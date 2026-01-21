Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп предупреди Европа: Те не знаят какво е "търговска базука", мерките им ще имат обратен ефект

Тръмп предупреди Европа: Те не знаят какво е "търговска базука", мерките им ще имат обратен ефект

21 Януари, 2026 06:06, обновена 21 Януари, 2026 06:23 2 840 50

  • доналд тръмп-
  • давос-
  • сащ-
  • европа-
  • мерки

Нямам представа как ще протече участието ми в Давос, отбеляза американският президент

Тръмп предупреди Европа: Те не знаят какво е "търговска базука", мерките им ще имат обратен ефект - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма представа как ще протече участието му в Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

„Ще бъде интересно пътуване. Нямам представа какво ще се случи. Но ще имате добър представител там“, каза ръководителят на американската администрация пред журналисти, преди да отпътува за Европа.

„Вярвам, че ще бъде много успешно пътуване“, добави Тръмп.

Той намекна, че може би ще успее да разреши различията си с Европа.

По време на интервю за NewsNation, на Тръмп му беше напомнено, че Европа подготвя строги търговски мерки срещу САЩ във връзка с намерението на Вашингтон да завземе контрола над Гренландия. „Вероятно можем да стигнем до нещо, може би дори през следващите няколко дни в Давос“, отговори Тръмп.

Той предположи, че Европа „не знае какво е търговска базука“ и предупреди, че всички мерки, предприети от Европа, „ще имат обратен ефект“.

Междувременно Американският президент заяви, че е провел "много добър телефонен разговор" с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Американският лидер не даде повече подробности за разговора.

По-рано същия ден Тръмп каза на пресконференция в Белия дом, че ще има "много важен телефонен разговор" с Ердоган.

"Беше много добър разговор", каза Тръмп във вторник вечерта, когато тръгна от Белия дом за Швейцария, за да участва в срещата на Световния икономически форум.

По-късно бе съобщено, че президентът Тръмп се връща, за да смени самолета, с който пътува за Швейцария, тъй като на този, с който първоначално е излетял, е бил установен "малък проблем с електричеството".


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Отговор

    19 12 Отговор

    До коментар #1 от "А може ли ЕС":

    Не може!!

    Други въпроси?

    Коментиран от #5

    06:15 21.01.2026

  • 3 хехе

    38 32 Отговор
    Егати съюзниците Путин вече припада от смЕх

    Коментиран от #8

    06:15 21.01.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    51 40 Отговор
    Европа сама си е виновна. Всеки път когато Тръмп предлагаше план за мир в Украйна, Зеленски отиваше да се оплаква на тримата глупаци , които са му ортаци по шмъркане. Европа цакаше Тръмп с контраплан . Накрая му писна и тръгна срещу Европа, за да покаже , кой кара влака.

    06:18 21.01.2026

  • 5 Що си толко

    20 3 Отговор

    До коментар #2 от "Отговор":

    кесел тая сутрин, снощи женати да не я е болял зъб, да е била в цикъл и да е имала разтройство

    Коментиран от #34

    06:19 21.01.2026

  • 6 Добро утро!

    30 13 Отговор
    Дончо "знае" всичко...😂 Само ,че не може да се погледне отстрани колко е неадекватен. Байдън беше в пъти по-нормален в болшинството случаи когато се изказваше.

    Коментиран от #11

    06:19 21.01.2026

  • 7 Абе

    18 5 Отговор
    Тоз човек защо спря хапчетата?

    06:22 21.01.2026

  • 8 Путлер е със заповед за арест като

    25 28 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    военнопрестъпник , а Дончо е за психодиспансера.

    И двамата са неадекватници.

    06:23 21.01.2026

  • 9 Дони и Вова

    23 15 Отговор
    нагласиха урсулите. А и нас покрай тях, заради неадекватните ни продажни управници. Внимавайте за кого ще гласувате..

    Коментиран от #25

    06:24 21.01.2026

  • 10 Пацу

    12 5 Отговор

    До коментар #1 от "А може ли ЕС":

    Не тъй с лошо, те са ти повече от партньори.
    Ти не беши ли козар, козяк де?

    Коментиран от #13

    06:25 21.01.2026

  • 11 РЕАЛИСТ

    26 17 Отговор

    До коментар #6 от "Добро утро!":

    Байдън ли бил адекватен? Неговата роля само се свеждаше ,до това да успее да каже това, което му нареждаха в слушалката в ухото. Не винаги се справяше де и ставаше за смях.

    06:31 21.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Тва сега

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Пацу":

    на кафето дето изпи ли го гледа, тая мисъл гениална дете индиго...

    06:37 21.01.2026

  • 14 Ироничното е, че точно САЩ

    27 5 Отговор

    До коментар #12 от "Единственото спасение за Европа е":

    насъска Европа и направи всичко да я раздели с Русия! Напълвайки Европа с НПОта и продажни политици, като овладя и медиите и!
    А като стана горещо се измълна по терлици и го играе "непредубен, неутрален помирител"!!!

    Коментиран от #18, #28

    06:46 21.01.2026

  • 15 То това

    20 8 Отговор
    че нато се разпада нас никак не ни топли, защото ако някой нападне България в такъв момент никой няма да ни помогне.
    Кво толкова подскачате, не знам.

    Коментиран от #17, #21, #46

    06:46 21.01.2026

  • 16 Точно обратното е,но

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "Единственото спасение за Европа е":

    трябва да виждаш по-далеч от носа си.

    06:53 21.01.2026

  • 17 И да го има нато

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "То това":

    пак никой няма да ни помогне. Те ни разделиха,смачкаха и обезличиха. Обречени сме.

    06:53 21.01.2026

  • 18 А така

    12 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ироничното е, че точно САЩ":

    а преди това ако си спомним Европа и Русия бяха в добри отношение, дори Путин беше съгласен да се присъедини към ЕС, обаче тогава онея видяха, че тука става нещо дето ще е силно и могъщо и айдеее, като, че ли за една нощ се провали всичко

    Коментиран от #30

    06:54 21.01.2026

  • 19 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Пореден атентат на демократите срещу Тръмп.

    Коментиран от #20

    07:01 21.01.2026

  • 20 Гарсон

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Последния Софиянец":

    Шопска салата, вратна пържола и една голяма ракия... и по бързо!!!

    07:04 21.01.2026

  • 21 Не предизвиквай

    7 2 Отговор

    До коментар #15 от "То това":

    и няма да те нападат!

    И не ми излизай с мантрата "Урсула ни храни- Рюте ни брани"!

    Ако граничеща с Русия натовска държава я дразни нарочно и предизвиква - и дори след предупреждения продължи , да не мислиш ще натовските държави автоматично ще се включат да я бранят? Явно не ти е ясно как действа член 5!

    07:05 21.01.2026

  • 22 Копейка

    1 7 Отговор
    А на нас тук какъв ни е кяра?

    07:05 21.01.2026

  • 23 Пояснение

    15 13 Отговор

    До коментар #12 от "Единственото спасение за Европа е":

    Империалистическа Русия ,никога вече няма да бъде партньор (във всички аспекти) на Европа. Путлер и хунтата му отвориха пропаст между ЕС и РФ с тази война ....

    07:06 21.01.2026

  • 24 Мишел

    6 3 Отговор
    Резонно отношение, когато ЕС е събул бельото и разтворил бузите.

    07:11 21.01.2026

  • 25 За ГЕРБ ще гласуваме

    6 10 Отговор

    До коментар #9 от "Дони и Вова":

    Това е избора на болшинството нормални хора .

    Коментиран от #26

    07:16 21.01.2026

  • 26 Хм...

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "За ГЕРБ ще гласуваме":

    Изборът на схемаджиите и чиновниците.

    07:20 21.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Стига

    7 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ироничното е, че точно САЩ":

    с тези кухи мантри. Непосредствено след 1945г. западните европейци започнаха курс на тотална конфронтация с руснаците, който продължава и до днес. САЩ им беше партньор в тази глупост защото зачиташе следвоенните си ангажименти. Но постепенно политиците отвън океана разбраха, че всъщност европейците ги бутат към голям военен конфликт и постепенно започнаха политика на деескалация. При Тръмп натиснаха спирачките докрай и това е причината за този кански рев в ЕС.

    07:26 21.01.2026

  • 29 Тити

    2 3 Отговор
    Тръмп е Куку

    07:26 21.01.2026

  • 30 Никога

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "А така":

    т.нар "Европа" не е била в добри отношения с Русия. Това откъде го измисли

    07:28 21.01.2026

  • 31 До А може ли ЕС

    1 3 Отговор
    Нищо не може ЕС! ЕС е творение на САЩ. Докато обединените "държави" на САЩ щати, имаха почти еднороден състав мексиканци-испанци, германци, британци, то ЕС не може да съществува, поради различни езици и култури, етноси, вероизповедания.
    Единственият начин да се обедини Европа по подобие на САЩ е да се заличат всички култури и етноси, да се обезличат различните религии. Да се заличи историята, на което сме свидетели днес. САЩ спряха да кредитират ЕЦБ, нещо което нашите самоизбрали се партизани в Партиен Дом не отчетоха. Да станеш член на една финансова система, която пред очите ни рухна, доказано неработеща и мъртвородена, си е форма на тежко заболяване или тежка корупция и зависимости, което бе доказано от записите на Р. Василев. Лайен ще ни "побутне". Реално в момента воюват две крила на САЩ, създателите на СССР създоха и ЕС, символите им са еднакви, еднакъв химн на ЕС както на СССР, еднакви ръководни органи, начини на избор без пряко гласуване като върховните Президиуми на СССР. Пропагандата, забраната на различни мнения. Гонения на свободни журналисти.
    ЕС е мъртвороден, както и СССР. Който владее океаните, моретата и парите е Императорът. Императорът са САЩ, ЕС дори не е шутът, на който му е позволено понякога да казва истинате в лицето на Императора, дори с риск да се прости с главата си.

    07:31 21.01.2026

  • 32 Повечето

    7 3 Отговор
    държави в ЕС концлагера, ако имаха независимост и възможност да решават сами щяха да предпочетат да имат добри отношения със САЩ и Руската федерация, вместо да се конфронтират с тях.

    Коментиран от #39

    07:35 21.01.2026

  • 33 БАЛЪТ НА ВАМПИРИТЕ

    6 1 Отговор
    Започват да се самоизяждат.

    07:37 21.01.2026

  • 34 Любител шофьор

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Що си толко":

    Ааа, Мелания си е наред, Дончо е...абе тутуууу...

    07:37 21.01.2026

  • 35 До Стига

    2 2 Отговор
    Конфронтацията никога не е спирала, дори по времето на Ленин, който е западно творение. А Троцкизмът е крайно радикалното Западно крило, по подобие на СССР и ЕС. Затова западът ненавижда Сталин, и дори нарича Иван - грозен, защото Иван създава основите за обединение на днешна Русия. Малко хора знаят, че Русия е притежавала търговски цял щат от САЩ, но интриги свалят "тамошният" търговски представител.

    07:38 21.01.2026

  • 36 Европейците

    4 5 Отговор
    правят сериозна грешка, че се запъват за Гренландия. Но от друга страна САЩ са калкулирали тази реакция предварително и тя ще бъде използвана като повод за разграничаване на САЩ от политиките на ЕС.
    Просто ЕС стана твърде токсична и ненадеждна за САЩ. Но това не е е от вчера.

    Коментиран от #45

    07:50 21.01.2026

  • 37 Бен Хур

    4 0 Отговор
    И Мелания знае какво е “ базука” ама НЕ твоята 🙈😂😂

    07:52 21.01.2026

  • 38 Тръмписта.е лу.д

    4 0 Отговор
    Някой да сложи усмирителна риза нас клоуна шъ подпали целия свят..краде президенти краде Петрол...

    07:52 21.01.2026

  • 39 Да се помни

    2 5 Отговор

    До коментар #32 от "Повечето":

    Расия нападна свой съсед, расия руши и убива! Никой не иска да бъде приятел с хулиган, само страхливи мишоци може да се подмазват на агресор.

    Коментиран от #48

    07:53 21.01.2026

  • 40 А ГДЕ

    5 2 Отговор
    Кая Калас?

    07:55 21.01.2026

  • 41 И от

    3 2 Отговор
    Изток и от запад лакомници. И на оранжевия и на путестия не им стига. Империалисти мразещи Европа. Дано ЕС да се осъзнае и да създадем Федерална Европа. С федерална една армия, полиция и съд. И да ударим по ръчичките и двамата диктатори и убийци. Иначе ще бъдем роби на руснаците, като бяхме в Съветския концлагер, или роби на американските робовладелци.

    07:56 21.01.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гошо

    1 3 Отговор
    ЕС са с.рахливи п..лушковци. Ако само се наложат ответни мита на САЩ и спре вносът на всякакви американски стоки в Европа, Тръмпи ще се моли като кученце . Но Европа се управлява от фигуранти, които ги е страх, управлява се от "йес мен" спрямо САЩ.

    07:58 21.01.2026

  • 44 ИСТИНСКАТА БИТКА НА ТРЪМП

    3 1 Отговор
    Е със евреите глобалисти от лондонското Сити. Останалата Европа са косвени жертви.

    07:59 21.01.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 си пън

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "То това":

    русия няма да ни напада,а от останалите нато не се намесва в вътрешни проблеми виж кипър бе пъпеш,тва нато само огромни разходи за нас

    08:00 21.01.2026

  • 47 Бойкот

    2 0 Отговор
    На всички американски и руски стоки и продукти. Долу империалистите и от изток и от запад.

    08:02 21.01.2026

  • 48 пън си

    2 0 Отговор

    До коментар #39 от "Да се помни":

    без тоз съсед осрайна немаше да я има,и тва дет взема е това което е дадено на осранците от тях

    08:03 21.01.2026

  • 49 Тия двамата

    1 0 Отговор
    Фашисти искат да си разделят света. Затова Сирия я превзе едно селско въстание и мадурестия го отвлякоха. Руснаците сигурно ще си получат Украйна. И Иран ще вземат Американските фашаги. Та китайците да си взимат нефт единствено от Русия. Двамата късопиишшковси си делят света.

    08:08 21.01.2026

  • 50 В Европа толкова ли няма добри

    0 0 Отговор
    Снайперисти! Ако е така се обадете на Путин и думнете това вкиснато дърто тяло в Швейцария.Цял свят ще спечели от това и ще празнува дори и Мелани ще сложи веднага късата пола.

    08:12 21.01.2026