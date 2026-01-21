Тръмп предупреди Европа: Те не знаят какво е "търговска базука", мерките им ще имат обратен ефект

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма представа как ще протече участието му в Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

„Ще бъде интересно пътуване. Нямам представа какво ще се случи. Но ще имате добър представител там“, каза ръководителят на американската администрация пред журналисти, преди да отпътува за Европа.

„Вярвам, че ще бъде много успешно пътуване“, добави Тръмп.

Той намекна, че може би ще успее да разреши различията си с Европа.

По време на интервю за NewsNation, на Тръмп му беше напомнено, че Европа подготвя строги търговски мерки срещу САЩ във връзка с намерението на Вашингтон да завземе контрола над Гренландия. „Вероятно можем да стигнем до нещо, може би дори през следващите няколко дни в Давос“, отговори Тръмп.

Той предположи, че Европа „не знае какво е търговска базука“ и предупреди, че всички мерки, предприети от Европа, „ще имат обратен ефект“.

Междувременно Американският президент заяви, че е провел "много добър телефонен разговор" с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американският лидер не даде повече подробности за разговора.

По-рано същия ден Тръмп каза на пресконференция в Белия дом, че ще има "много важен телефонен разговор" с Ердоган.

"Беше много добър разговор", каза Тръмп във вторник вечерта, когато тръгна от Белия дом за Швейцария, за да участва в срещата на Световния икономически форум.

По-късно бе съобщено, че президентът Тръмп се връща, за да смени самолета, с който пътува за Швейцария, тъй като на този, с който първоначално е излетял, е бил установен "малък проблем с електричеството".