Отложиха дербито между Тотнъм и Арсенал

Дербито на северен Лондон между отборите на Тотнъм и Арсенал, което трябваше да се играе тази неделя, бе отложено.

Висшата лига прие молбата на „артилеристите“ мачът да не се проведе, след като „топчиите“ обявиха, че имат много играчи, които в момента не са на разположение в резултат на COVID, различни контузии и такива, които участват на Купата на африканските нации със своите страни.

„Sky Sports“ пише, че в Тотнъм са останали недоволни от отлагането на мача и вярват, че в момента няма огнище на коронавирус в Арсенал.

В петък мениджъра на „артилеристите“ Микел Артета настоя, че "намерението на Арсенал е винаги да играе".

