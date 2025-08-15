КНСБ: Разлика до 100% между цените на едро и дребно в малката потребителска кошница

Сериозни отклонения между цените на едро и дребно при продуктите от малката потребителска кошница, отчетоха от КНСБ. Разликата при различните стоки е между 19 и 100%. Най-сериозно е поскъпването по веригата при краставиците, сиренето, картофите, яйцата, доматите, ябълките и белия боб.
Изследването показва, че цените в малките търговски обекти са по-ниски в сравнение с големите вериги, а при някои стоки разликата е до 10%. На този фон се наблюдава задържане на цените на основните храни в малката потребителска кошница.
Резултати идват на база ежемесечното наблюдение на 21 стоки от малката кошница в 81 общини и 600 малки и големи търговски обекти.
„Цялата верига на ценообразуване на една стока трябва да се изсветли и да се види защо яйцата на едро струват 3,50, а на дребно показва 5.70. Това е 63% надценка. Краставиците - 1.63 цена на едро, 3.30 цена на дребно. Една част от този ръст е съвсем обоснован, тъй като има междинни разходи, но за да сме сигурни, че е така, трябва да се изсветли ценообразуването по цялата верига", заяви вицепрезидентът и главен икономист на КНСБ Любомир Костов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Налудник
17:27 15.08.2025
2 ои8уйхътгрф
И друго да запитам- наясно ли сте през колко посредника минава всяка за да стигне до магазина в Долно Нанагорнище? Известно време държах селския магазин там където живеех (на 75км. от областният град) и за начало разбира се проверявам най-близката борса за храни на 10км. от мен... Шок и ужас- все едно гледам цените у Кауфланд ама БЕЗ промоциите... Отивам у големото град на борсата- съвсем друго нещо... В крайна сметка дори след разходите за гориво и поддръжка на буса и заплатата на шофьора стоката ми излизаше с 30% ПО-ЕВТИНО отколкото на близката борса дето ми я доставят до вратата...
И нови 2 питанки:
- След колко време ми запалиха буса и личната кола- след 6 или след 8 месеца?
- Колко пъти ми разбиваха магазина- 3 или 4???
17:38 15.08.2025
3 ама пък вече ги изписват във евро
по важното е че сега вече се изписват във евро и народа блее ккато овца
17:38 15.08.2025
4 Друга
17:42 15.08.2025
5 Градинар
Коментиран от #7
17:51 15.08.2025
6 Къде Другаде може ?
Да случи това !
Ако НЕ в България !
Правителствена Политика !
Диктувана !
От Народното Събрание !
18:26 15.08.2025
7 Става въпрос !
До коментар #5 от "Градинар":Става въпрос !
За обикновени Сандартни Домати !
„
А не за някакви Екзотики !
Златно яйце от Златна кокошка на Челвени или зелени петна !
18:31 15.08.2025