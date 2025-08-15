Новини
КНСБ: Разлика до 100% между цените на едро и дребно в малката потребителска кошница

15 Август, 2025 17:21

  • разлика-
  • цени-
  • едро-
  • дребно

Изследването показва, че цените в малките търговски обекти са по-ниски в сравнение с големите вериги

КНСБ: Разлика до 100% между цените на едро и дребно в малката потребителска кошница - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозни отклонения между цените на едро и дребно при продуктите от малката потребителска кошница, отчетоха от КНСБ. Разликата при различните стоки е между 19 и 100%. Най-сериозно е поскъпването по веригата при краставиците, сиренето, картофите, яйцата, доматите, ябълките и белия боб.

Изследването показва, че цените в малките търговски обекти са по-ниски в сравнение с големите вериги, а при някои стоки разликата е до 10%. На този фон се наблюдава задържане на цените на основните храни в малката потребителска кошница.

Резултати идват на база ежемесечното наблюдение на 21 стоки от малката кошница в 81 общини и 600 малки и големи търговски обекти.

„Цялата верига на ценообразуване на една стока трябва да се изсветли и да се види защо яйцата на едро струват 3,50, а на дребно показва 5.70. Това е 63% надценка. Краставиците - 1.63 цена на едро, 3.30 цена на дребно. Една част от този ръст е съвсем обоснован, тъй като има междинни разходи, но за да сме сигурни, че е така, трябва да се изсветли ценообразуването по цялата верига", заяви вицепрезидентът и главен икономист на КНСБ Любомир Костов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Налудник

    9 1 Отговор
    И да не си помислите случайно, че причината е еврото...

    17:27 15.08.2025

  • 2 ои8уйхътгрф

    7 1 Отговор
    Да запитам само- къде точно ги гледате тези цени "на едро"? За цените на дребно разбрахме, ама тези на едро отде са взети? Предполагам са от софийската борса... Ама някак се съмнявам, че магазините у Хасково се зареждат от софийската борса...

    И друго да запитам- наясно ли сте през колко посредника минава всяка за да стигне до магазина в Долно Нанагорнище? Известно време държах селския магазин там където живеех (на 75км. от областният град) и за начало разбира се проверявам най-близката борса за храни на 10км. от мен... Шок и ужас- все едно гледам цените у Кауфланд ама БЕЗ промоциите... Отивам у големото град на борсата- съвсем друго нещо... В крайна сметка дори след разходите за гориво и поддръжка на буса и заплатата на шофьора стоката ми излизаше с 30% ПО-ЕВТИНО отколкото на близката борса дето ми я доставят до вратата...

    И нови 2 питанки:

    - След колко време ми запалиха буса и личната кола- след 6 или след 8 месеца?
    - Колко пъти ми разбиваха магазина- 3 или 4???

    17:38 15.08.2025

  • 3 ама пък вече ги изписват във евро

    9 0 Отговор
    ти да видиш !
    по важното е че сега вече се изписват във евро и народа блее ккато овца

    17:38 15.08.2025

  • 4 Друга

    6 1 Отговор
    Не се и съмнявам. Преди дни по телевизията един се изпусна, че веригите работят с 100% надценка. Че то и аз така мога да работя.

    17:42 15.08.2025

  • 5 Градинар

    1 1 Отговор
    Да са слагат домати или други плодове под общ знаменател е глупаво.Има различни сортове и различно каество! Цените могат да варират от 0,60лв до 6лв на едро според зависи.

    Коментиран от #7

    17:51 15.08.2025

  • 6 Къде Другаде може ?

    3 0 Отговор
    Къде Другаде може ?

    Да случи това !

    Ако НЕ в България !

    Правителствена Политика !

    Диктувана !

    От Народното Събрание !

    18:26 15.08.2025

  • 7 Става въпрос !

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Градинар":

    Става въпрос !

    За обикновени Сандартни Домати !

    А не за някакви Екзотики !

    Златно яйце от Златна кокошка на Челвени или зелени петна !

    18:31 15.08.2025

