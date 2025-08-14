Новини
Руските войски са на километър от Покровск, евакуацията на цивилни е почти невъзможна
  Тема: Украйна

Руските войски са на километър от Покровск, евакуацията на цивилни е почти невъзможна

14 Август, 2025 05:54, обновена 14 Август, 2025 05:57

В града са останали 1327 мирни жители

Руските войски са на километър от Покровск, евакуацията на цивилни е почти невъзможна - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията в Покровск, Донецка област, в момента е най-тежка: Руските войски са на около километър, а в града остават 1327 цивилни, съобщи по телевизията началникът на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин, предаде Укринформ.

"В момента в Покровск, където положението е най-тежко, са останали 1327 души, а врагът е на около километър. Но нашите отбранителни сили правят всичко възможно, за да задържат окупаторите, те са много силни", каза ръководителят на областта.

Според него евакуацията от града в момента е възможна само с подкрепата на украинските военни.

"Що се отнася до евакуацията, тя е почти невъзможна без Силите за отбрана, тъй като врагът обстрелва всички пътища за достъп с безпилотни летателни апарати на оптични влакна... Тези, които искат да напуснат сега, могат да го направят само с подкрепата на Силите за отбрана", добави Филашкин.


Украйна


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Уса

    47 69 Отговор
    Разкъсана отбрана на всу и огромни пролуки на фронтовата линия

    Коментиран от #35

    06:06 14.08.2025

  • 4 Българин

    66 81 Отговор
    Тези хора чакат руските войски с погача в ръцете си.

    Коментиран от #51

    06:07 14.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Петър

    31 38 Отговор
    Възможно ли е, Сърбия да си върне Косово и Кипър да си върне Северен Кипър?

    Коментиран от #21, #24

    06:10 14.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Аз територия

    40 3 Отговор
    на Русия не давам. ЕС също не дава но Путин си я взема. А голям брат не ме защитава. Но аз се перча и ям бой.

    06:11 14.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Георги

    49 6 Отговор
    преди 2 дни руснацие като казаха, че са пробили към Покровск, украинците се спукаха да викат "не е вярно", сега вече не могат да отричат. Ама то така става всеки път не знам някой още връзва ли им се.

    06:19 14.08.2025

  • 13 И Киев е Руски

    48 6 Отговор
    Никой не иска да се евакуира. Хората чакат руснаците да ги освободят

    06:20 14.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Име

    28 3 Отговор
    Хубав ден!

    06:22 14.08.2025

  • 16 Анонимен

    0 12 Отговор
    Поздрави от Брад Пит!

    06:23 14.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Гледащ

    27 11 Отговор
    А Киев има намерението да пресъздаде буча отново във това село за това не са ги преместили хехехе точно преди срещата във Аляска това трябва да е по сценарии

    06:24 14.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Факти

    6 28 Отговор
    Покровск нали преди две седмици го бяха превзели за десети път?

    Коментиран от #42

    06:27 14.08.2025

  • 23 Божеййй

    29 3 Отговор
    Гледам пюбителско видео от Виница! Някакви разбойници мобилизатори натиснали едно момче като хиени антилопа, искат да го завпекат на фронта и местните се борят с тях да го отърват! Накрая го измъкнаха и в яда си мобилизатора налетя на един човек да го бие, хората повикаха стоящ наблизо полицай и той респектира пишман мобилизаторите! Загубена работа!

    06:28 14.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бачо

    25 1 Отговор
    Че кой е казал че искат да напускат,те ако искаха отдавна да са тръгнали,но чакат своите освободители

    06:30 14.08.2025

  • 26 Атлантик

    24 3 Отговор
    И без това градът няма никакво стратегическо значение, защо го бранят?
    Да се чуди човек.

    06:31 14.08.2025

  • 27 Въпросче

    29 31 Отговор

    До коментар #18 от "Въпрос":

    Що поне един русо..роб не отиде да се бие за Путин, иначе лаят тук като помояри

    Коментиран от #37, #47

    06:32 14.08.2025

  • 28 Зеленски

    13 14 Отговор
    Навремето големия ми брат ми биеше два шамара и ми взимаше джобните , същото е и тук.
    Нищо необичайно не е станало.

    06:33 14.08.2025

  • 29 Ний ша Ва упрайм

    17 3 Отговор
    съпка по стъпка до Льов май

    06:33 14.08.2025

  • 30 Ъъъъъъъъ

    17 3 Отговор
    С две думи; И Покривал падна!

    06:35 14.08.2025

  • 31 Хората

    23 2 Отговор
    Не напускат защото се надяват да бъдат освободени. После и тези, които са напуснали по принуда ще се завърнат по родните си места.
    Така е било и през 1941-1943 година, когато там е вилнял Вермахтът.

    06:36 14.08.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Сега

    19 5 Отговор
    Зеления клоун ще ореве орталъка !

    06:36 14.08.2025

  • 34 Крива Кратуна

    19 3 Отговор

    До коментар #20 от "Паднала ти е кривата, русофилска кратуна":

    И двата са паднали отдавна, не знаеш ли?

    Или още вярваш, че и Бахмут, Авдеевка, Вугледар, Маринка...не са паднали, а Зеленски още ги брани с голи гърди

    Коментиран от #46

    06:38 14.08.2025

  • 35 Сериозно ли? 😯

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "Уса":

    И как го разбра това?

    Коментиран от #48

    06:39 14.08.2025

  • 36 Не са "на километър"

    17 2 Отговор
    а са в града!

    06:40 14.08.2025

  • 37 Въпросче

    11 4 Отговор

    До коментар #27 от "Въпросче":

    И защо натовските ибрици се върнаха от Възродителната екскурзия , а не стояха при братята си по оръжие от Алианса в Анадола ?

    06:41 14.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мишел

    15 1 Отговор
    От няколко дни в центъра на Покровск руските щурмоваци са повече от украинските военни. . Украинските гарнизони в Покровск и Мирноград (оценявани на 13 000 военни през юли) са в общ котел с отвор от 6 км., като всички транспортни връзки са прерязани от руската армия. Очаква се всеки момент превземането на двата града

    Коментиран от #57

    06:46 14.08.2025

  • 41 Ей сега идва

    11 2 Отговор

    До коментар #39 от "Рано е да се":

    контранаступа и копейките ще реват! Нъл тъй?

    06:49 14.08.2025

  • 42 Ами..

    12 1 Отговор

    До коментар #22 от "Факти":

    Преди 10 дена превзеха Часов Яр. Украйнците отрекоха. Бъркаш с Покровск в който казаха че само са влезли засега

    Коментиран от #56

    06:50 14.08.2025

  • 43 Май,май...!

    13 0 Отговор
    ,,Силите за отбрана" ще са напуснали града,преди цивилните...

    Коментиран от #50

    06:50 14.08.2025

  • 44 СПОКОЙНО

    7 5 Отговор

    До коментар #39 от "Рано е да се":

    Я КАЖИ НЕЩО ЗЯ ТРИТЕ ДЕНА
    ИЛИ ЗА МИЛИОНИТЕ РУСКИ ЖЕРТВИ
    ИЛИ ЗА ТОКЧЕТАТА НА ПУТИН
    ЩО МЛЪКНАХТЕ БЕ ДЕБ....ИЛИ
    А ДАЛИ СЕ РАДВАМЕ СИ Е НАША РАБОТА АМА НА ВАС ВИ Е ВРЕМЕ ДА ВИЕТЕ ОТ ЗЛОБА

    06:51 14.08.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Ъъъъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "Крива Кратуна":

    Що им се връзваш?
    Не виждаш ли, че взлобата си модерачерчето ми кзтеи мнението. Все едно ще спре гората да се разлиства.🤣

    06:52 14.08.2025

  • 47 ОТГОВОРЧЕ

    6 0 Отговор

    До коментар #27 от "Въпросче":

    ИМАМЕ РАБОТА ТУКА
    ТРЯБВА ДА ЧИСТИМ ОТ ПОДОБНИ НА ТЕБЕ БОКЛУЦИ

    06:53 14.08.2025

  • 48 И децата разбраха!

    8 3 Отговор

    До коментар #35 от "Сериозно ли? 😯":

    Че Украйна губи тази война!
    Само Ти още не си го разбрал...

    06:54 14.08.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Ъъъъъъъ

    9 2 Отговор

    До коментар #43 от "Май,май...!":

    А "Азов"-ците как знаят да бягат, не е истина. Не е като да не сме ги виждали.🤣

    06:55 14.08.2025

  • 51 Мишел

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "Българин":

    Украинските войници разстрелват тези жители, които отказват евакуация от селищата, които са пред превземане( в полски и руски медии, със снимки )

    06:56 14.08.2025

  • 52 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    4 9 Отговор
    🤣🤣🤣🤣..Ша падна от смеххх, ша падна бе.. нали го беха вече превзели тоа Покровск бе.. вътре се били разхождали ДРГ като у дома си..а сега.. били на километър от Покровск. ( справка- гр Покровск- намира се на около 50км от Донецк, абе направо си е краен квартал..от 2014 година асвабадителите го асвабаждают и още не с аго асвабадили)

    06:56 14.08.2025

  • 53 ОТГОВОРЧЕ

    2 1 Отговор
    ИМАМЕ РАБОТА ТУКА
    ТРЯБВА ДА ЧИСТИМ ОТ ПОДОБНИ НА ТЕБЕ БОКЛУЦИ

    06:56 14.08.2025

  • 54 Видяхте ли видеото в тубата...?!

    9 3 Отговор
    Със Зеленски,как явно дрогиран,гримасничи и се държи неадекватно,след Европейската среща...!

    06:57 14.08.2025

  • 55 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "от вчера":

    Астига бе... според твойте сметки, ако с апревземали до сега по толкова кв/км на ден, вече да са некъде около Лисабон бе.. А тия още се спрепат около тоя Покровск..Тва беше виц ана деня. Я сега ни кажи, как Валодя Великии вдруги ден ще си вземе обратно Аляска.. От къде ви събират такива тука бе.. 🤣🤣

    Коментиран от #60

    06:59 14.08.2025

  • 56 Факти

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Ами..":

    Часов Яр нали го бяха взели миналата година? За Покровск пък слушам поне от две години. С тия темпове Киев ще го вземат в 22-ри век. То дотогава човечеството ще е изоставило нефта и газа и Русия ще се е върнала в 19-ти век.

    07:04 14.08.2025

  • 57 Да питам 🤣🤣🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Мишел":

    Тоя всеки момент дали ще стане докъм 5-6 януари 2028 година..

    07:04 14.08.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 За ,,Аляска"-не знам...!

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Но знам за Крим и Донбас,че вече със сигурност са Руски...!

    07:06 14.08.2025

  • 61 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Ще загуби Русия":

    Пак ли ще загуби бе? Ми ти тая Русия я разтуряш 4 години бе. То не беха свършили самолети, то не беше Пуитн парнал от джама.
    Погледни си бандерското блато на къде е тръгнало, па тогава ми се прави на "правоверен". Свърши се с твоята украина. Скоро ще я има само по миналогодишните вестници.

    07:08 14.08.2025

  • 62 Зелен чифутски сопол

    2 0 Отговор
    Хората очакват с нетърпение руснаците да ги освободят от тиранията на Г@ДНИТЕ ЕВРЕИ.

    07:09 14.08.2025

