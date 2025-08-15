Новини
Доналд Тръмп на път за Аляска: ВИСОК ЗАЛОГ!!! Украйна сама ще реши дали иска размяна на територии с Русия
  Тема: Украйна

Доналд Тръмп на път за Аляска: ВИСОК ЗАЛОГ!!! Украйна сама ще реши дали иска размяна на територии с Русия

15 Август, 2025 16:06, обновена 15 Август, 2025 17:21 4 234 140

Президентът на САЩ заяви още, че целта му е да събере двете страни на масата за преговори и че всякаква размяна на територии ще бъде разгледана едва тогава

Доналд Тръмп на път за Аляска: ВИСОК ЗАЛОГ!!! Украйна сама ще реши дали иска размяна на територии с Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп замина за срещата с руския президент Владимир Путин в Аляска, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Тръмп напусна Белия дом във Вашингтон рано тази сутрин и след това се качи на президентския самолет "Еър Форс 1", който излетя от военновъздушната база "Андрюс" в щата Мериленд, се вижда на кадри, излъчени от американските телевизионни канали.

Според графика на правителството на САЩ самолетът на Тръмп ще кацне в 11 ч. местно време (19:00 часа по Гринуич) днес в Анкоридж, най-големия град в Аляска, където ще се проведе важна среща на върха с руския президент Владимир Путин.

Тръмп ще започне участието си в двустранна програма в 15 ч. източноамериканско време (19:00 ч. по Гринуич) и се очаква да отпътува от Анкоридж обратно за Вашингтон в 21:45 ч. източноамериканско време според ежедневния график на Белия дом, уточнява Си Ен Ен.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че няма да преговаря от името на Украйна по време на днешната си среща с руския си колега Владимир Путин и че ще остави Киев сам да реши дали да се съгласи на размяна на територии с Русия, предаде Ройтерс.

Тръмп каза, че целта му е да събере двете страни на масата за преговори и че всякаква размяна на територии ще бъде разгледана едва тогава.

"Тези въпроси ще бъдат разгледани, но трябва да оставя Украйна да вземе това решение сама и смятам, че Киев ще вземе правилното решение. Не съм тук да преговарям от името на Украйна, а съм тук, за да ги събера на една маса", каза Тръмп пред журналисти на борда на "Еър Форс Уан".

Коментарите на американския президент вероятно целят да успокоят Украйна, която се опасява, че американско-руските разговори могат да замразят конфликта във вреда на Киев, посочва Ройтерс.

Тръмп каза, че руската лятна офанзива в Украйна вероятно цели да даде на Путин лостове за влияние при всякакви мирни преговори.

"Смятам, че те се опитват да преговарят. Той (Владимир Путин) се опитва да подготви почвата. Смята, че това ще му помогне да постигне по-добра сделка. Това всъщност го безпокои, но в неговото съзнание за постигането на по-добра сделка ще помогне, ако могат да продължат с убийствата", каза Тръмп, цитиран от Ройтерс.

Американският президент допълни, че очаква срещата му с Путин да донесе резултати предвид високия залог и слабостта на руската икономика.

"Той е умен човек и се проявява като такъв от много време, но и аз съм същият (...) Разбираме се добре, има голямо уважение и от двете страни и аз мисля, знаете ли, че нещо ще се получи от това", заяви американският президент.

Той вижда добър знак в това, че Путин води със себе си бизнес лидери, но допълни, че не могат да бъдат сключени никакви сделки, докато конфликтът в Украйна не бъде уреден.

"Харесвам желанието им да правят бизнес, но няма да правим бизнес, докато войната не приключи", каза Тръмп.


Оценка 4 от 20 гласа.
Оценка 4 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 2222

    39 82 Отговор
    Очаквам Путин да бъде арестуван и предаден на международния съд в Хага.

    Коментиран от #2, #11, #18, #32, #56, #66, #85, #102, #123

    16:08 15.08.2025

  • 2 Евгени от Алфапласт

    54 23 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Може. Но първо зеления наркоман.

    16:09 15.08.2025

  • 3 Промяна

    32 69 Отговор
    Тръмп защо се оставяш Путин да те заблуждава АрестувайПутин убиец диктатор в последните години

    Коментиран от #10, #41, #58, #106, #119

    16:11 15.08.2025

  • 4 !!!?

    11 20 Отговор
    Аляска 2025 !!!?

    Коментиран от #75

    16:11 15.08.2025

  • 5 Сега се сещам в кой филм съм гледал

    39 7 Отговор
    посрещането на Тръмп в Аляска
    В Смотаняци 😀

    Коментиран от #9, #19

    16:11 15.08.2025

  • 6 Луганск

    51 40 Отговор
    НА МАЛКИЯ ЗАПАДЕН СВЯТ ИДВА СМЪРТТА

    В АЛЯСКА ЗАПАДЪТ ЩЕ ПОДПИШЕ КАПИТУЛАЦИЯ ПРЕД РУСИЯ

    Пръдният Тръмп е толкова актьор, колкото евреинът Зеленски. Само театрите са различни. Един от бандата на град Кривой Рог, друг от мафиотските кланове на Ню Йорк. И двамата са хайпожори, нарциси, кокошки, безгранични. И двамата изпълняват главната роля в пиесата си - Жокера. Зеленски изгори бивша Украйна заради интересите на глобалистите и евреите. Червенокосият пръд Тръмп в процеса на унищожаване на стария световен ред и доларовата система. Грабежът на васалите е в разгара си. Здравейте тарифи. Основният лозунг на Жокера: след мен дори потоп. С този "багаж" Тръмп иска да преговаря с гросмайстора президент Путин. Нещо ми подсказва, че следващият ход в тази партия ще бъде мат и за двамата "Клоуни".

    Българи, гонете вън фалшивите си протежета на власт! Бъдете заедно с големия свободен свят, с Русия, Китай, Индия, Бразилия, С Азия, Африка, Америка!

    Русия ще ви построи АЕЦ, промишленост, ще възроди селското стопанство! Преследвайте западните чакали, те скоро ще умрат!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    Коментиран от #17, #20, #33, #37, #39, #74

    16:11 15.08.2025

  • 7 Сатана Z

    17 16 Отговор
    Преди да тръгне на път най Дончо си е лакирал ноктите в червен цвят против уроки и за да изглежда добре на снимката при ръкостискането с Владимир Путин

    16:12 15.08.2025

  • 8 Хаха

    14 9 Отговор
    Толкова път за няма и половин ден.

    16:12 15.08.2025

  • 9 Да да сещам се и аз

    13 7 Отговор

    До коментар #5 от "Сега се сещам в кой филм съм гледал":

    Абсолютна прилика

    16:14 15.08.2025

  • 10 Тръмп

    12 7 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Слушам и изпълнявам! Други заповеди?😅

    16:14 15.08.2025

  • 11 Още новини от Украйна

    28 6 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    А не очакваш ли да ти поникнат рога на главата докато се правиш на интересен?

    16:14 15.08.2025

  • 12 Ами сега

    13 3 Отговор
    Яко ще бегат баце.

    16:14 15.08.2025

  • 13 Истината

    16 41 Отговор
    Дреме му на шлифера на Тръмп. Пред него има много варианти. Ама пусьо така я е втасал, измъкване няма. Блъфира, че всичко е наред и постига успехи. Но с тези лъжи и блъфове може да заблуди само малоумните копейки.

    Коментиран от #91

    16:15 15.08.2025

  • 14 Нема такъв смешник!

    15 23 Отговор
    Бара се за президент на Велика Америка!
    Америка врякаше, че с терористи не преговаря!

    Коментиран от #27, #127

    16:15 15.08.2025

  • 15 готино

    39 6 Отговор
    Лавров вече пристигна, облечен с бял спортен суитчър с голям надпис СССР. Какво е искал да каже няма смисъл да гадаем, направо си го е казал.

    Коментиран от #21, #129, #138

    16:15 15.08.2025

  • 16 Чичо

    36 9 Отговор
    Бизнеса си е бизнес. Ще намерят общ език. Ще се договорят. Газ ще има на корем за европата и пак от Русия, ама за по пряко през посредника САЩ. За У няма да си говорят. Вече е решено.

    Коментиран от #25

    16:16 15.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 кап.Загоров

    11 28 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Защо да губят време.Може да го съдят и елиминират на място.

    16:20 15.08.2025

  • 19 Трябва да се гледа филма

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сега се сещам в кой филм съм гледал":

    Много меме-та ще се родят от там 🤣🤣🤣

    16:20 15.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Морския

    11 19 Отговор

    До коментар #15 от "готино":

    Катъра няма кво да каже.Така му е наредил психопата.

    16:22 15.08.2025

  • 22 !!!?

    13 32 Отговор
    Тръмп е безскрупулен и затова само такъв като него може да си позволи да се ръкува с най-голямият кръволок на 21 век Путлер...
    ...но Светът би простил ако това води до спасяването на Украйна и цялата Човешка Цивилизация от Кремълската фашистка хунта !!!?

    Коментиран от #31

    16:22 15.08.2025

  • 23 Прогноза

    9 22 Отговор
    След Аляска... Дончо сваля розовите очила 😍които носи когато говори за кремълския диктатор.

    16:23 15.08.2025

  • 24 Този циркаджия, нищо не може да направи!

    35 13 Отговор
    Всичко зависи от Путин, Запада разбра, че срещу руската мечка не може да излезе, и търсят долни начини да се измъкнат от кашата която забъркаха. Путин си постави условията и няма да мръдне от тях, остава Запада да ги приеме и войната ще спре. А най важното условие е, да се разкарат далеч от руските граници, иначе ще има ритници!

    Коментиран от #78

    16:23 15.08.2025

  • 25 Уилям Херингтън

    9 27 Отговор

    До коментар #16 от "Чичо":

    То Европата и газ и бензин си има, спокойно. Със санкциите цените на горивата са по-ниски. Европа богатее, руzия пропада.

    16:24 15.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Злобното Джуджи

    8 17 Отговор

    До коментар #14 от "Нема такъв смешник!":

    "...Америка врякаше, че с терористи не преговаря!.."

    Точно Путин, Лошад и Захарова пищяха че с терористи няма да преговарят, пък накрая станаха първи дружки с Ким, Талибан и Рачаболизада. Следващия ще е Зельо.

    Коментиран от #29

    16:25 15.08.2025

  • 28 Това бързане

    19 2 Отговор
    Подсказва че всичко е уговорено остава само да си стиснат ръцете да си кажа здравей и довиждане

    16:31 15.08.2025

  • 29 Защо слагаш

    10 7 Отговор

    До коментар #27 от "Злобното Джуджи":

    Зеленски при терористите
    Той не е терорист кой е диктатор

    16:32 15.08.2025

  • 30 Докато натовско оръжие

    4 15 Отговор
    Громи Русия мир в Украйна нема да има.

    Коментиран от #64

    16:33 15.08.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гончар Романенко

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Виж това!

    Коментиран от #44

    16:35 15.08.2025

  • 33 Запада капитулира от векове....

    7 17 Отговор

    До коментар #6 от "Луганск":

    Май СССР и СОЦА капитулираха. За векове.

    Коментиран от #68

    16:35 15.08.2025

  • 34 Не мога да разбера

    9 7 Отговор
    По каква причина не са поканили и палячото да присъства на тази среща

    16:36 15.08.2025

  • 35 Пуснете си

    10 8 Отговор
    международния обмен,да видите протестите в Аляска,как посрещат Тръмп!Хиляди украински знамена,епитети по отношение на Тръмп,които не са за пред хора!

    16:36 15.08.2025

  • 36 Щатско оръжие громи Русия

    11 8 Отговор
    Дали Тръмп ша иска мир....едва ли. Изгодно за САЩ е войната да продължи и да се лее още руска кръв.

    16:37 15.08.2025

  • 37 Да,

    9 18 Отговор

    До коментар #6 от "Луганск":

    Твоята "велика русия" прилича на дърта npocтiтyтka облечена в китайско елече. Едно време старите хора на това му викаха: "Отгоре гиздеж, отдолу гниеж". Те това е твоята pyciя.

    Коментиран от #48

    16:37 15.08.2025

  • 38 Дреме му на Тръмп

    12 6 Отговор
    За мира в Украйна. Има ли мир, САЩ губят милиарди от продажбата на оръжия.

    16:38 15.08.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Украйна...идеалният полигон

    3 14 Отговор
    За тестване на Западното оръжия в трупането на руснаци.

    16:39 15.08.2025

  • 41 Ама като гледам

    19 3 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Май си украински мигрант дошъл на наши издръжки , вземи се върни на фронта неможач

    16:40 15.08.2025

  • 42 Мир в Украйна нема да има

    3 11 Отговор
    Не е изгоден за нито една от страните...Щатите да правят нови оръжия, Путин да праща още пушечно месо.....

    16:41 15.08.2025

  • 43 Може,

    4 17 Отговор

    До коментар #26 от "Фил":

    Ама сигурно си имал двойка по география. Фашистите започват от западната граница на Рашата и все на изток до Китай. Ми то вече домочадието на блатното жуже учат китайски и целуват kopaня.

    16:41 15.08.2025

  • 44 Тия и двамата

    4 3 Отговор

    До коментар #32 от "Гончар Романенко":

    Са в небитието.....

    16:44 15.08.2025

  • 45 Професор

    7 2 Отговор
    Пропуснахте да отбележите, че 21:45 ИСТ е също 19 часа по Гринуич...

    16:46 15.08.2025

  • 46 Атина Палада

    5 8 Отговор
    Милия Тръмп ,чак ме дожалява за него...
    За нищо на света не искам да съм на неговото място..:)

    16:47 15.08.2025

  • 47 Ами..

    3 3 Отговор
    За САЩ - да. Иначе ФАЛУРАТ!

    Коментиран от #51

    16:50 15.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Срещата е безсмислена

    4 4 Отговор
    Мирът е илюзия. Войната е реалност и бъдеще.

    16:53 15.08.2025

  • 50 Дух

    17 3 Отговор
    На българските соросоидни копейки им докривя много че зеленият Олигофрен Зеленски е аут от играта,а Путя и Тръмп си правят гаргара за сметка на целият сбъркан и озлобен свят

    Коментиран от #52

    16:53 15.08.2025

  • 51 САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ

    6 12 Отговор

    До коментар #47 от "Ами..":

    Никога да фалират.....това да не ти е СССР....

    Коментиран от #55

    16:54 15.08.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Фалконети

    5 5 Отговор

    До коментар #39 от "🤣🤣🤣🤣":

    Скоро Европа ще бъде присъединена към големия Свят.
    Стига с това положение на васали и обслужващ персонал.

    16:56 15.08.2025

  • 54 БгТопИдиот🇧🇬

    8 1 Отговор
    ИМПЕРАТОРА о но ди целото МАТЮ+пудели.

    16:57 15.08.2025

  • 55 то краварника отдава е фалирал

    13 3 Отговор

    До коментар #51 от "САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Скоро ще живеят под наем там .

    Коментиран от #72

    16:57 15.08.2025

  • 56 2222

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    А аз очаквам урсуланците да бъдат изпратени на фронта

    16:57 15.08.2025

  • 57 az СВО Победа80

    8 4 Отговор
    Тръмп лично ще чака и ще посрещне В.В.Путин на летището!

    16:57 15.08.2025

  • 58 Промяна

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Хайде арестувай го де

    16:58 15.08.2025

  • 59 не може да бъде

    4 1 Отговор
    Струва ми се че стана по-лошо отколкото се очакваше!?Днес с прекъснания доста време гледам СНН - първо имаше някаква промяна на графика и бяха дали много време на водещата Кейт Болдуин която води обикновено централната емисия /защо именно тя е интересен допълнителен въпрос !)?И по едно време излязоха субтитри че Тръмп е заявил че всички карти са на масата че Украйна не е централна тема и преговори по Украйна няма да има!?Първоначално предположих че това което остава да разискват на преговорите е изграждане на голф.игрища в Русия и приобщаване на Путин към голфа -именно за това там са и м-рите на отбраната и на финансите на Русия?!Но разбрах че не е съвсем логично и явно ще говорят по много важни въпроси спрямо които украинския въпрос ще бъде нещо като притурка!?А това че на кейт Болдуин беше дадено именно днес да води новините за мен има обяснение /това е част от политиката на СНН/ -тя е съпруга на Майкл Гершенсон ,ортодоксален евреин заради когото тя хе приела юдаизма.Дотек почти нищо интересно ама Майкл е изпълнителен директор на Карллайл груп /3000 млрд$ /активи в която президент е Франк Карлучи акционери са сем.Буш Дик Чейни Доналд Ръмсфелд и т.н.оперативно интересни лица!Още по-интересно -и Осама бин Ладен е бил акционер с 1 млн.долара /дребна сума -но все пак!?/А съветници са напр.адм.Джеймс Ставридис и куп бивши висши военни!?Ами така се правят стабилни основите на демокрацията!?





    ейт Болдуин

    Коментиран от #62

    17:01 15.08.2025

  • 60 Пха ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #20 от "Съветски":

    Ходи баба си да оправяш тя се е подмокрила

    17:03 15.08.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Путин го обстрелват САЩ

    2 4 Отговор
    Може да диктува коя руска военна база да е цел на....Тръмп.....

    17:11 15.08.2025

  • 64 Да ти разгромя

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Докато натовско оръжие":

    Кривата зурла

    Коментиран от #71

    17:11 15.08.2025

  • 65 Госあ

    2 1 Отговор
    не се газирай много, портокал ! Отпусни се, че ше посивееш целия 😂

    17:11 15.08.2025

  • 66 бай Ставри

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Ако това стане, очаквай рязка промяна в климата и повишение на радиационния фон. Сигурен съм, че не можеш да го преживееш. Има дебили в ЕС и САЩ, които си мислят, че ще го преживеят. Няма да бъде за дълго.

    17:11 15.08.2025

  • 67 Факти

    2 6 Отговор
    Тръмп трябваше да се срещне със Си, а не с неговия васал Путин.

    17:11 15.08.2025

  • 68 Българин

    7 3 Отговор

    До коментар #33 от "Запада капитулира от векове....":

    Пак ще се говори на Руски в Берлин и Париж

    Коментиран от #70, #80

    17:12 15.08.2025

  • 69 Путин го обстрелват САЩ

    4 6 Отговор

    До коментар #61 от "Жалка жълтопаветна измет":

    Кво може да направи...Нищо....само гледа как руските военни обекти са мишени на щатското оръжие.

    17:13 15.08.2025

  • 70 Може да се говори

    3 6 Отговор

    До коментар #68 от "Българин":

    На английски в ...Москва....

    17:14 15.08.2025

  • 71 Докато натовско оръжие

    3 5 Отговор

    До коментар #64 от "Да ти разгромя":

    Громи Путин.....мир в Украйна нема да има...Версай ми.

    17:15 15.08.2025

  • 72 САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ

    5 6 Отговор

    До коментар #55 от "то краварника отдава е фалирал":

    Не ги мисли американците.....те управляват света. Що ли Русия и Китай наливат още милиарди в САЩ.

    Коментиран от #76, #77

    17:17 15.08.2025

  • 73 бай Ставри

    7 4 Отговор
    Най вероятния изход от тази и още няколко срещи след това е краят на Украйна и маргинализирането на ЕС, с постепенното му разпадане. Процесът вече е започнал. Ние ще бъдем от губещите, надявам се от умерено губещите.

    17:17 15.08.2025

  • 74 ТИГО

    6 4 Отговор

    До коментар #6 от "Луганск":

    И ТИ да живееш в тази Русия заедно с другите путлEрAсти! И да не се връщаш ,прав ти път към "Великата Просия" и да захраниш АЕЦ дето бълнуващ

    17:21 15.08.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 таратанци

    7 3 Отговор

    До коментар #72 от "САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    Нищо не наливат Китай и Русия в краварника . Освобождават се от доларови активи .

    17:24 15.08.2025

  • 77 Ами...

    4 3 Отговор

    До коментар #72 от "САЩ...НАЙ МОГЪЩИТЕ":

    вече не наливат. затова е тази среща

    Коментиран от #88

    17:26 15.08.2025

  • 78 😅😂😆.....

    4 4 Отговор

    До коментар #24 от "Този циркаджия, нищо не може да направи!":

    Егати мечката, 🤣, много е дръглива ве🤣.

    17:29 15.08.2025

  • 79 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    5 4 Отговор
    Путанин се е похвалил на Тръмп че чака бебе орка от Медведа с късото тяло и едра любеница с надежда Тръмп да го съжалява!

    17:29 15.08.2025

  • 80 Може,

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Българин":

    Ама в кината. Ще гледат филма с Афоня, та в деревнята каквото тогава, такова и сега. ХIХ век.

    17:34 15.08.2025

  • 81 @@@

    3 3 Отговор
    Тръмп замина за Аляска:
    Путин е умен човек. Залогът е висок!

    17:36 15.08.2025

  • 82 Механик

    7 4 Отговор
    Пак питам. При тая "размяна на територии" коя руска територия мисли да размени Украина?
    Щото самата дума РАЗМЯНА предполага, че едните дават нещо, а другите им отвръщат със същото.
    Та, коя руска територия е в ръцете на Укрите?
    п.п.
    В същност, то там всичко си е руска територия.

    17:37 15.08.2025

  • 83 Руснак без крак

    5 3 Отговор
    Утре превземам Аляска!

    17:38 15.08.2025

  • 84 Путин да моли Тръмп

    3 6 Отговор
    Да спре да му обстрелва Русията, че ще я съсипе.

    17:43 15.08.2025

  • 85 гладна кокошка просо сънува

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    това да не е Бойко да арестуват.

    17:44 15.08.2025

  • 86 😉........

    4 0 Отговор

    До коментар #62 от "Атина Палада":

    И няма как да са Централна тема за Украйна, след като имаше сондажи между Тръмп и европейските лидери, броженията в американското общество, дори и в републиканската партия, отделните кланове, части от икономическият елит, тук визирам акулите от Уолстрийт са против колебливата му и унизителна политика спрямо Русия, американците не обичат да бъдат унижавани и подигравани, отделно обруганите и изгонени от Тръмп кадри на ЦРУ не се знае какви карти държат в ръкавите си😉, подозирам че натиск срещу него има, и той точно в негов стил се измята, и това ще е опипване на почвата, докъде в нахалството си арогантноста ще стигне Путин, все пак Америка е демокрация и никой няма да му позволи да запали война в Европа, не съм гледал CNN, но интересно ще е тази вечер.

    Коментиран от #92, #116

    17:44 15.08.2025

  • 87 Зеления надрусаняк де е бе ?????

    3 3 Отговор
    Що не го искат тия чичовци на тяхната среща ......и в евроджендълидерите му биха дузпата ......що тъй ?????? Олена ( жената на клоуна ) купи ли си нова джипка със парите на будалите от спонсорите на войната ??????

    Коментиран от #89

    17:45 15.08.2025

  • 88 Фактите говорят друго

    2 2 Отговор

    До коментар #77 от "Ами...":

    Китай наливат най много пари в САЩ,.....ПУТИН по-малко , но не се отказва....

    17:45 15.08.2025

  • 89 Без Зеленски

    2 1 Отговор

    До коментар #87 от "Зеления надрусаняк де е бе ?????":

    Нищо нема да стане....двамата старци трудно ша го проумеят.

    17:46 15.08.2025

  • 90 Простият

    2 1 Отговор
    Че то по- голям бизнес от войната има ли бре?

    17:46 15.08.2025

  • 91 Не е така!

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    Последното ти изречение показва колко си ограничен и елементарен. Живей бързо! Нямаш време!

    17:47 15.08.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Евреина нетаняху във затвора !!!!!!

    4 3 Отговор
    Клоуна надрусаняк в Сибир на почивка !!!!!!

    17:48 15.08.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Структура на дълга на сащ

    2 2 Отговор
    Страна Млрд. долара %

    Китай 1159,8 25,69 %
    Япония 912,4 20,21 %
    Великобритания 346,5 7,68 %
    ОПЕК 229,8 5,09 %
    Бразилия 211,4 4,68 %
    Тайван 153,4 3,4 %
    Карибски банков център 148,3 3,29 %
    Хонконг 121,9 2,7 %
    Русия 115,2 2,55 %
    Швейцария 108,2 2,4 %
    Канада 90,7 2,01 %
    Люксембург 68 1,81 %
    Германия 61,2 1,36 %
    Тайланд 59,8 1,32 %
    Сингапур 57,4 1,27 %
    Индия 41 0,91 %
    Турция 39,3 0,87 %
    Ирландия 33,5 0,74 %
    Корея 32,5 0,72 %
    Белгия 31,4 0,7 %
    Полша 27,9 0,62 %
    Мексико 27,7 0,61 %
    Италия 25,4 0,56 %
    Нидерландия 23,7 0,53 %
    Франция 23,6 0,53 %
    Филипини 23,6 0,53 %
    Норвегия 21,1 0,47 %
    Швеция 20,9 0,46 %
    Колумбия 19,9 0,44 %
    Израел 19,1 0,42 %
    Чили 18,9 0,42 %
    Египет 12,9 0,29 %
    Малайзия 12,7 0,28 %
    Австралия 12,3 0,27 %
    Други 202,5 4,49 %
    Всичко 4514

    17:50 15.08.2025

  • 96 Истината боли нали

    2 2 Отговор

    До коментар #94 от "Оди на преглед бе трол":

    Само путинистите не го признават

    Коментиран от #104

    17:52 15.08.2025

  • 97 Двама СТАРЧОЦИ

    1 2 Отговор
    Ша решават бъдещето на Украйна....ВИЦА на деня.

    Коментиран от #100

    17:54 15.08.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Путин да моли Тръмп

    1 2 Отговор
    Да спре да го бомбандира, че ша съсипе държавицата му.

    17:55 15.08.2025

  • 100 НИЩО БЕ ША СА УПРАЙТЕ !!!

    2 2 Отговор

    До коментар #97 от "Двама СТАРЧОЦИ":

    Цяла новоросия във РУСИЯ и готово !!!!

    17:55 15.08.2025

  • 101 Пламен

    3 3 Отговор
    Каква размяна като всичко е Украйна
    Това все едно м.нгали да ти влезнат във вилата и да искат да я разменят за апартамента ти.

    Коментиран от #105

    17:55 15.08.2025

  • 102 Хайо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Ще останеш с очакването .Доста си зле щом това очакваш .Учи и се образовай повече .

    17:55 15.08.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Пишеш като побъркан от няколко ника

    2 0 Отговор

    До коментар #96 от "Истината боли нали":

    Ти побъркан ли си ???

    Коментиран от #107

    17:57 15.08.2025

  • 105 Размяна на територия

    0 1 Отговор

    До коментар #101 от "Пламен":

    За отказ на Украйна от НАТО.

    17:57 15.08.2025

  • 106 Тръмп

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Ела го арестувай ти .Аз световна война нямам намерение да започвам заради хора с умствен капацитет като твоя ,а на теб ако не ти се живее ,освободи ни сам от присъствието си.Я огледай се около теб е пълно със скали,мостове и магистрали ,все ще избереш начин да го направиш .

    17:57 15.08.2025

  • 107 Истината боли нали

    1 5 Отговор

    До коментар #104 от "Пишеш като побъркан от няколко ника":

    Щатски ракети громят путинова Русия...или не е вярно....

    17:58 15.08.2025

  • 108 Хи хи хи

    4 1 Отговор

    До коментар #103 от "Дреме му на Зеленски":

    Зеленски ще се удреме на хладно във СИБИР !

    Коментиран от #111

    17:58 15.08.2025

  • 109 Архимандрисандрит Бибиян

    1 2 Отговор
    Бат Пунде каза че проведел лекцийка на Долен Тъп на тема кнез Олег и кооперацията мо с печенегите!

    17:58 15.08.2025

  • 110 Путинистче идиотче

    1 2 Отговор
    Дали ша си коментират памперсите в Аляска.

    17:59 15.08.2025

  • 111 Дреме му на Зеленски

    1 4 Отговор

    До коментар #108 от "Хи хи хи":

    Трепе руснаци в Украйна и ....Русия....путинягата да му мисли.

    Коментиран от #117

    18:00 15.08.2025

  • 112 Мазало при Покровск.

    3 4 Отговор
    Руснаците избити. Останалите се предават.....

    18:05 15.08.2025

  • 113 Факт

    2 1 Отговор
    Янки ще посрещат пиянки в наистина освободената от тях Аляска!!!!

    18:06 15.08.2025

  • 114 Покровск

    3 1 Отговор
    Новата гробница за рашистите......украински дронове прочистват направлението от руските захватчики.

    Коментиран от #115

    18:08 15.08.2025

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "😉........":

    Европа е в девета глуха! Не е вече нито фактор нито нищо...Сега коалицията на желаещите (разбирай Стария Мър,Макарон и МерцИ ) са "пощръклели" ,защото знаят добре,че срещата не е за Украйна а за бизнес ...ЕС загина,британците се разпадат,а СаЩ са на ръба...Тръмп завари пълна разруха след Байдън...Сега иска да закрепи положението .." Изтърбуши" ЕС колкото можа .Все пак ЕС е създаден от САЩ и следвоенно (ВСВ) е финансиран от САЩ.Сега САЩ си взимат всичко..
    ЕС е точно като онези ,дето им казват "държанки" ,идва момент ,когато чичко то си взима всичко и те се озовават на улицата голи и боси:)
    Абсолютно същата асоциация е ЕС със САЩ!
    Тръмп се мъчи да вкара руски капитали в САЩ,както и съвместно (руски и американски ) компании да разработват /извличат от недрата природни ресурси..Плюс това ,Русия да увеличи износа на природни ресурси за САЩ....Което явно е договорено още от предходните срещу на Русия и САЩ..Не случайно,данните сочат,че второто тримесечие на тази година износа на Русия за САЩ се е увеличил цели три пъти.....Иде реч за минерали ,петрол и др.
    Между другото да ти споделя...На моя колежка синът й учи за капитан на кораб..Изкара една година и втората била не в университета,ами пътуват с кораби.Нещо като ..да кажем практика..И сега замина юли месец .На танкер ли се казва ,където превозват петрол.Всеки ден се чуват по интернет..И момчето казва,че превозват петрол от Южна Корея за САЩ..Само там ще бъде до пролетта..А Южна Корея е страната внасяща

    Коментиран от #118, #136

    18:15 15.08.2025

  • 117 БгТопИдиот🇧🇬

    0 1 Отговор

    До коментар #111 от "Дреме му на Зеленски":

    Западняците+пуделите им имат много странен обичай.

    На всеки сто години да наторяват добре руските земи.

    Или с ек скре ментите си или с тру повете си.

    Ад мина е зло бен.

    Опорките защитава.

    18:15 15.08.2025

  • 118 Атина Палада

    4 1 Отговор

    До коментар #116 от "Атина Палада":

    .Само там ще бъде до пролетта..А Южна Корея е страната внасяща най много петрол от Русия..След санкциите ,започна да внася от Мароко..А Мароко е увеличило вноса на петрол от Русия...:)))

    18:17 15.08.2025

  • 119 Удри

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Промяна":

    Истинският Путин е във фризер. В момента управлява режимът в Кремъл чрез двойници на Путин. Накрая ще хвърлят вината за разрухата и мизерията в Русия върху Путин.

    Коментиран от #130

    18:17 15.08.2025

  • 120 Покровск

    2 2 Отговор
    Руснаците занулени. Масово се предават не им се мре за Путин.

    18:18 15.08.2025

  • 121 Жълтопаветен канибал

    2 1 Отговор
    Може да решава тоя който има пари бе.

    Най-големите корумпета, бандерите от укрорайаха, живеещи на подаяния, какво ще решават? Те нямат ораво да решават!

    18:18 15.08.2025

  • 122 Средния

    1 0 Отговор
    2 от онези хубавите лястовички където прелитаха над Иран също са кацнали в Аляска.

    18:19 15.08.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Оцелял германец в САЩ е Тръмп

    1 0 Отговор
    Оцелялото семейство в ленинградската обсада на Путин

    18:22 15.08.2025

  • 125 Удри

    2 2 Отговор
    Ако руската мечка откаже да играе казачок по команда на Тръмп, Москва ще гори.

    18:23 15.08.2025

  • 126 Факт

    0 1 Отговор
    Ей тука Американското посолство в София ни обяснява, че Тръмп щял да се види с Путин, за да разбере какви са намеренията му.
    Рива от умиление?!
    Е, досега не е ли разбрал какви са намеренията му?!
    Ако не е, значи е пълен идиот.
    Но друго искам да кажа на идиотите, които гласуваха за този фашизиран нарцис.
    Да преговаряш с Путин е все едно Рузвелт да преговаря с Хитлер.
    Няма друго такова падение и унижение в американската история.

    Коментиран от #128

    18:25 15.08.2025

  • 127 Опа

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Нема такъв смешник!":

    Преговори няма да има. Тръмп си прави реклама заради Нобеловата награда за мир.

    18:28 15.08.2025

  • 128 Рузвелт

    2 0 Отговор

    До коментар #126 от "Факт":

    Не е преговарял с Хитлер но Чембърлейн да преговаряла и дори е подарил Чехия на германците

    18:29 15.08.2025

  • 129 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #15 от "готино":

    Тези хора живеят с илюзията за величието на СССР. Нищо, че се разпадна и свърши с купонна система. Сега ще до съсипят остатъците от Русия.

    18:31 15.08.2025

  • 130 В Аляска

    2 0 Отговор

    До коментар #119 от "Удри":

    Отива не двойник на Путин А него в тройник

    18:32 15.08.2025

  • 131 Естествено, че Украйна

    2 1 Отговор
    ще реши какво ще стане... 😉

    18:32 15.08.2025

  • 132 Укронацистите

    1 0 Отговор
    Ще бъдат занулени

    18:33 15.08.2025

  • 133 Путин

    2 0 Отговор
    Е заявил че когато зеленски разговаря с него трябва да мълчи

    Коментиран от #135

    18:34 15.08.2025

  • 134 Покровск

    1 1 Отговор
    Рашките гризнаха дръвцето. Избиха ги като мухи....

    18:35 15.08.2025

  • 135 Зеленски и да мълчи

    1 1 Отговор

    До коментар #133 от "Путин":

    Трепе путинисти като за последно....

    18:36 15.08.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 При Покровск путинистите занулени

    1 1 Отговор
    Натовски дронове прочистват района. Рашистите мислят че са извънземните.

    18:40 15.08.2025

  • 138 Сесесере2🤢🤮

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "готино":

    И този век няма да стане другари рисувайте по пет петолъчки на ден за успокоение 🍌🤩🍌🤩🍌

    18:40 15.08.2025

  • 139 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #136 от "😉........":

    Разсмиваш ме! Мисля ,че ме провокираш.Не вярвам да го мислиш това ,което си написал...

    18:44 15.08.2025

  • 140 ЛИЛИ

    0 0 Отговор
    ПОСЛЕДНИ ЧАСОВЕ НА УКРАИНА КАТО ДЪРЖАВА

    18:46 15.08.2025