Тръмп предупреди Европа: Те не знаят какво е "търговска базука", мерките им ще имат обратен ефект

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма представа как ще протече участието му в Световния икономически форум в Давос, Швейцария.
„Ще бъде интересно пътуване. Нямам представа какво ще се случи. Но ще имате добър представител там“, каза ръководителят на американската администрация пред журналисти, преди да отпътува за Европа.
„Вярвам, че ще бъде много успешно пътуване“, добави Тръмп.
Той намекна, че може би ще успее да разреши различията си с Европа.
По време на интервю за NewsNation, на Тръмп му беше напомнено, че Европа подготвя строги търговски мерки срещу САЩ във връзка с намерението на Вашингтон да завземе контрола над Гренландия. „Вероятно можем да стигнем до нещо, може би дори през следващите няколко дни в Давос“, отговори Тръмп.
Той предположи, че Европа „не знае какво е търговска базука“ и предупреди, че всички мерки, предприети от Европа, „ще имат обратен ефект“.
Междувременно Американският президент заяви, че е провел "много добър телефонен разговор" с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Американският лидер не даде повече подробности за разговора.
По-рано същия ден Тръмп каза на пресконференция в Белия дом, че ще има "много важен телефонен разговор" с Ердоган.
"Беше много добър разговор", каза Тръмп във вторник вечерта, когато тръгна от Белия дом за Швейцария, за да участва в срещата на Световния икономически форум.
По-късно бе съобщено, че президентът Тръмп се връща, за да смени самолета, с който пътува за Швейцария, тъй като на този, с който първоначално е излетял, е бил установен "малък проблем с електричеството".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Отговор
До коментар #1 от "А може ли ЕС":Не може!!
Други въпроси?
Коментиран от #5
06:15 21.01.2026
3 хехе
Коментиран от #8
06:15 21.01.2026
4 РЕАЛИСТ
06:18 21.01.2026
5 Що си толко
До коментар #2 от "Отговор":кесел тая сутрин, снощи женати да не я е болял зъб, да е била в цикъл и да е имала разтройство
Коментиран от #34
06:19 21.01.2026
6 Добро утро!
Коментиран от #11
06:19 21.01.2026
7 Абе
06:22 21.01.2026
8 Путлер е със заповед за арест като
До коментар #3 от "хехе":военнопрестъпник , а Дончо е за психодиспансера.
И двамата са неадекватници.
06:23 21.01.2026
9 Дони и Вова
Коментиран от #25
06:24 21.01.2026
10 Пацу
До коментар #1 от "А може ли ЕС":Не тъй с лошо, те са ти повече от партньори.
Ти не беши ли козар, козяк де?
Коментиран от #13
06:25 21.01.2026
11 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Добро утро!":Байдън ли бил адекватен? Неговата роля само се свеждаше ,до това да успее да каже това, което му нареждаха в слушалката в ухото. Не винаги се справяше де и ставаше за смях.
06:31 21.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тва сега
До коментар #10 от "Пацу":на кафето дето изпи ли го гледа, тая мисъл гениална дете индиго...
06:37 21.01.2026
14 Ироничното е, че точно САЩ
До коментар #12 от "Единственото спасение за Европа е":насъска Европа и направи всичко да я раздели с Русия! Напълвайки Европа с НПОта и продажни политици, като овладя и медиите и!
А като стана горещо се измълна по терлици и го играе "непредубен, неутрален помирител"!!!
Коментиран от #18, #28
06:46 21.01.2026
15 То това
Кво толкова подскачате, не знам.
Коментиран от #17, #21, #46
06:46 21.01.2026
16 Точно обратното е,но
До коментар #12 от "Единственото спасение за Европа е":трябва да виждаш по-далеч от носа си.
06:53 21.01.2026
17 И да го има нато
До коментар #15 от "То това":пак никой няма да ни помогне. Те ни разделиха,смачкаха и обезличиха. Обречени сме.
06:53 21.01.2026
18 А така
До коментар #14 от "Ироничното е, че точно САЩ":а преди това ако си спомним Европа и Русия бяха в добри отношение, дори Путин беше съгласен да се присъедини към ЕС, обаче тогава онея видяха, че тука става нещо дето ще е силно и могъщо и айдеее, като, че ли за една нощ се провали всичко
Коментиран от #30
06:54 21.01.2026
19 Последния Софиянец
Коментиран от #20
07:01 21.01.2026
20 Гарсон
До коментар #19 от "Последния Софиянец":Шопска салата, вратна пържола и една голяма ракия... и по бързо!!!
07:04 21.01.2026
21 Не предизвиквай
До коментар #15 от "То това":и няма да те нападат!
И не ми излизай с мантрата "Урсула ни храни- Рюте ни брани"!
Ако граничеща с Русия натовска държава я дразни нарочно и предизвиква - и дори след предупреждения продължи , да не мислиш ще натовските държави автоматично ще се включат да я бранят? Явно не ти е ясно как действа член 5!
07:05 21.01.2026
22 Копейка
07:05 21.01.2026
23 Пояснение
До коментар #12 от "Единственото спасение за Европа е":Империалистическа Русия ,никога вече няма да бъде партньор (във всички аспекти) на Европа. Путлер и хунтата му отвориха пропаст между ЕС и РФ с тази война ....
07:06 21.01.2026
24 Мишел
07:11 21.01.2026
25 За ГЕРБ ще гласуваме
До коментар #9 от "Дони и Вова":Това е избора на болшинството нормални хора .
Коментиран от #26
07:16 21.01.2026
26 Хм...
До коментар #25 от "За ГЕРБ ще гласуваме":Изборът на схемаджиите и чиновниците.
07:20 21.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Стига
До коментар #14 от "Ироничното е, че точно САЩ":с тези кухи мантри. Непосредствено след 1945г. западните европейци започнаха курс на тотална конфронтация с руснаците, който продължава и до днес. САЩ им беше партньор в тази глупост защото зачиташе следвоенните си ангажименти. Но постепенно политиците отвън океана разбраха, че всъщност европейците ги бутат към голям военен конфликт и постепенно започнаха политика на деескалация. При Тръмп натиснаха спирачките докрай и това е причината за този кански рев в ЕС.
07:26 21.01.2026
29 Тити
07:26 21.01.2026
30 Никога
До коментар #18 от "А така":т.нар "Европа" не е била в добри отношения с Русия. Това откъде го измисли
07:28 21.01.2026
31 До А може ли ЕС
Единственият начин да се обедини Европа по подобие на САЩ е да се заличат всички култури и етноси, да се обезличат различните религии. Да се заличи историята, на което сме свидетели днес. САЩ спряха да кредитират ЕЦБ, нещо което нашите самоизбрали се партизани в Партиен Дом не отчетоха. Да станеш член на една финансова система, която пред очите ни рухна, доказано неработеща и мъртвородена, си е форма на тежко заболяване или тежка корупция и зависимости, което бе доказано от записите на Р. Василев. Лайен ще ни "побутне". Реално в момента воюват две крила на САЩ, създателите на СССР създоха и ЕС, символите им са еднакви, еднакъв химн на ЕС както на СССР, еднакви ръководни органи, начини на избор без пряко гласуване като върховните Президиуми на СССР. Пропагандата, забраната на различни мнения. Гонения на свободни журналисти.
ЕС е мъртвороден, както и СССР. Който владее океаните, моретата и парите е Императорът. Императорът са САЩ, ЕС дори не е шутът, на който му е позволено понякога да казва истинате в лицето на Императора, дори с риск да се прости с главата си.
07:31 21.01.2026
32 Повечето
Коментиран от #39
07:35 21.01.2026
33 БАЛЪТ НА ВАМПИРИТЕ
07:37 21.01.2026
34 Любител шофьор
До коментар #5 от "Що си толко":Ааа, Мелания си е наред, Дончо е...абе тутуууу...
07:37 21.01.2026
35 До Стига
07:38 21.01.2026
36 Европейците
Просто ЕС стана твърде токсична и ненадеждна за САЩ. Но това не е е от вчера.
Коментиран от #45
07:50 21.01.2026
37 Бен Хур
07:52 21.01.2026
38 Тръмписта.е лу.д
07:52 21.01.2026
39 Да се помни
До коментар #32 от "Повечето":Расия нападна свой съсед, расия руши и убива! Никой не иска да бъде приятел с хулиган, само страхливи мишоци може да се подмазват на агресор.
Коментиран от #48
07:53 21.01.2026
40 А ГДЕ
07:55 21.01.2026
41 И от
07:56 21.01.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гошо
07:58 21.01.2026
44 ИСТИНСКАТА БИТКА НА ТРЪМП
07:59 21.01.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 си пън
До коментар #15 от "То това":русия няма да ни напада,а от останалите нато не се намесва в вътрешни проблеми виж кипър бе пъпеш,тва нато само огромни разходи за нас
08:00 21.01.2026
47 Бойкот
08:02 21.01.2026
48 пън си
До коментар #39 от "Да се помни":без тоз съсед осрайна немаше да я има,и тва дет взема е това което е дадено на осранците от тях
08:03 21.01.2026
49 Тия двамата
08:08 21.01.2026
50 В Европа толкова ли няма добри
08:12 21.01.2026