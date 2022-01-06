08.30 Тенис, АТР Къп: Полуфинал МАХ Спорт 1
10.50 Северна комбинация: Световна купа в Вал ди Фиеме, малка шанца, смесени двойки Евроспорт 1
14.05 Северна комбинация: Световна купа в Вал ди Фиеме, щафета 4х5 км, смесени двойки Евроспорт 1
15.05 Биатлон: Световна купа в Оберхоф, спринт, жени Евроспорт 1
19.00 Баскетбол, ЦСКА (Москва) – „Барселона“ МАХ Спорт 2
20.00 Баскетбол, „Жалгирис“ – „Олимпиакос“ МАХ Спорт 1
20.50 Фрийстайл ски: Световна купа в Монт Тремблант, ски бабуни Евроспорт 1
21.30 „Байерн“ – „Борусия“ (Мьонхегладбах) Диема спорт 3
21.30 Баскетбол, „Олимпия Милано“ – „Зенит“ МАХ Спорт 2
22.00 „Суиндън“ – „Манчестър Сити“ Диема спорт 2
22.00 „Бордо“ – „Марсилия“ Диема спорт
01.00 Голф: PGA тур, Турнир на шампионите, втори ден Евроспорт 2
04.00 Тенис, АТР Къп: Полуфинал МАХ Спорт 1
7 Януари, 2022 09:04 7340
Спортът по ТВ в петък (7 януари)
Ето какво можем да гледаме днес
08.30 Тенис, АТР Къп: Полуфинал МАХ Спорт 1
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