лъжци ПП и ДБ, а са гнусни да обвиняват другите и да плащат за лъжи, Не е имало нещо по гнусно от ПП и ДБ!

    21:56 21.01.2026

  • 107 Ти си живото доказателство

    0 2 Отговор

    До коментар #105 от "Толкова е гнусно":

    как ПП и ДБ плащат за лъжи н кражби. Няма нещо по гнусно от ПП и ДБ! В България мина много боклук, но никога такава гнусна из мет като ПП и ДБ!

    Коментиран от #109

    21:58 21.01.2026

  • 108 Илюзия за морално превъзходство

    1 0 Отговор
    Трифонов представя себе си като „почитател на истината“, който разкрива „лъжата като ежедневие“. Това е познат похват в политиката: да се противопоставиш на противника чрез морална квалификация, а не чрез рационални факти.
    Трифонов живее в паралелна реалност, в някаква негова фангазия.

    21:58 21.01.2026

  • 109 Ти си живото доказателство

    1 0 Отговор

    До коментар #107 от "Ти си живото доказателство":

    как ИТН плащат за лъжи н кражби. Няма нещо по гнусно от ИТН! В България мина много боклук, но никога такава гнусна из мет като ИТН!

    21:59 21.01.2026

  • 110 ПП и ДБ са май гнусното нещо

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Дрън-дрън-дрън":

    налазвало България. А много измет мина от тук!

    21:59 21.01.2026

