Спортът по ТВ днес (29 октомври) Ето какво може да гледаме в петък Публикувана: 29 Октомври, 2021 09:00 1 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА 975 КОМЕНТАРА | ВИДЯНА Снимка: fakti.bg ШРИФТ ПЕЧАТ Вашата оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 4.8 Оценка 4.8 от 4 гласа.



Българите от Overdrive Racing завоюваха бронзови медали на Хокенхаймринг Спортът и мачовете с български коментар по телевизията днес, петък, 29 октомври 2021 година: 10.40 Художествена гимнастика, световно първенство БНТ 3



13.00 Тенис, турнир в Санкт Петербург МАХ Спорт 2



15.00 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1



17.00 Волейбол, Нефтохимик – Дея Спорт Диема 2



19.00 Футбол, Монтана – Марек Диема спорт



19.30 Футбол, Хайденхайм – Шалке Диема спорт 3



19.30 Волейбол, Левски – ЦСКА Диема спорт 2



19.30 Хокей на лед, Динамо (Москва) – СКА Нова спорт



20.30 Баскетбол, Евролига: Анадолу Ефес – Жалгирис МАХ Спорт 3



20.30 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2



21.30 Футбол, Хофенхайм – Херта Диема спорт 3



21.45 Футбол, КПР – Нотингам Диема спорт



22.00 Футбол, ПСЖ – Лил Диема спорт 2 Поставете оценка на статията: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ Оценка 4.8 от 4 гласа.

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