Арда настоя за пренасрочване на сблъсъка с ЦСКА – очаква се решение от БФС

15 Август, 2025

По програма мачът трябва да се състои на 18 август, понеделник, от 21:15 часа

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Футболният клуб Арда Кърджали официално отправи искане до Българския футболен съюз за отлагане на предстоящия си двубой срещу ЦСКА, който по програма трябва да се състои на 18 август, понеделник, от 21:15 часа на стадиона в Кърджали.

Според последните промени в правилника на БФС, всеки отбор има право да поиска отлагане на един мач от шампионата преди участие в плейоф за влизане в груповата фаза на европейските клубни турнири или между двата плейофни сблъсъка.

Арда се възползва именно от тази възможност, избирайки да отложи срещата с "червените", докато двубоят от шестия кръг срещу Славия ще се проведе по предварително обявения график.

Очаква се до края на деня от БФС да излязат с официално становище относно искането на кърджалийци.


