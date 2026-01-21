Ювентус победи Бенфика почти уби надеждите на Моуриньо и компания

Ювентус постигна много важна победа с 2:0 в домакинството си на Бенфика от 7-ия кръг на Шампионската лига. Кефрен Тюрам в 55-тата и Уестън Маккени в 64-тата минута реализираха двата гола за "старата госпожа". С този успех торинци официално си гарантираха участие на плейофите, като дори запазиха надежди за топ 8 и директно място на 1/8-финалите. За "лисабонските орли" пък това поражение до голяма степен уби надеждите им за участие на елиминациите.

Срещата започна с натиск на домакините, които направиха няколко интересни атаки, но без да отправят по-опасен удар.

Бенфика пък дебнеше за възможност за контраатака и такава се получи в 7-ата минута, когато Судаков напредна и стреля от дистанция, но Микеле Ди Грегорио спаси.

Минута по-късно и торинци стигнаха до първия си точен удар, отправен от Кенан Йълдъз, но и Анатолий Трубин внимаваше и спаси.

В 18-ата минутатурчинът почти по идентичен начин елиминира двама съперникови играчи и стреля, но този път топката профуча на сантиметри от дясната греда.

В 23-тата минута обаче грешка при изнасянато на топката от страна на Юве позволи на Судаков да отнеме пред наказателното поле и да отправи силен удар по земя и Микеле Ди Грегорио трябваше да прави важна намеса, а след това и Кели трябваше да реагира бързо, за да изчисти топката преди тя да стигне до нахлуващия Павлидис.

Две минути по-късно нова непредизвикана грешка в средата на терена позволи на Бенфика да организира нова опасна атака, завършила с неточен изстрел на Престиани.

В 37-ата минута събитията се пренесоха пред другата врата, където след заучено положение при корнер топката стигна до Фабио Мирети, който стреля с глава, но над вратата.

Бенфика започна по-добре второто полувреме и създаде първата голова възможност в 51-вата минута, когато Павлидис стреля от границата на наказателното поле и след рикошет топката мина опасно близо до вратата.

В 54-тата минута обаче Юве организира хубава атака, Калюлю центрира от десния фланг и намери включилия се от задна позиция Уестън Маккени, който шутира от движение, но право в ръцете на Трубин.

В 55-ата минута домакините откриха резултата. Кефрен Тюрам пое топката пред наказателното поле, освободи си пространство и стреля силно по земя, като намери близкия ъгъл на вратата за 1:0.

В 64-тата минута резултатът бе удвоен. Уестън Маккени направи двойно подаване с Джонатан Дейвид и изскочи очи в очи с вратаря на съперника, след което хладнокръвно реализира за 2:0.

Бенфика можеше да върне един гол в 69-ата минута, гогато удар с глава на Фредерик Аурснес се отби от дясната греда.

В 74-тата минута гредата помогна и на гостите, като Уестън Маккени отблизо не успя да отбележи, след като Анатолий Трубин успя да спаси удара му с помощта на гредата.

В 77-ата минута "лисабонските орли" имаха нов шанс за гол след далечен шут на Аурснес, профучал покрай вратата.

Две миунти по-късно португалците получиха дузпа след намесата на ВАР, тъй като Бремер изрита Леандро Барейро при опита да изчисти една спорна топка. Павлидис обаче се подхлъзна и пропусна дузпата.

В 86-ата минута Енцо Баренечеа стреля с глава, но Ди Грегорио внимаваше и уверено улови топката.