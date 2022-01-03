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Спортът по ТВ в понеделник (3 януари)

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Спортът по ТВ в понеделник (3 януари)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в понеделник (3 януари) - 1
Снимка: fakti.bg
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

08.30 Тенис, АТР Къп: Гърция – Аржентина МАХ Спорт 1
08.30 Тенис, АТР Къп: Сърбия – Чили МАХ Спорт 3
13.30 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, жени Евроспорт 1
14.15 Ски скокове: "Четирите шанци" в Инсбрук, голяма шанца, мъже Евроспорт 1
15.45 Ски бягане: "Тур дьо ски" в Вал ди Фиеме, масов старт на 15 км, мъже Евроспорт 1
17.00 „Суонси“- „Фулъм“ Диема спорт 2
18.30 Хокей на лед, „Йокерит“ – „Автомобилист“ Нова спорт
19.00 Баскетбол, „Ямбол“ – „Черно море“ МАХ Спорт 2
19.30 „Манчестър Юнайтед“ – „Уулвърхемптън“ Диема спорт 2
20.00 „Виляреал“ – „Леванте“ МАХ Спорт 3
20.00 Баскетбол, „Бетис“ – „Билбао“ Диема спорт 3
22.00 „Осасуна“ – „Атлетик“ МАХ Спорт 3
22.10 „Ван“ – ПСЖ МАХ Спорт 2
22.15 „Кадис“ – „Севиля“ МАХ Спорт 4
22.30 Баскетбол, „Валенсия“ – „Гран Канария“ Диема спорт
22.30 Баскетбол, „Обродойро“ – „Рио Бреоган“ Нова спорт
01.00 Тенис, АТР Къп: Германия – САЩ МАХ Спорт 1
01.00 Тенис, АТР Къп: Италия – Австрия МАХ Спорт 3

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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 proi4o

    2 0 Отговор
    "...Спортът по ТВ в понеделник (3 октормври)..." 1992 :))

    08:32 03.01.2022

  • 2 Иван

    2 1 Отговор
    Майкл Мила ( понеделник 3 октомври) кой та взел на работа

    Коментиран от #3

    09:31 03.01.2022

  • 3 Asd

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Прави сметка колко са назад в тоя сайт "журналистите"

    09:45 03.01.2022

  • 4 Ани

    1 0 Отговор
    Айде бе, махнете го това 3 октомври от заглавието най-после, слепи ли сте?!! Хората са ви писали преди 2 часа, вие спите!!!

    11:14 03.01.2022

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