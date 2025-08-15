Новини
Двама български плувни асове с престижни постове в Световната федерация по плувни спортове

15 Август, 2025 16:57 339 0

Петър Стойчев и Таня Богомилова получиха признание на световно ниво

Двама български плувни асове с престижни постове в Световната федерация по плувни спортове - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Легендите на родното плуване Петър Стойчев и Таня Богомилова получиха признание на световно ниво, след като бяха избрани за членове на ключови комисии към Световната федерация по плувни спортове (World Aquatics).

След провелия се наскоро конгрес на международната организация в Сингапур, номинациите на двамата бяха официално потвърдени. Така България ще има свои представители в управлението на световния плувен елит до 2029 година, информираха от Българската федерация по плувни спортове.

Петър Стойчев, който е световен и европейски шампион, както и многократен носител на Световната купа по плуване в открити води, ще заеме място в Техническата комисия на World Aquatics. Със своя богат опит и авторитет, той ще допринася за развитието и усъвършенстването на правилата в този спорт.

От своя страна, олимпийската и европейска шампионка Таня Богомилова ще бъде част от Комисията по плуване в открити води. Нейният принос и експертиза ще бъдат от ключово значение за бъдещите инициативи и политики в тази дисциплина.

Това признание е не само личен успех за Стойчев и Богомилова, но и огромна чест за българското плуване, което заема все по-значимо място на световната сцена.


