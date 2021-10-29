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Спортът по ТВ днес (29 октомври)

Ето какво може да гледаме в петък

Публикувана: 29 Октомври, 2021 09:00
1 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 975
Спортът по ТВ днес (29 октомври) - 1
Снимка: fakti.bg
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10.40 Художествена гимнастика, световно първенство БНТ 3

13.00 Тенис, турнир в Санкт Петербург МАХ Спорт 2

15.00 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1

17.00 Волейбол, Нефтохимик – Дея Спорт Диема спорт 2

19.00 Футбол, Монтана – Марек Диема спорт

19.30 Футбол, Хайденхайм – Шалке Диема спорт 3

19.30 Волейбол, Левски – ЦСКА Диема спорт 2

19.30 Хокей на лед, Динамо (Москва) – СКА Нова спорт

20.30 Баскетбол, Евролига: Анадолу Ефес – Жалгирис МАХ Спорт 3

20.30 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2

21.30 Футбол, Хофенхайм – Херта Диема спорт 3

21.45 Футбол, КПР – Нотингам Диема спорт

22.00 Футбол, ПСЖ – Лил Диема спорт 2

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Коментари към статията
0808
1 10:18
 
29.10.21 Отговор
ФАКТИ, това е хубава идея, подкрепям я! Да не пропуснем хубавия спорт (е, за мен е предимно футбол) :)

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