08.30 Тенис, АТР Къп: Гърция – Аржентина МАХ Спорт 1
08.30 Тенис, АТР Къп: Сърбия – Чили МАХ Спорт 3
13.30 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, жени Евроспорт 1
14.15 Ски скокове: "Четирите шанци" в Инсбрук, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
15.45 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Вал ди Фиеме, масов старт на 15 км, мъже Евроспорт 1
17.00 „Суонси“- „Фулъм“ Диема спорт 2
18.30 Хокей на лед, „Йокерит“ – „Автомобилист“ Нова спорт
19.00 Баскетбол, „Ямбол“ – „Черно море“ МАХ Спорт 2
19.30 „Манчестър Юнайтед“ – „Уулвърхемптън“ Диема спорт 2
20.00 „Виляреал“ – „Леванте“ МАХ Спорт 3
20.00 Баскетбол, „Бетис“ – „Билбао“ Диема спорт 3
22.00 „Осасуна“ – „Атлетик“ МАХ Спорт 3
22.10 „Ван“ – ПСЖ МАХ Спорт 2
22.15 „Кадис“ – „Севиля“ МАХ Спорт 4
22.30 Баскетбол, „Валенсия“ – „Гран Канария“ Диема спорт
22.30 Баскетбол, „Обродойро“ – „Рио Бреоган“ Нова спорт
01.00 Тенис, АТР Къп: Германия – САЩ МАХ Спорт 1
01.00 Тенис, АТР Къп: Италия – Австрия МАХ Спорт 3
3 Януари, 2022 08:28 1 4834
Спортът по ТВ в понеделник (3 януари)
Ето какво може да гледаме днес
08.30 Тенис, АТР Къп: Гърция – Аржентина МАХ Спорт 1
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 proi4o
08:32 03.01.2022
2 Иван
Коментиран от #3
09:31 03.01.2022
3 Asd
До коментар #2 от "Иван":Прави сметка колко са назад в тоя сайт "журналистите"
09:45 03.01.2022
4 Ани
11:14 03.01.2022