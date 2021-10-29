Спортът по ТВ днес (29 октомври)

Спортът и мачовете с български коментар по телевизията днес, петък, 29 октомври 2021 година:
10.40 Художествена гимнастика, световно първенство БНТ 3
13.00 Тенис, турнир в Санкт Петербург МАХ Спорт 2
15.00 Тенис, турнир във Виена МАХ Спорт 1
17.00 Волейбол, Нефтохимик – Дея Спорт Диема спорт 2
19.00 Футбол, Монтана – Марек Диема спорт
19.30 Футбол, Хайденхайм – Шалке Диема спорт 3
19.30 Волейбол, Левски – ЦСКА Диема спорт 2
19.30 Хокей на лед, Динамо (Москва) – СКА Нова спорт
20.30 Баскетбол, Евролига: Анадолу Ефес – Жалгирис МАХ Спорт 3
20.30 Голф: PGA тур, Бермуда Чемпиъншип, втори ден Евроспорт 2
21.30 Футбол, Хофенхайм – Херта Диема спорт 3
21.45 Футбол, КПР – Нотингам Диема спорт
22.00 Футбол, ПСЖ – Лил Диема спорт 2
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