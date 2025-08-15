Доналд Тръмп на път за Аляска: ВИСОК ЗАЛОГ!!! Украйна сама ще реши дали иска размяна на територии с Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп замина за срещата с руския президент Владимир Путин в Аляска, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Тръмп напусна Белия дом във Вашингтон рано тази сутрин и след това се качи на президентския самолет "Еър Форс 1", който излетя от военновъздушната база "Андрюс" в щата Мериленд, се вижда на кадри, излъчени от американските телевизионни канали.

Според графика на правителството на САЩ самолетът на Тръмп ще кацне в 11 ч. местно време (19:00 часа по Гринуич) днес в Анкоридж, най-големия град в Аляска, където ще се проведе важна среща на върха с руския президент Владимир Путин.

Тръмп ще започне участието си в двустранна програма в 15 ч. източноамериканско време (19:00 ч. по Гринуич) и се очаква да отпътува от Анкоридж обратно за Вашингтон в 21:45 ч. източноамериканско време според ежедневния график на Белия дом, уточнява Си Ен Ен.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да преговаря от името на Украйна по време на днешната си среща с руския си колега Владимир Путин и че ще остави Киев сам да реши дали да се съгласи на размяна на територии с Русия, предаде Ройтерс.

Тръмп каза, че целта му е да събере двете страни на масата за преговори и че всякаква размяна на територии ще бъде разгледана едва тогава.

"Тези въпроси ще бъдат разгледани, но трябва да оставя Украйна да вземе това решение сама и смятам, че Киев ще вземе правилното решение. Не съм тук да преговарям от името на Украйна, а съм тук, за да ги събера на една маса", каза Тръмп пред журналисти на борда на "Еър Форс Уан".

Коментарите на американския президент вероятно целят да успокоят Украйна, която се опасява, че американско-руските разговори могат да замразят конфликта във вреда на Киев, посочва Ройтерс.

Тръмп каза, че руската лятна офанзива в Украйна вероятно цели да даде на Путин лостове за влияние при всякакви мирни преговори.

"Смятам, че те се опитват да преговарят. Той (Владимир Путин) се опитва да подготви почвата. Смята, че това ще му помогне да постигне по-добра сделка. Това всъщност го безпокои, но в неговото съзнание за постигането на по-добра сделка ще помогне, ако могат да продължат с убийствата", каза Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Американският президент допълни, че очаква срещата му с Путин да донесе резултати предвид високия залог и слабостта на руската икономика.

"Той е умен човек и се проявява като такъв от много време, но и аз съм същият (...) Разбираме се добре, има голямо уважение и от двете страни и аз мисля, знаете ли, че нещо ще се получи от това", заяви американският президент.

Той вижда добър знак в това, че Путин води със себе си бизнес лидери, но допълни, че не могат да бъдат сключени никакви сделки, докато конфликтът в Украйна не бъде уреден.

"Харесвам желанието им да правят бизнес, но няма да правим бизнес, докато войната не приключи", каза Тръмп.