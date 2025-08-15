Арда настоя за пренасрочване на сблъсъка с ЦСКА – очаква се решение от БФС

Футболният клуб Арда Кърджали официално отправи искане до Българския футболен съюз за отлагане на предстоящия си двубой срещу ЦСКА, който по програма трябва да се състои на 18 август, понеделник, от 21:15 часа на стадиона в Кърджали.

Според последните промени в правилника на БФС, всеки отбор има право да поиска отлагане на един мач от шампионата преди участие в плейоф за влизане в груповата фаза на европейските клубни турнири или между двата плейофни сблъсъка.

Арда се възползва именно от тази възможност, избирайки да отложи срещата с "червените", докато двубоят от шестия кръг срещу Славия ще се проведе по предварително обявения график.

Очаква се до края на деня от БФС да излязат с официално становище относно искането на кърджалийци.