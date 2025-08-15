Доналд Тръмп на път за Аляска: ВИСОК ЗАЛОГ!!! Украйна сама ще реши дали иска размяна на територии с Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп замина за срещата с руския президент Владимир Путин в Аляска, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.
Тръмп напусна Белия дом във Вашингтон рано тази сутрин и след това се качи на президентския самолет "Еър Форс 1", който излетя от военновъздушната база "Андрюс" в щата Мериленд, се вижда на кадри, излъчени от американските телевизионни канали.
Според графика на правителството на САЩ самолетът на Тръмп ще кацне в 11 ч. местно време (19:00 часа по Гринуич) днес в Анкоридж, най-големия град в Аляска, където ще се проведе важна среща на върха с руския президент Владимир Путин.
Тръмп ще започне участието си в двустранна програма в 15 ч. източноамериканско време (19:00 ч. по Гринуич) и се очаква да отпътува от Анкоридж обратно за Вашингтон в 21:45 ч. източноамериканско време според ежедневния график на Белия дом, уточнява Си Ен Ен.
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да преговаря от името на Украйна по време на днешната си среща с руския си колега Владимир Путин и че ще остави Киев сам да реши дали да се съгласи на размяна на територии с Русия, предаде Ройтерс.
Тръмп каза, че целта му е да събере двете страни на масата за преговори и че всякаква размяна на територии ще бъде разгледана едва тогава.
"Тези въпроси ще бъдат разгледани, но трябва да оставя Украйна да вземе това решение сама и смятам, че Киев ще вземе правилното решение. Не съм тук да преговарям от името на Украйна, а съм тук, за да ги събера на една маса", каза Тръмп пред журналисти на борда на "Еър Форс Уан".
Коментарите на американския президент вероятно целят да успокоят Украйна, която се опасява, че американско-руските разговори могат да замразят конфликта във вреда на Киев, посочва Ройтерс.
Тръмп каза, че руската лятна офанзива в Украйна вероятно цели да даде на Путин лостове за влияние при всякакви мирни преговори.
"Смятам, че те се опитват да преговарят. Той (Владимир Путин) се опитва да подготви почвата. Смята, че това ще му помогне да постигне по-добра сделка. Това всъщност го безпокои, но в неговото съзнание за постигането на по-добра сделка ще помогне, ако могат да продължат с убийствата", каза Тръмп, цитиран от Ройтерс.
Американският президент допълни, че очаква срещата му с Путин да донесе резултати предвид високия залог и слабостта на руската икономика.
"Той е умен човек и се проявява като такъв от много време, но и аз съм същият (...) Разбираме се добре, има голямо уважение и от двете страни и аз мисля, знаете ли, че нещо ще се получи от това", заяви американският президент.
Той вижда добър знак в това, че Путин води със себе си бизнес лидери, но допълни, че не могат да бъдат сключени никакви сделки, докато конфликтът в Украйна не бъде уреден.
"Харесвам желанието им да правят бизнес, но няма да правим бизнес, докато войната не приключи", каза Тръмп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 2222
Коментиран от #2, #11, #18, #32, #56, #66, #85, #102, #123
16:08 15.08.2025
2 Евгени от Алфапласт
До коментар #1 от "2222":Може. Но първо зеления наркоман.
16:09 15.08.2025
3 Промяна
Коментиран от #10, #41, #58, #106, #119
16:11 15.08.2025
4 !!!?
Коментиран от #75
16:11 15.08.2025
5 Сега се сещам в кой филм съм гледал
В Смотаняци 😀
Коментиран от #9, #19
16:11 15.08.2025
6 Луганск
В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ
Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".
Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!
Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните чакали, те скоро ще умрат!
ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ
Коментиран от #17, #20, #33, #37, #39, #74
16:11 15.08.2025
7 Сатана Z
16:12 15.08.2025
8 Хаха
16:12 15.08.2025
9 Да да сещам се и аз
До коментар #5 от "Сега се сещам в кой филм съм гледал":Абсолютна прилика
16:14 15.08.2025
10 Тръмп
До коментар #3 от "Промяна":Слушам и изпълнявам! Други заповеди?😅
16:14 15.08.2025
11 Още новини от Украйна
До коментар #1 от "2222":А не очакваш ли да ти поникнат рога на главата докато се правиш на интересен?
16:14 15.08.2025
12 Ами сега
16:14 15.08.2025
13 Истината
Коментиран от #91
16:15 15.08.2025
14 Нема такъв смешник!
Америка врякаше, че с терористи не преговаря!
Коментиран от #27, #127
16:15 15.08.2025
15 готино
Коментиран от #21, #129, #138
16:15 15.08.2025
16 Чичо
Коментиран от #25
16:16 15.08.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 кап.Загоров
До коментар #1 от "2222":Защо да губят време.Може да го съдят и елиминират на място.
16:20 15.08.2025
19 Трябва да се гледа филма
До коментар #5 от "Сега се сещам в кой филм съм гледал":Много меме-та ще се родят от там 🤣🤣🤣
16:20 15.08.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Морския
До коментар #15 от "готино":Катъра няма кво да каже.Така му е наредил психопата.
16:22 15.08.2025
22 !!!?
...но Светът би простил ако това води до спасяването на Украйна и цялата Човешка Цивилизация от Кремълската фашистка хунта !!!?
Коментиран от #31
16:22 15.08.2025
23 Прогноза
16:23 15.08.2025
24 Този циркаджия, нищо не може да направи!
Коментиран от #78
16:23 15.08.2025
25 Уилям Херингтън
До коментар #16 от "Чичо":То Европата и газ и бензин си има, спокойно. Със санкциите цените на горивата са по-ниски. Европа богатее, руzия пропада.
16:24 15.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Злобното Джуджи
До коментар #14 от "Нема такъв смешник!":"...Америка врякаше, че с терористи не преговаря!.."
Точно Путин, Лошад и Захарова пищяха че с терористи няма да преговарят, пък накрая станаха първи дружки с Ким, Талибан и Рачаболизада. Следващия ще е Зельо.
Коментиран от #29
16:25 15.08.2025
28 Това бързане
16:31 15.08.2025
29 Защо слагаш
До коментар #27 от "Злобното Джуджи":Зеленски при терористите
Той не е терорист кой е диктатор
16:32 15.08.2025
30 Докато натовско оръжие
Коментиран от #64
16:33 15.08.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гончар Романенко
До коментар #1 от "2222":Виж това!
Коментиран от #44
16:35 15.08.2025
33 Запада капитулира от векове....
До коментар #6 от "Луганск":Май СССР и СОЦА капитулираха. За векове.
Коментиран от #68
16:35 15.08.2025
34 Не мога да разбера
16:36 15.08.2025
35 Пуснете си
16:36 15.08.2025
36 Щатско оръжие громи Русия
16:37 15.08.2025
37 Да,
До коментар #6 от "Луганск":Твоята "велика русия" прилича на дърта npocтiтyтka облечена в китайско елече. Едно време старите хора на това му викаха: "Отгоре гиздеж, отдолу гниеж". Те това е твоята pyciя.
Коментиран от #48
16:37 15.08.2025
38 Дреме му на Тръмп
16:38 15.08.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Украйна...идеалният полигон
16:39 15.08.2025
41 Ама като гледам
До коментар #3 от "Промяна":Май си украински мигрант дошъл на наши издръжки , вземи се върни на фронта неможач
16:40 15.08.2025
42 Мир в Украйна нема да има
16:41 15.08.2025
43 Може,
До коментар #26 от "Фил":Ама сигурно си имал двойка по география. Фашистите започват от западната граница на Рашата и все на изток до Китай. Ми то вече домочадието на блатното жуже учат китайски и целуват kopaня.
16:41 15.08.2025
44 Тия и двамата
До коментар #32 от "Гончар Романенко":Са в небитието.....
16:44 15.08.2025
45 Професор
16:46 15.08.2025
46 Атина Палада
За нищо на света не искам да съм на неговото място..:)
16:47 15.08.2025
47 Ами..
Коментиран от #51
16:50 15.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Срещата е безсмислена
16:53 15.08.2025
50 Дух
Коментиран от #52
16:53 15.08.2025
51 САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #47 от "Ами..":Никога да фалират.....това да не ти е СССР....
Коментиран от #55
16:54 15.08.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Фалконети
До коментар #39 от "🤣🤣🤣🤣":Скоро Европа ще бъде присъединена към големия Свят.
Стига с това положение на васали и обслужващ персонал.
16:56 15.08.2025
54 БгТопИдиот🇧🇬
16:57 15.08.2025
55 то краварника отдава е фалирал
До коментар #51 от "САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ":Скоро ще живеят под наем там .
Коментиран от #72
16:57 15.08.2025
56 2222
До коментар #1 от "2222":А аз очаквам урсуланците да бъдат изпратени на фронта
16:57 15.08.2025
57 az СВО Победа80
16:57 15.08.2025
58 Промяна
До коментар #3 от "Промяна":Хайде арестувай го де
16:58 15.08.2025
59 не може да бъде
ейт Болдуин
Коментиран от #62
17:01 15.08.2025
60 Пха ха ха ха
До коментар #20 от "Съветски":Ходи баба си да оправяш тя се е подмокрила
17:03 15.08.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Путин го обстрелват САЩ
17:11 15.08.2025
64 Да ти разгромя
До коментар #30 от "Докато натовско оръжие":Кривата зурла
Коментиран от #71
17:11 15.08.2025
65 Госあ
17:11 15.08.2025
66 бай Ставри
До коментар #1 от "2222":Ако това стане, очаквай рязка промяна в климата и повишение на радиационния фон. Сигурен съм, че не можеш да го преживееш. Има дебили в ЕС и САЩ, които си мислят, че ще го преживеят. Няма да бъде за дълго.
17:11 15.08.2025
67 Факти
17:11 15.08.2025
68 Българин
До коментар #33 от "Запада капитулира от векове....":Пак ще се говори на Руски в Берлин и Париж
Коментиран от #70, #80
17:12 15.08.2025
69 Путин го обстрелват САЩ
До коментар #61 от "Жалка жълтопаветна измет":Кво може да направи...Нищо....само гледа как руските военни обекти са мишени на щатското оръжие.
17:13 15.08.2025
70 Може да се говори
До коментар #68 от "Българин":На английски в ...Москва....
17:14 15.08.2025
71 Докато натовско оръжие
До коментар #64 от "Да ти разгромя":Громи Путин.....мир в Украйна нема да има...Версай ми.
17:15 15.08.2025
72 САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ
До коментар #55 от "то краварника отдава е фалирал":Не ги мисли американците.....те управляват света. Що ли Русия и Китай наливат още милиарди в САЩ.
Коментиран от #76, #77
17:17 15.08.2025
73 бай Ставри
17:17 15.08.2025
74 ТИГО
До коментар #6 от "Луганск":И ТИ да живееш в тази Русия заедно с другите путлEрAсти! И да не се връщаш ,прав ти път към "Великата Просия" и да захраниш АЕЦ дето бълнуващ
17:21 15.08.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 таратанци
До коментар #72 от "САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ":Нищо не наливат Китай и Русия в краварника . Освобождават се от доларови активи .
17:24 15.08.2025
77 Ами...
До коментар #72 от "САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ":вече не наливат. затова е тази среща
Коментиран от #88
17:26 15.08.2025
78 😅😂😆.....
До коментар #24 от "Този циркаджия, нищо не може да направи!":Егати мечката, 🤣, много е дръглива ве🤣.
17:29 15.08.2025
79 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
17:29 15.08.2025
80 Може,
До коментар #68 от "Българин":Ама в кината. Ще гледат филма с Афоня, та в деревнята каквото тогава, такова и сега. ХIХ век.
17:34 15.08.2025
81 @@@
Путин е умен човек. Залогът е висок!
17:36 15.08.2025
82 Механик
Щото самата дума РАЗМЯНА предполага, че едните дават нещо, а другите им отвръщат със същото.
Та, коя руска територия е в ръцете на Укрите?
п.п.
В същност, то там всичко си е руска територия.
17:37 15.08.2025
83 Руснак без крак
17:38 15.08.2025
84 Путин да моли Тръмп
17:43 15.08.2025
85 гладна кокошка просо сънува
До коментар #1 от "2222":това да не е Бойко да арестуват.
17:44 15.08.2025
86 😉........
До коментар #62 от "Атина Палада":И няма как да са Централна тема за Украйна, след като имаше сондажи между Тръмп и европейските лидери, броженията в американското общество, дори и в републиканската партия, отделните кланове, части от икономическият елит, тук визирам акулите от Уолстрийт са против колебливата му и унизителна политика спрямо Русия, американците не обичат да бъдат унижавани и подигравани, отделно обруганите и изгонени от Тръмп кадри на ЦРУ не се знае какви карти държат в ръкавите си😉, подозирам че натиск срещу него има, и той точно в негов стил се измята, и това ще е опипване на почвата, докъде в нахалството си арогантноста ще стигне Путин, все пак Америка е демокрация и никой няма да му позволи да запали война в Европа, не съм гледал CNN, но интересно ще е тази вечер.
Коментиран от #92, #116
17:44 15.08.2025
87 Зеления надрусаняк де е бе ?????
Коментиран от #89
17:45 15.08.2025
88 Фактите говорят друго
До коментар #77 от "Ами...":Китай наливат най много пари в САЩ,.....ПУТИН по-малко , но не се отказва....
17:45 15.08.2025
89 Без Зеленски
До коментар #87 от "Зеления надрусаняк де е бе ?????":Нищо нема да стане....двамата старци трудно ша го проумеят.
17:46 15.08.2025
90 Простият
17:46 15.08.2025
91 Не е така!
До коментар #13 от "Истината":Последното ти изречение показва колко си ограничен и елементарен. Живей бързо! Нямаш време!
17:47 15.08.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Евреина нетаняху във затвора !!!!!!
17:48 15.08.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Структура на дълга на сащ
Китай 1159,8 25,69 %
Япония 912,4 20,21 %
Великобритания 346,5 7,68 %
ОПЕК 229,8 5,09 %
Бразилия 211,4 4,68 %
Тайван 153,4 3,4 %
Карибски банков център 148,3 3,29 %
Хонконг 121,9 2,7 %
Русия 115,2 2,55 %
Швейцария 108,2 2,4 %
Канада 90,7 2,01 %
Люксембург 68 1,81 %
Германия 61,2 1,36 %
Тайланд 59,8 1,32 %
Сингапур 57,4 1,27 %
Индия 41 0,91 %
Турция 39,3 0,87 %
Ирландия 33,5 0,74 %
Корея 32,5 0,72 %
Белгия 31,4 0,7 %
Полша 27,9 0,62 %
Мексико 27,7 0,61 %
Италия 25,4 0,56 %
Нидерландия 23,7 0,53 %
Франция 23,6 0,53 %
Филипини 23,6 0,53 %
Норвегия 21,1 0,47 %
Швеция 20,9 0,46 %
Колумбия 19,9 0,44 %
Израел 19,1 0,42 %
Чили 18,9 0,42 %
Египет 12,9 0,29 %
Малайзия 12,7 0,28 %
Австралия 12,3 0,27 %
Други 202,5 4,49 %
Всичко 4514
17:50 15.08.2025
96 Истината боли нали
До коментар #94 от "Оди на преглед бе трол":Само путинистите не го признават
Коментиран от #104
17:52 15.08.2025
97 Двама СТАРЧОЦИ
Коментиран от #100
17:54 15.08.2025
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Путин да моли Тръмп
17:55 15.08.2025
100 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!
До коментар #97 от "Двама СТАРЧОЦИ":Цяла новоросия във РУСИЯ и готово !!!!
17:55 15.08.2025
101 Пламен
Това все едно м.нгали да ти влезнат във вилата и да искат да я разменят за апартамента ти.
Коментиран от #105
17:55 15.08.2025
102 Хайо
До коментар #1 от "2222":Ще останеш с очакването .Доста си зле щом това очакваш .Учи и се образовай повече .
17:55 15.08.2025
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Пишеш като побъркан от няколко ника
До коментар #96 от "Истината боли нали":Ти побъркан ли си ???
Коментиран от #107
17:57 15.08.2025
105 Размяна на територия
До коментар #101 от "Пламен":За отказ на Украйна от НАТО.
17:57 15.08.2025
106 Тръмп
До коментар #3 от "Промяна":Ела го арестувай ти .Аз световна война нямам намерение да започвам заради хора с умствен капацитет като твоя ,а на теб ако не ти се живее ,освободи ни сам от присъствието си.Я огледай се около теб е пълно със скали,мостове и магистрали ,все ще избереш начин да го направиш .
17:57 15.08.2025
107 Истината боли нали
До коментар #104 от "Пишеш като побъркан от няколко ника":Щатски ракети громят путинова Русия...или не е вярно....
17:58 15.08.2025
108 Хи хи хи
До коментар #103 от "Дреме му на Зеленски":Зеленски ще се удреме на хладно във СИБИР !
Коментиран от #111
17:58 15.08.2025
109 Архимандрисандрит Бибиян
17:58 15.08.2025
110 Путинистче идиотче
17:59 15.08.2025
111 Дреме му на Зеленски
До коментар #108 от "Хи хи хи":Трепе руснаци в Украйна и ....Русия....путинягата да му мисли.
Коментиран от #117
18:00 15.08.2025
112 Мазало при Покровск.
18:05 15.08.2025
113 Факт
18:06 15.08.2025
114 Покровск
Коментиран от #115
18:08 15.08.2025
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Атина Палада
До коментар #86 от "😉........":Европа е в девета глуха! Не е вече нито фактор нито нищо...Сега коалицията на желаещите (разбирай Стария Мър,Макарон и МерцИ ) са "пощръклели" ,защото знаят добре,че срещата не е за Украйна а за бизнес ...ЕС загина,британците се разпадат,а СаЩ са на ръба...Тръмп завари пълна разруха след Байдън...Сега иска да закрепи положението .." Изтърбуши" ЕС колкото можа .Все пак ЕС е създаден от САЩ и следвоенно (ВСВ) е финансиран от САЩ.Сега САЩ си взимат всичко..
ЕС е точно като онези ,дето им казват "държанки" ,идва момент ,когато чичко то си взима всичко и те се озовават на улицата голи и боси:)
Абсолютно същата асоциация е ЕС със САЩ!
Тръмп се мъчи да вкара руски капитали в САЩ,както и съвместно (руски и американски ) компании да разработват /извличат от недрата природни ресурси..Плюс това ,Русия да увеличи износа на природни ресурси за САЩ....Което явно е договорено още от предходните срещу на Русия и САЩ..Не случайно,данните сочат,че второто тримесечие на тази година износа на Русия за САЩ се е увеличил цели три пъти.....Иде реч за минерали ,петрол и др.
Между другото да ти споделя...На моя колежка синът й учи за капитан на кораб..Изкара една година и втората била не в университета,ами пътуват с кораби.Нещо като ..да кажем практика..И сега замина юли месец .На танкер ли се казва ,където превозват петрол.Всеки ден се чуват по интернет..И момчето казва,че превозват петрол от Южна Корея за САЩ..Само там ще бъде до пролетта..А Южна Корея е страната внасяща
Коментиран от #118, #136
18:15 15.08.2025
117 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #111 от "Дреме му на Зеленски":Западняците+пуделите им имат много странен обичай.
На всеки сто години да наторяват добре руските земи.
Или с ек скре ментите си или с тру повете си.
Ад мина е зло бен.
Опорките защитава.
18:15 15.08.2025
118 Атина Палада
До коментар #116 от "Атина Палада":.Само там ще бъде до пролетта..А Южна Корея е страната внасяща най много петрол от Русия..След санкциите ,започна да внася от Мароко..А Мароко е увеличило вноса на петрол от Русия...:)))
18:17 15.08.2025
119 Удри
До коментар #3 от "Промяна":Истинският Путин е във фризер. В момента управлява режимът в Кремъл чрез двойници на Путин. Накрая ще хвърлят вината за разрухата и мизерията в Русия върху Путин.
Коментиран от #130
18:17 15.08.2025
120 Покровск
18:18 15.08.2025
121 Жълтопаветен канибал
Най-големите корумпета, бандерите от укрорайаха, живеещи на подаяния, какво ще решават? Те нямат ораво да решават!
18:18 15.08.2025
122 Средния
18:19 15.08.2025
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Оцелял германец в САЩ е Тръмп
18:22 15.08.2025
125 Удри
18:23 15.08.2025
126 Факт
Рива от умиление?!
Е, досега не е ли разбрал какви са намеренията му?!
Ако не е, значи е пълен идиот.
Но друго искам да кажа на идиотите, които гласуваха за този фашизиран нарцис.
Да преговаряш с Путин е все едно Рузвелт да преговаря с Хитлер.
Няма друго такова падение и унижение в американската история.
Коментиран от #128
18:25 15.08.2025
127 Опа
До коментар #14 от "Нема такъв смешник!":Преговори няма да има. Тръмп си прави реклама заради Нобеловата награда за мир.
18:28 15.08.2025
128 Рузвелт
До коментар #126 от "Факт":Не е преговарял с Хитлер но Чембърлейн да преговаряла и дори е подарил Чехия на германците
18:29 15.08.2025
129 Така е
До коментар #15 от "готино":Тези хора живеят с илюзията за величието на СССР. Нищо, че се разпадна и свърши с купонна система. Сега ще до съсипят остатъците от Русия.
18:31 15.08.2025
130 В Аляска
До коментар #119 от "Удри":Отива не двойник на Путин А него в тройник
18:32 15.08.2025
131 Естествено, че Украйна
18:32 15.08.2025
132 Укронацистите
18:33 15.08.2025
133 Путин
Коментиран от #135
18:34 15.08.2025
134 Покровск
18:35 15.08.2025
135 Зеленски и да мълчи
До коментар #133 от "Путин":Трепе путинисти като за последно....
18:36 15.08.2025
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 При Покровск путинистите занулени
18:40 15.08.2025
138 Сесесере2🤢🤮
До коментар #15 от "готино":И този век няма да стане другари рисувайте по пет петолъчки на ден за успокоение 🍌🤩🍌🤩🍌
18:40 15.08.2025
139 Атина Палада
До коментар #136 от "😉........":Разсмиваш ме! Мисля ,че ме провокираш.Не вярвам да го мислиш това ,което си написал...
18:44 15.08.2025
140 ЛИЛИ
18:46 15.08.2025